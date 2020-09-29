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7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах

7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах (18 фото)

Автор:
29 сентября 2020 14:28
Метки: производители   товары   торговля   
2244
18

Покупатели очень редко проверяют сроки годности, но еще реже они смотрят состав продукта. Производители с магазинами пользуются этим и применяют всевозможные уловок, чтоб сделать товар привлекательнее и создать эффект выгодной покупки. Часто это совершенно не так.

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Метки: производители   товары   торговля   
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38k
Raush 2 часа назад
Ну если сравнить, то в конфете именно миндаль.
Ну если сравнить, то в конфете именно миндаль.
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7k
Алексей 18 минут назад
в пятерке часто вообще товара по акции не найдёшь - выход подсмотрел случайно. бабушка божий одуванчик, увидела ценник- мороженное со скидкой..- сняла ценнки,пошла на сканер штрихкода (в залах висят) - пробила - посмотрела остаток и с ценником на кассу. "Галя - ищи такое мороженное у вас на остатке 50 штук еще, а в морозилке я не вижу его"..и Галя вынесла ей мороженное
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7k
Cornho Алексей 9 минут назад
*морожеНое, с одной "н" пишется
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7k
Алексей 21 минуту назад
это производители на.ё.б.ы.ва.ют людей, магазины чаще всего вешают ценники по акции не под акционный товар, причем последнее время сильно хитрят и тут..одна баночка например фейри с алое вера - которая по акции всё же полке стоит, чтобы потом ушлые покупатели не докапались - магазин скажет - да вот же - вы плохо смотрели
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5k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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9k
jakushev 48 минут назад
-Эх, встретить бы того человека, который придумал 99 рублей 99 копеек, 0.47 литра, 900 грамм и треснуть его по роже, как следует!
- Не получится. Он умер 31 декабря 1999 года.
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2k
barracuda 58 минут назад
Факт.
...Однажды один человек (сейчас не вспомню имя) Пришёл в компанию по производству зубной пасты.
Говорит, дайте мне 100 000,00 долларов, и я скажу вам, как увеличить вашу прибыль на 40% от продажи пасты.
Ему вначале отказали.
Он говорит, тогда я пойду к вашим конкурентам, и они будут зарабатывать больше вас.
Эти согласились. Говорят, давай раскрой секрет.
И он говорит, расширьте отверствие в тюбике на 1 мм. и всё.

Человеку в итоге выплатили 100кусков баксов, т.к. прибыль увеличилась на 40-42%.
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747
Черный Час назад
а при чем тут магазины? не надо путать производителей продуктов и магазин. насчет пива - банка в объме не уменьшилась - уменьшили объем пива в ней, а банки как выпускались одного размера так и выпускаются дальше
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2k
Frank Borman Час назад
Для мерчандайзеров, маркетологов и рылотейло-манаджеров приготовлен особый котел в аду. На не написано 130 градусов Цельсия, но черти нагревают его до 200. Ответка за обманутых покупателей.
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7k
Кыся 2 часа назад
В Европе в основном в обязательном порядке пишется цена за кг/литр. Я только на нее и смотрю. Очень удобно.
Я так понимаю, что в России это не обязательно, но некоторые ее все-таки пишут. Даже здесь на картинках заметил. Думаю, скоро примут закон об обязательном нанесении такой цены, и все уловки пойдут лесом.
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747
Черный Кыся Час назад
в ашане тоже пишется)
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5k
Вася Черный 36 минут назад
так ашан французский же вроде, вот и пишут по привычке
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162
ятам Кыся 21 минуту назад
не давно дума отклонила законопроект об обязательной упоминании на этикетке за кг/литр
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1k
Шиц 2 часа назад
7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах
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8k
Serg2001 Шиц 2 часа назад
Ну так то это не наш отечественный креатив. Всё это давно уже придумано капиталистическим западом. Оттуда к нам и пришло. Красивым словом "ресайзинг" называется.
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8k
Serg2001 3 часа назад
А с чего это ей "не получить успеха и дальнейшего распространения?" Это ж восхитительно... деньги из воздуха и никто даже не журит за это, не говоря уже о каком-то конкретном наказании в виде штрафа... Гениальный маркетинг!
А с чего это ей "не получить успеха и дальнейшего распространения?" Это ж восхитительно... деньги из воздуха и никто даже не журит за это, не говоря уже о каком-то конкретном наказании в виде штрафа... Гениальный маркетинг!
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59k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
По поводу одинаковой цены на шампуни разного объема - это к продавцу предъявляйте претензии, а не к производителю. И, кстати, недолив - это когда написано 400, а налито 360, а если написано 360 и налито 360, то недоливом это не является.
Про шоколад: автору прежде, чем возмущаться составом надо прежде всего прочитать, что написано на опубликованных им фотографиях, а также загуглить, чем отличаются темный шоколад, молочный шоколад и белый шоколад
По поводу одинаковой цены на шампуни разного объема - это к продавцу предъявляйте претензии, а не к производителю. И, кстати, недолив - это когда написано 400, а налито 360, а если написано 360 и налито 360, то недоливом это не является. Про шоколад: автору прежде, чем возмущаться составом надо прежде всего прочитать, что написано на опубликованных им фотографиях, а также загуглить, чем отличаются темный шоколад, молочный шоколад и белый шоколад
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44k
Albert GER Gogaren_3Meu Час назад
по шампуни - у них название разное.
один "глубже чистит".
и вообще автор просто тупизны натолкал сюда.
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Кругом налюбилово, каждый производитель и продавец видит в покупателе в первую очередь терпилу и лоха, которому надо впердолить свой товар с недоливом, недовесом, введя в заблуждение размером упаковки и тары. Поход в магазин сегодня стал напоминать поход в гей-клуб, когда не знаешь, в каком статусе ты выйдешь от туда, или тебя жахнут из-за отсутствия бдительности или ты жахнешь благодаря своему вниманию и рассудительности. Я иногда так и говорю продавцам, когда они необоснованно дорого хотят мне что либо продать или впарить : согласиться купить у вас это за эту цену, это равносильно тому как согласиться с вами вступить в гомосексуальный акт причем в пассивной роли)))
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7k
Vacony 3 часа назад
как говорится - "бачили очи шо купували"...
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