Она заслужила, а ваши мамы нет

Вам о чём-нибудь говорит словосочетание «людмила поргина»? Вот и у меня первой реакцией на это словосочетание является вопрос: «А это кто?»
Людмила Поргина - вдова Николая Караченцова: пожилая, не в меру накрашенная, вульгарная женщина, таскавшая больного актёра по ток-шоу.
В недавнем интервью Поргина сделала заявление, которое меня сильно разозлило.
Пожалуй, процитирую:
Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в 30 тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает.
Погуглил: Поргина действительно является заслуженной артисткой РФ.
Вопрос: за какие такие заслуги?
Вот вы можете вспомнить хоть одну её роль, кроме жены, а потом вдовы больного Николая Караченцова?
Я - нет.
И, тем не менее, Поргина является заслуженной артисткой РФ и, как следствие, получает надбавку к пенсии в размере в 30 тысяч рублей.
Мужику, пропахавшему всю жизнь на тяжёлом производстве, не то что такой надбавки к пенсии, ему и самой такой пенсии даже близко не видать. Врачам, воспитателям детсадов, строителям - тоже, как, впрочем, и всем остальным простым смертным: вам, вашим родителям.
Из вашего кармана, из уплаченных вами в казну налогов заслуженные и народные артисты РФ, типа Людмилы Поргиной, получают тридцатку к пенсии.
Абсолютно, на мой взгляд, ни за что.
Сколько в месяц у вас выходит? Что чувствуете, когда читаете такие откровения заслуженных и народных?
В недавнем интервью Поргина сделала заявление, которое меня сильно разозлило.
Пожалуй, процитирую:
Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в 30 тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает.
Погуглил: Поргина действительно является заслуженной артисткой РФ.
Вопрос: за какие такие заслуги?
Вот вы можете вспомнить хоть одну её роль, кроме жены, а потом вдовы больного Николая Караченцова?
Я - нет.
И, тем не менее, Поргина является заслуженной артисткой РФ и, как следствие, получает надбавку к пенсии в размере в 30 тысяч рублей.
Мужику, пропахавшему всю жизнь на тяжёлом производстве, не то что такой надбавки к пенсии, ему и самой такой пенсии даже близко не видать. Врачам, воспитателям детсадов, строителям - тоже, как, впрочем, и всем остальным простым смертным: вам, вашим родителям.
Из вашего кармана, из уплаченных вами в казну налогов заслуженные и народные артисты РФ, типа Людмилы Поргиной, получают тридцатку к пенсии.
Абсолютно, на мой взгляд, ни за что.
Сколько в месяц у вас выходит? Что чувствуете, когда читаете такие откровения заслуженных и народных?
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Метки: заслужила людмила поргина мамы
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А вовсе не то, что эти деньги есть у Поргиной.
Возможно автор хотел бы видеть её, копающейся в мусорном баке?
Цука, в карман пенсионерки заглядывает падла. А ну ка давай озвучь, сколько ты сам в пенсионный фонд влил? А твои родители, наблюдавшие как растет ублюдок сколько?
Давай фото счетов, или же ты тунеядец и пишешь тут за чужой счет?
Одни скажут зависть, другие нечего лезть в чужой карман. Пофиг и на тех и на других. Они лезут не стесняясь никого. И делят людей на "эХлиту" и второй сорт. Имхо