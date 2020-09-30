Она заслужила, а ваши мамы нет

Людмила Поргина - вдова Николая Караченцова: пожилая, не в меру накрашенная, вульгарная женщина, таскавшая больного актёра по ток-шоу.



В недавнем интервью Поргина сделала заявление, которое меня сильно разозлило.



Пожалуй, процитирую:



Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в 30 тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает.



Погуглил: Поргина действительно является заслуженной артисткой РФ.



Вопрос: за какие такие заслуги?



Вот вы можете вспомнить хоть одну её роль, кроме жены, а потом вдовы больного Николая Караченцова?



Я - нет.



И, тем не менее, Поргина является заслуженной артисткой РФ и, как следствие, получает надбавку к пенсии в размере в 30 тысяч рублей.



Мужику, пропахавшему всю жизнь на тяжёлом производстве, не то что такой надбавки к пенсии, ему и самой такой пенсии даже близко не видать. Врачам, воспитателям детсадов, строителям - тоже, как, впрочем, и всем остальным простым смертным: вам, вашим родителям.



Из вашего кармана, из уплаченных вами в казну налогов заслуженные и народные артисты РФ, типа Людмилы Поргиной, получают тридцатку к пенсии.



Абсолютно, на мой взгляд, ни за что.



Сколько в месяц у вас выходит? Что чувствуете, когда читаете такие откровения заслуженных и народных?