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Проект «Геделон»: крупнейший в мире археологический эксперимент, который продолжается уже 23 года (25 фото)

Автор:
29 сентября 2020 17:20
Метки: архитектура   интересное   проект Геделон   
1321
25
Летом 1995 года в голову респектабельного французского господина Мишеля Гийо пришла оригинальная идея: а что, если в самом конце XX века попробовать построить настоящий средневековый замок, но по технологиям XIII столетия? Никакой современной техники или материалов — все исключительно так же, как делали давно покойные прадеды 700 лет назад.

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Метки: архитектура   интересное   проект Геделон   
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ваня панкин 5 часов назад
очень интересный проект... а есть ли еще что нибудь подобное?..
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