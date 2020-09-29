7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах

Покупатели очень редко проверяют сроки годности, но еще реже они смотрят состав продукта. Производители с магазинами пользуются этим и применяют всевозможные уловок, чтоб сделать товар привлекательнее и создать эффект выгодной покупки. Часто это совершенно не так.
1. Вес собственной выпечки
Изделия из теста приходят в магазины в замороженном виде. Собственное производство — это больше история про доготовку, чем про полноценный процесс выпекания. Так вот, готовый продукт почти всегда получается меньше заявленного веса.
Вес 582 грамма, вместо 600 заявленных
Подойдите к весам в отделе фруктов и овощей и ради интереса положите на них любой хлеб сделанный в магазине. Может производитель экономит, может тех процессы нарушены, но в 4 из 5 случаев вес будет меньше.
Это можно ожидать в любом магазине с собственной выпечкой
Кстати, не каждый покупатель знает, где искать контрольные весы. Полезно держать в голове, что в отделе фруктов и овощей супермаркета всегда можно проверить вес товара.
2. Огромные пустые коробки
Визуально похоже на большой кусок рыбы. Только вся эта рыба специально закреплена в середине коробки, чтоб создать такой эффект.
Коробка смотрится значительно выигрышнее, хоть внутри столько же рыбы
Или другой пример. Рисовые хлопья и каша 400 г / 800 г, а на полке выглядят совершенно одинаково, хотя по весу отличаются ровно в два раза.
Можно не заметить, пока не достанешь
Надутые коробки не обманывают, но дарят покупателям неоправданные ожидания.
3. Экономим на миндале
Сейчас кто-то будет точно удивлен. В свое время я не мог поверить и даже поспорил с коллегой (результат спора на фото ниже).
Удивляет наглость производителя, который не стесняется так открыто мухлевать
Примерно в 80% конфет, где написано "с миндалем", производитель не кладет миндаль. Он просто заменяет его на абрикосовую косточку. Получается в несколько раз дешевле.
Только это не заявленный миндаль, а абрикосовая косточка
Когда-то думал, что так не бывает. Большими буквами же написано на упаковке, что внутри "миндаль", значит должен быть миндаль. Нет, к сожалению, совсем не факт.
Миндаль тогда нашли только у одной марки. Прошло уже много времени, сомневаются, что они до сих пор не прогнулись под общей тенденцией.
Несколько лет назад специально накупили разных конфет "с миндалем" и стали проверять наличие абрикосовых косточек. Они оказались почти везде.
4. Не совсем гранатовый сок
Это особенный сок. Из-за высокой цены его очень часто подделывают. Разбавляют яблочным соком или добавляют сироп. У настоящего обязательно должен быть осадок на дне.
Объемная доля сока не менее 25%
Формально закон соблюден, производитель написал на упаковке слово: "нектар" или "сокосодержащий напиток", но фактически на полке почти нереально найти настоящий гранатовый.
Гранатовый сок один из самых подделываемых
Стоимость его будет примерно как на фото, но даже за 268 рублей вы получите только восстановленный сок.
5. Сахарный шоколад
Последние годы ситуация с шоколадом стала еще хуже. Все реже состав начинается с "какао тертое" и все чаще с сахара.
Более-менее что-то похожее на шоколад начинается где-то от 200 рублей
Вот и легендарная "Аленка" тоже стала куском сахара, а не шоколадкой.
Сахар — удобный ингредиент, чтоб удешевить продукт
"Россия — щедрая душа" — это вообще в первую очередь сахар и растительное масло, а не какое-то там какао. Кому оно нужно в шоколаде?
Сахар + растительное мало. А из чего по вашему делают шоколад?
Естественно, покупая плитку глазури за 18 рублей, можно даже не думать о качестве, но очень неприятно, что сейчас и крупные производители начали стремительно менять доверие покупателей на собственную выгоду.
6. Уловки с объемом
Покупатели привыкли к новым объемам банки. Из 0,5 литра она стала 0,45 литра. Забавно, что производители этот факт не афишируют, а стараются замаскировать.
На полке стоят два варианта. Если бы не наименование на ценнике, то не различить. Выглядят совершенно идентичны. Делается это преднамеренно. Почему?
Каких объемов сейчас только нет. Даже интересно, почему именно 0,43 литра?
Потому что, вот так выглядят банки, когда производитель не хочет вводить своего потребителя в заблуждение и мимикрировать под большую тару. Четко видно, что справа банка меньшего размера.
Честный вариант производства. Меньше фактически — меньше визуально.
7. Недолив 10%
А это из новинок. На одной полке стоят два одинаковых непрозрачных флакона, продаются по одной цене, но в одном шампуня на 10% меньше, чем в другом.
Минус 40 мл с флакона в масштабах P&G — это очень много денег
Возможно, я бы понял, если бы это были две конкурирующие компании, но нет. Оба флакона произведены на одном заводе Procter & Gamble в Румынии. Вот такие уловки совсем не люблю. Не красиво и не изобретательно.
332 рубля за шампунь, а товарищи еще и жадничают
Кто-то же не обратит внимание и купит. Обязательно. Я с этого и начал. Никто не вчитывается в составы и ценники. P&G, недолив — это теперь какая-то новая маркетинговая "фишка"? Очень надеюсь, она не получит успеха и дальнейшего распространения.
Источник:
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- Не получится. Он умер 31 декабря 1999 года.
...Однажды один человек (сейчас не вспомню имя) Пришёл в компанию по производству зубной пасты.
Говорит, дайте мне 100 000,00 долларов, и я скажу вам, как увеличить вашу прибыль на 40% от продажи пасты.
Ему вначале отказали.
Он говорит, тогда я пойду к вашим конкурентам, и они будут зарабатывать больше вас.
Эти согласились. Говорят, давай раскрой секрет.
И он говорит, расширьте отверствие в тюбике на 1 мм. и всё.
Человеку в итоге выплатили 100кусков баксов, т.к. прибыль увеличилась на 40-42%.
Я так понимаю, что в России это не обязательно, но некоторые ее все-таки пишут. Даже здесь на картинках заметил. Думаю, скоро примут закон об обязательном нанесении такой цены, и все уловки пойдут лесом.
Про шоколад: автору прежде, чем возмущаться составом надо прежде всего прочитать, что написано на опубликованных им фотографиях, а также загуглить, чем отличаются темный шоколад, молочный шоколад и белый шоколад
один "глубже чистит".
и вообще автор просто тупизны натолкал сюда.