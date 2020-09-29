7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах

Миндаль тогда нашли только у одной марки. Прошло уже много времени, сомневаются, что они до сих пор не прогнулись под общей тенденцией.

Несколько лет назад специально накупили разных конфет "с миндалем" и стали проверять наличие абрикосовых косточек. Они оказались почти везде.

4. Не совсем гранатовый сок

Это особенный сок. Из-за высокой цены его очень часто подделывают. Разбавляют яблочным соком или добавляют сироп. У настоящего обязательно должен быть осадок на дне.