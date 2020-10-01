Обломов 2.0: современная женская версия

У подруги действительно подгорает из-за того, что её дочка ничего не хочет. С утра до вечера сидит в своей комнате за компьютером. Чем-то подрабатывает в интернете, но это крохи — даже на еду не хватает.



Живёт за счёт матери. Мать ей готовит, даёт деньги на карманные расходы. Симпатичная девочка, но вообще словно овощ. На свидания ходит раз в месяц. Её мать говорит, что дома иногда может в течение ночи не появляться или более суток. А потом всё возвращается на круги своя.



Надеется, что в её дочу влюбится какой-нибудь нормальный мужчина, да и приберёт. Но, видимо, не судьба.



Дочке уже 35 лет.



Мы матери советовали не давать деньги — чтобы чадо хоть как-то шевелиться начало. Но материнское сердце ведь не камень.



А дочка из неё с самого детства верёвки вьёт.



Теперь у доченьки с утра до вечера ютубчик.



Это насколько нужно забить на свою жизнь, чтобы так к себе относиться? Я просто не знаю!



Видела фотки её девочки в подростковом возрасте — ну ангелочек настоящий. А сейчас всё больше похожа на гремлина настоящего — волосы торчком, лицо помятое, брюхо пивное как у заправского алкашика. Настоящий Обломов в юбке.



Автор: @Катерина