В Амурской области браконьеры убили известного тигра Павлика

Двухлетнего тигра браконьеры подкараулили и подстрелили в ночное время, а утром вернулись и добили. Через некоторое время двое мужчин, подозреваемых в убийстве краснокнижного хищника, задержали.



Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы в 2018 году. Спустя полтора года после курса реабилитации их выпустили на волю в Амурской области.