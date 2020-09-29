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Кошачья мята: свойства и применение

Кошачья мята: свойства и применение (6 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2020 08:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животный   кот   кошачья мята   кошка   мята   фото   
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Кошачья мята – невысокое растение, которое обладает пряным ароматом. Этот запах очень притягателен для котов. Второе название растения – котовник лимонный или будра. Раньше в Египте его использовали в качестве приманки для кошек, в том числе и для таких их сородичей, как пантеры и леопарды.

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Метки: видео   животный   кот   кошачья мята   кошка   мята   фото   
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