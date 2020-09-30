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Она заслужила, а ваши мамы нет

Она заслужила, а ваши мамы нет (2 фото)

Автор:
30 сентября 2020 05:48
Метки: заслужила   людмила поргина   мамы   
727
2
Вам о чём-нибудь говорит словосочетание «людмила поргина»? Вот и у меня первой реакцией на это словосочетание является вопрос: «А это кто?»

Источник:

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Метки: заслужила   людмила поргина   мамы   
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15k
Олег Час назад
Любимое дело - деньги в чужом кармане посчитать... И ведь автор даже не задумался, что заслуженного можно получить, играя не кино, а в театре. Ваня, ты когда в последний раз был в Ленкоме? Оторвись от клавиатуры, начни играть в театре и через 20 лет, при наличии отраслевых наград, получишь право претендовать на звание заслуженного с начисление 30 тысяч рублей... Как же ты мерзок в своей молочной зависти...
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9k
Денис Полчаса назад
Может я неправ, но плохо то, что "Врачам, воспитателям детсадов, строителям - тоже, как, впрочем, и всем остальным простым смертным" не видать такой прибавки, как Поргиной.
А вовсе не то, что эти деньги есть у Поргиной.
Возможно автор хотел бы видеть её, копающейся в мусорном баке?
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3k
Schumacher Полчаса назад
Ну помимо того что она была супругой любимого всеми актера на протяжении более сорока лет, (специально для тебя, быдлятина иван кемеров, повторю, СУПРУГА), при этом сама примерно столько же актриса и играла как минимум в двух Великих постановках. То что ты этого не знаешь не её минус. А то что ты с такой желчью об этом пишешь вовсе лишает тебя статуса человека, ты тупое говорящее наглое животное. Видится что этот пост самое грандиозное в твоей жизни. Чтож, пора тебе подыхать, все равно на большее ты не способен. В расход тебя, воздух сэкономим.
Цука, в карман пенсионерки заглядывает падла. А ну ка давай озвучь, сколько ты сам в пенсионный фонд влил? А твои родители, наблюдавшие как растет ублюдок сколько?
Давай фото счетов, или же ты тунеядец и пишешь тут за чужой счет?
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8k
Касьян Пуздой 56 минут назад
когда постоянно считаешь чужие деньги, времени заработать свои уже не остаётся.
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Иван Час назад
Автор, ты что то конкретное предлагаешь? Или разводишь п*здёж ради п*здежа?
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940
maloy Час назад
Клановая кормушка за госчет. Ещё и театров "личных бизнесов", для престарелых актёров насоздавали. И все спонсирует государство, в том числе их русофобские "народные" высказывания отдельных народных.

Одни скажут зависть, другие нечего лезть в чужой карман. Пофиг и на тех и на других. Они лезут не стесняясь никого. И делят людей на "эХлиту" и второй сорт. Имхо
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18k
Виталий Касандров 2 часа назад
Вань как бы зависть смертный грех. Артисты они не только в кино но и театре и на эстраде. Так что действительно заслуженного к пенсии получают часто .А то что им 30 тыр за это добавка - насколько знаю только в Мск от Собянина ибо сам на полставки я(8000 не завидуй)в местном минкульте и дажезаслуженыне артисты явно не шикуют .
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18k
Виталий Касандров Иван Кемеров 53 минуты назад
Вань если что мой коммент был посвящен такому греху как зависть, а не кумовству в артистической среде .
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Виталий Касандров 42 минуты назад
Посмотрел я её роли - 15 фильмов. Почти везде в этих фильмах играет Караченцов. А у неё роли - 4 плана типа немая кормилица или вот дежурная в отеле. Тоже самое и со спектаклями. И за это доплата к пенсии которой нет у металлургов и шахтеров, ВРАЧЕЙ и учителей.
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3k
Schumacher Иван Кемеров Полчаса назад
я твой род епал
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14k
Anna Schumacher 24 минуты назад
а ты скорострел
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Schumacher Anna 17 минут назад
а ты че, не кончила цучка, сорян, могу еще в попец вдуть
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