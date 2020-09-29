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В Амурской области браконьеры убили известного тигра Павлика

В Амурской области браконьеры убили известного тигра Павлика (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 13:03
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   Браконьеры   браконьерство   видео   павлик   тигр   
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Амурского тигра по кличке Павлик, которого год назад выпустили в дикую природу, застрелили. О том, что это именно Павлик подтвердили в дальневосточной полиции, обнаружив при нём именной GPS-маячок.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Браконьеры   браконьерство   видео   павлик   тигр   
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8k
Алексей 2 часа назад
Ублюдки
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48k
smakido 11 минут назад
Нелюди !
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6k
Константин Касьянов 14 минут назад

В Амурской области браконьеры убили известного тигра Павлика
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25k
Rest Tremor 20 минут назад
В Амурской области браконьеры убили известного тигра Павлика
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2k
ваня панкин Полчаса назад
питарасы... алчные питарасы...
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123k
Leff 40 минут назад
На пожизненное мразей ,это не люди нех их жалеть.
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2k
Fatima Habiba 53 минуты назад
Необходимо ужесточить ответственность за такие дела, иначе в России не то, что тигров - вообще много чего своего доброго-природного не останется!
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8k
Serg2001 Час назад
Вот ведь суки... ((( Интересно, какое наказание за такое предусмотрено... Думаю, что по любому нужно ужесточать, раз не останавливает таких уродов.
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5k
Вася Serg2001 46 минут назад
в Казахстане в 90е, за убийство снежного барса 15 лет полагалось.. сейчас не знаю
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16k
Lunatic Asylum Serg2001 11 минут назад
УК РФ Статья 258.2 Незаконная охота
Пятак может светить или до ляма штрафа.
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17k
BillyBonzz Час назад
с...ка, ну что за нелюди((( этих тигров старались растили, в надежде развести, следили за ними, на учете они были, с ошейником специальным отслеживаемым, видно же что животное подучетное, накуя было убивать? Дикая нужда и жажда наживы -вот что гонит людей в тех местах на преступления. Они китайцам его продадут за бешеные(для них конечно) деньги. Поэтому и готовы идти в тюрьму за машину украденного леса, за убитое краснокнижное животное.
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60k
HundeBeißer2 Час назад
Браконьеры убивают из корысти....
А тут шкуру не взяли.
Не все так однозначно.
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6k
Андрей А HundeBeißer2 39 минут назад
Скорее всего когда увидели GPS-маяк, ссыканули и бросили
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2k
Денис Колосов 2 часа назад
Тигры умные, редко на людей нападают, когда я жил на Дальнем Востоке, к нам забрал один тигр в поселок, никто, кроме собак - не пострадал-)
Ссылка youtu.be
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6k
kaboza 2 часа назад
выродки, двухлетнего ребенка если нах чтоб не плдились уроды
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2k
Денис Колосов 2 часа назад
Надо максимально строго наказать, дать лет 15, как за человека..
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825
irzi 2 часа назад
В России надо сделать ,как в Китае за панду,смертная казнь.
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6k
Андрей А irzi 2 часа назад
Там и за тигра смертная казнь и много еще за что. Вот потому такие мрази и убивают у нас, а к ним переправляют
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3k
tamin 2 часа назад
Предлагаю их голыми выпустить к тиграм в клетку. Одно дело охота на уток, в разрешенное время. Другое дело браконьеры. Презираю их
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6k
Андрей А 2 часа назад
Ну и уроды((((
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