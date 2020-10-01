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Обломов 2.0: современная женская версия

Обломов 2.0: современная женская версия (1 фото)

Автор:
01 октября 2020 11:11
Сообщество : Истории
Метки: девушка   истории   истории из жизни   обломов   рассказ из жизни   
2333
1
История из закрытого чата.

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Метки: девушка   истории   истории из жизни   обломов   рассказ из жизни   
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112k
[email protected] Час назад
Обломов 2.0: современная женская версия
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15k
Алексей Маков 11 минут назад
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4k
Серега 16 минут назад
Временами думаешь - зачем тебе это надо, зачем ходишь на кучу работ, работаешь по 12 часов, зарабатываешь порядочно. Как хорошо вот таким - они живут спокойно и в кайф. Работаешь по 12 часов 6 дней в неделю? Времени нету никуда? Не высыпаешься каждый день? А там все отлично, и жизнь проходит именно у тебя, а не у них.
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12k
Сталкер 20 минут назад
"А сейчас всё больше похожа на гремлина настоящего волосы торчком, лицо помятое, брюхо пивное как у заправского алкашика".
Чуть ранее: "Надеется, что в её дочу влюбится какой-нибудь нормальный мужчина, да и приберёт. Но, видимо, не судьба".
Нормальному такое "счастье" нахрена сдалось?!
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2k
Александр Полчаса назад
походу эта дочка киздой торгует по интернету.
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32k
AGM 54 минуты назад
Обломов 2.0: современная женская версия
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8k
ScorpionDS Час назад
Чую девочка подрабатывает веб-моделью, а иногда и в оффлайне встречается, так что ее маме не стоит переживать, все с ее дочкой в порядке, она просто шлюхой работает.
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32k
AGM ScorpionDS 55 минут назад
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909k
Никифоридис Час назад
Телефончик этой "девушки" можно как-то узнать? Друг интересуется )
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12k
Сталкер Никифоридис 19 минут назад
"А сейчас всё больше похожа на гремлина настоящего волосы торчком, лицо помятое, брюхо пивное как у заправского алкашика".

Это заинтересовало? ))
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2k
Voland Час назад
Дочу бы к психиатру отвести на прием... Скорее всего есть проблемы по этой части, да еще и запущенные... Начать лечение и, возможно, ситуация изменится.
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4k
RomaXz Час назад
Этому стоило оставаться в закрытом чате
Там хотя бы кто то этим заинтересовался чисто по причине знакомства с автором.
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