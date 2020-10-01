Обломов 2.0: современная женская версия

История из закрытого чата.
У подруги действительно подгорает из-за того, что её дочка ничего не хочет. С утра до вечера сидит в своей комнате за компьютером. Чем-то подрабатывает в интернете, но это крохи — даже на еду не хватает.
Живёт за счёт матери. Мать ей готовит, даёт деньги на карманные расходы. Симпатичная девочка, но вообще словно овощ. На свидания ходит раз в месяц. Её мать говорит, что дома иногда может в течение ночи не появляться или более суток. А потом всё возвращается на круги своя.
Надеется, что в её дочу влюбится какой-нибудь нормальный мужчина, да и приберёт. Но, видимо, не судьба.
Дочке уже 35 лет.
Мы матери советовали не давать деньги — чтобы чадо хоть как-то шевелиться начало. Но материнское сердце ведь не камень.
А дочка из неё с самого детства верёвки вьёт.
Теперь у доченьки с утра до вечера ютубчик.
Это насколько нужно забить на свою жизнь, чтобы так к себе относиться? Я просто не знаю!
Видела фотки её девочки в подростковом возрасте — ну ангелочек настоящий. А сейчас всё больше похожа на гремлина настоящего — волосы торчком, лицо помятое, брюхо пивное как у заправского алкашика. Настоящий Обломов в юбке.
Автор: @Катерина
Живёт за счёт матери. Мать ей готовит, даёт деньги на карманные расходы. Симпатичная девочка, но вообще словно овощ. На свидания ходит раз в месяц. Её мать говорит, что дома иногда может в течение ночи не появляться или более суток. А потом всё возвращается на круги своя.
Надеется, что в её дочу влюбится какой-нибудь нормальный мужчина, да и приберёт. Но, видимо, не судьба.
Дочке уже 35 лет.
Мы матери советовали не давать деньги — чтобы чадо хоть как-то шевелиться начало. Но материнское сердце ведь не камень.
А дочка из неё с самого детства верёвки вьёт.
Теперь у доченьки с утра до вечера ютубчик.
Это насколько нужно забить на свою жизнь, чтобы так к себе относиться? Я просто не знаю!
Видела фотки её девочки в подростковом возрасте — ну ангелочек настоящий. А сейчас всё больше похожа на гремлина настоящего — волосы торчком, лицо помятое, брюхо пивное как у заправского алкашика. Настоящий Обломов в юбке.
Автор: @Катерина
Источник:
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Чуть ранее: "Надеется, что в её дочу влюбится какой-нибудь нормальный мужчина, да и приберёт. Но, видимо, не судьба".
Нормальному такое "счастье" нахрена сдалось?!
Это заинтересовало? ))
Там хотя бы кто то этим заинтересовался чисто по причине знакомства с автором.