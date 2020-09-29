В Амурской области браконьеры убили известного тигра Павлика

Амурского тигра по кличке Павлик, которого год назад выпустили в дикую природу, застрелили. О том, что это именно Павлик подтвердили в дальневосточной полиции, обнаружив при нём именной GPS-маячок.
Двухлетнего тигра браконьеры подкараулили и подстрелили в ночное время, а утром вернулись и добили. Через некоторое время двое мужчин, подозреваемых в убийстве краснокнижного хищника, задержали.
Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в 2018 году. Спустя полтора года после курса реабилитации их выпустили на волю в Амурской области.
Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в 2018 году. Спустя полтора года после курса реабилитации их выпустили на волю в Амурской области.
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Пятак может светить или до ляма штрафа.
А тут шкуру не взяли.
Не все так однозначно.