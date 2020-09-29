Кошачья мята: свойства и применение

Кошачья мята – невысокое растение, которое обладает пряным ароматом. Этот запах очень притягателен для котов. Второе название растения – котовник лимонный или будра. Раньше в Египте его использовали в качестве приманки для кошек, в том числе и для таких их сородичей, как пантеры и леопарды.
Несмотря на то, что растение вызывает сильную эмоциональную реакцию у животных, оно является абсолютно безвредным для них и даже используется в лечебных целях.
Описание растения
Котовник лимонный растет в Центральной, Восточной и Западной Европе, Восточной Азии, западной Сибири и на Кавказе.
По внешнему виду растение почти не отличается от обычной мяты. Но котовник содержит непеталактон, а перечная мята – ментол. Именно по этой причине данные растения имеют разный запах. В аромате кошачьей мяты присутствуют лимонные нотки.
Листья у растения светло-зеленые в форме сердца, иногда в них могут присутствовать вкрапления белого или розового оттенка. Цветки – мелкие, собранные в кисточку. Они могут быть белого, розового или фиолетового цвета. Стебли котовника длинные. Они стелются по земле и сплетаются между собой, образуя густые заросли. На сегодняшний день насчитывается около 200 видов этого растения.
В зарослях кошачьей мяты любят проводить время коты. Как правило, в таких местах можно увидеть сразу более десятка животных. Котовник источает аромат, который оказывает на них влияние, подобное действию валерьянки. Животные как бы впадают в эйфорию. При этом они могут вести себя очень странно.
По внешнему виду растение почти не отличается от обычной мяты. Но котовник содержит непеталактон, а перечная мята – ментол. Именно по этой причине данные растения имеют разный запах. В аромате кошачьей мяты присутствуют лимонные нотки.
Листья у растения светло-зеленые в форме сердца, иногда в них могут присутствовать вкрапления белого или розового оттенка. Цветки – мелкие, собранные в кисточку. Они могут быть белого, розового или фиолетового цвета. Стебли котовника длинные. Они стелются по земле и сплетаются между собой, образуя густые заросли. На сегодняшний день насчитывается около 200 видов этого растения.
В зарослях кошачьей мяты любят проводить время коты. Как правило, в таких местах можно увидеть сразу более десятка животных. Котовник источает аромат, который оказывает на них влияние, подобное действию валерьянки. Животные как бы впадают в эйфорию. При этом они могут вести себя очень странно.
Принцип воздействия на кота
Когда животное вдыхает аромат растения, эфирные масла попадают в его дыхательные пути. Оттуда поступает сигнал в гипоталамус головного мозга. У кота возникают кратковременные галлюцинации, и вследствие этого – странное поведение. Животное начинает кататься по полу, мурлыкать, прыгать, лизаться, играть. Это похоже на поведение котенка.
Эффект длится 10-15 минут, после чего кошка успокаивается и может задремать. Это продолжается около получаса. Затем реакция может повториться. Если кошка попробует котовник на вкус, эффект может быть обратным.
Растение действует на животных по-разному. Вялый кот может стать игривым. А если животное очень активное, вполне вероятно, что под действием котовника, оно станет пассивным. Это не должно вызывать обеспокоенности у хозяев. Животное обладает интуицией, которая подсказывает ему, когда необходимо прекратить нюхать или жевать растение.
Важно! В составе котовника нет никаких наркотических веществ и он не вызывает привыкания.
Эффект длится 10-15 минут, после чего кошка успокаивается и может задремать. Это продолжается около получаса. Затем реакция может повториться. Если кошка попробует котовник на вкус, эффект может быть обратным.
Растение действует на животных по-разному. Вялый кот может стать игривым. А если животное очень активное, вполне вероятно, что под действием котовника, оно станет пассивным. Это не должно вызывать обеспокоенности у хозяев. Животное обладает интуицией, которая подсказывает ему, когда необходимо прекратить нюхать или жевать растение.
Важно! В составе котовника нет никаких наркотических веществ и он не вызывает привыкания.
Как использовать кошачью мяту
Некоторые хозяева считают, что кошачья мята негативно действует на нервную систему питомца. Это ошибочное мнение. Наоборот, использование котовника, поможет избавиться от многих проблем, в т.ч. психологических. Кошачью мяту можно применять в ситуациях, если:
питомец имеет агрессивный характер – достаточно дать ему немного сушеного котовника.
кот очень игривый и способен перевернуть все вверх дном в доме, растение окажет на него успокаивающее действие;
необходимо приучить животное к лотку – следует положить под емкость немного сухой кошачьей мяты. Запах привлечет внимание кота, и процесс обучения пройдет быстрее и легче;
хозяин отправляется в путешествие с питомцем, или запланирован поход в ветеринарную клинику – рекомендуем положить в сумку-переноску несколько веточек котовника, это поможет снять стресс у животного;
кот появился в доме недавно и ему нужно привыкнуть к новому жилью, веточки растения рекомендуется положить в районе его спального места;
животное пассивное и вялое – немного котовника, помещенного в игрушки, развеселит его;
у питомца случился спазм желудка – бактерицидные свойства кошачьей мяты помогут решить проблему;
животное отказывается от приема пищи – котовник повысит аппетит;
кот точит когти о мебель и игнорирует когтеточку – следует аккуратно вскрыть обшивку когтеточки, поместить внутрь нее веточки растения и зашить. Животное почует запах мяты и оставит мебель в покое. Это один из самых действенных способов приучения к когтеточке.
питомец имеет агрессивный характер – достаточно дать ему немного сушеного котовника.
кот очень игривый и способен перевернуть все вверх дном в доме, растение окажет на него успокаивающее действие;
необходимо приучить животное к лотку – следует положить под емкость немного сухой кошачьей мяты. Запах привлечет внимание кота, и процесс обучения пройдет быстрее и легче;
хозяин отправляется в путешествие с питомцем, или запланирован поход в ветеринарную клинику – рекомендуем положить в сумку-переноску несколько веточек котовника, это поможет снять стресс у животного;
кот появился в доме недавно и ему нужно привыкнуть к новому жилью, веточки растения рекомендуется положить в районе его спального места;
животное пассивное и вялое – немного котовника, помещенного в игрушки, развеселит его;
у питомца случился спазм желудка – бактерицидные свойства кошачьей мяты помогут решить проблему;
животное отказывается от приема пищи – котовник повысит аппетит;
кот точит когти о мебель и игнорирует когтеточку – следует аккуратно вскрыть обшивку когтеточки, поместить внутрь нее веточки растения и зашить. Животное почует запах мяты и оставит мебель в покое. Это один из самых действенных способов приучения к когтеточке.
Внимание! Кошачья мята показана котам, зараженным глистной инвазией. Растение препятствует размножению гельминтов.
Котовник можно использовать как в свежем, так и в сушеном виде. При хранении растение сберегает все свои свойства.
Противопоказания
Кошкам природой заложено умение распознавать, какую траву им можно принимать и в каком количестве. Тем не менее хозяин несет ответственность за питомца. Поэтому не стоит полагаться на интуицию животного, если:
кошка беременна;
питомец слишком бурно реагирует на действие котовника. В этом случае чрезмерное употребление травы может истощить нервную систему животного. Под бурной реакцией следует понимать взбудораженное поведение кота дольше получаса с излишней физической активностью.
В этих случаях следует ограничить доступ питомца к кошачьей мяте. Других противопоказаний к приему котовника не существует. Но, если в одном доме содержится несколько кошек, и среди них находится самец, необходимо учитывать, что под воздействием растения он может стать агрессивным. Поэтому коту можно давать кошачью мяту только отдельно от кошек.
кошка беременна;
питомец слишком бурно реагирует на действие котовника. В этом случае чрезмерное употребление травы может истощить нервную систему животного. Под бурной реакцией следует понимать взбудораженное поведение кота дольше получаса с излишней физической активностью.
В этих случаях следует ограничить доступ питомца к кошачьей мяте. Других противопоказаний к приему котовника не существует. Но, если в одном доме содержится несколько кошек, и среди них находится самец, необходимо учитывать, что под воздействием растения он может стать агрессивным. Поэтому коту можно давать кошачью мяту только отдельно от кошек.
Почему кот не реагирует на кошачью мяту
Действие кошачьей мяты распространяется не на всех котов. За восприимчивость к растению отвечает определенный ген в организме животного, который может и отсутствовать. Это свойственно каждой третьей особи.
Котята, не достигшие половозрелого возраста, тоже не реагируют на котовник. Но они в нем и не нуждаются. Котята и без того очень игривы. До 6 месяцев нет никакого смысла давать им кошачью мяту.
Животное может не реагировать на котовник при сильном стрессе. Поэтому если предстоит ситуация, которая может значительно повлиять на эмоциональное состояние питомца, рекомендуется угостить его котовником заранее, чтобы он успел расслабиться.
Котята, не достигшие половозрелого возраста, тоже не реагируют на котовник. Но они в нем и не нуждаются. Котята и без того очень игривы. До 6 месяцев нет никакого смысла давать им кошачью мяту.
Животное может не реагировать на котовник при сильном стрессе. Поэтому если предстоит ситуация, которая может значительно повлиять на эмоциональное состояние питомца, рекомендуется угостить его котовником заранее, чтобы он успел расслабиться.
Невосприимчивость животного может объясняться также малым содержанием эфирного масла в составе растения. Обычно его содержится до 3%, но этот показатель может уменьшаться, если растению не хватало света.
Как вырастить кошачью мяту в горшке – пошаговая инструкция
В природе кошачью мяту можно встретить в лесах, кустарниках, на лугах, полях, огородах, по берегам рек и около дорог. Чтобы иметь возможность баловать своего питомца дома, можно вырастить растение в комнатных условиях в горшке. Следует учитывать, что кошачья мята любит тепло, влагу и свет. Недостаток этих компонентов может негативно отразиться на показателях растения.
Котовник можно вырастить из семян, которые продаются в любом зоомагазине. Но лучше взять черенок или укорененный отросток, который можно найти прямо на улице. Черенок следует поставить в стакан с водой, где он должен находиться до момента появления корней. Выбирая горшок, необходимо отдать предпочтение емкости среднего размера.
Растение рекомендуется высаживать ранней осенью. Затем следует придерживаться следующей очередности действий:
В горшок насыпать дренаж.
Емкость наполовину заполнить почвой, которую следует предварительно увлажнить.
Семена или рассаду посадить в землю.
Накрыть горшок пленкой, создав тепличные условия.
Поставить емкость на освещенное место.
Через две недели должны появиться ростки. Когда образуются первые листочки, растение следует подкормить. Из побегов необходимо выбрать самые крепкие и расчистить пространство для их роста. Стебли нужно закрепить с помощью проволоки. Примерно через 2,5 месяца после посадки, при правильном уходе, кошачья мята должна зацвести.
Повторно удобрить кошачью мяту нужно в феврале, когда увеличится продолжительность светового дня и растение начнет активно расти. Необходимо следить за тем, чтобы котовнику хватало света. Иначе количество эфирных масел в листьях уменьшится.
Летом котовник нельзя держать под прямыми лучами, чтобы почва не пересыхала. Растение любит влагу, поэтому в поддоне всегда должна находиться вода.
Котовник можно вырастить из семян, которые продаются в любом зоомагазине. Но лучше взять черенок или укорененный отросток, который можно найти прямо на улице. Черенок следует поставить в стакан с водой, где он должен находиться до момента появления корней. Выбирая горшок, необходимо отдать предпочтение емкости среднего размера.
Растение рекомендуется высаживать ранней осенью. Затем следует придерживаться следующей очередности действий:
В горшок насыпать дренаж.
Емкость наполовину заполнить почвой, которую следует предварительно увлажнить.
Семена или рассаду посадить в землю.
Накрыть горшок пленкой, создав тепличные условия.
Поставить емкость на освещенное место.
Через две недели должны появиться ростки. Когда образуются первые листочки, растение следует подкормить. Из побегов необходимо выбрать самые крепкие и расчистить пространство для их роста. Стебли нужно закрепить с помощью проволоки. Примерно через 2,5 месяца после посадки, при правильном уходе, кошачья мята должна зацвести.
Повторно удобрить кошачью мяту нужно в феврале, когда увеличится продолжительность светового дня и растение начнет активно расти. Необходимо следить за тем, чтобы котовнику хватало света. Иначе количество эфирных масел в листьях уменьшится.
Летом котовник нельзя держать под прямыми лучами, чтобы почва не пересыхала. Растение любит влагу, поэтому в поддоне всегда должна находиться вода.
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