Кошачья мята: свойства и применение

В природе кошачью мяту можно встретить в лесах, кустарниках, на лугах, полях, огородах, по берегам рек и около дорог. Чтобы иметь возможность баловать своего питомца дома, можно вырастить растение в комнатных условиях в горшке. Следует учитывать, что кошачья мята любит тепло, влагу и свет. Недостаток этих компонентов может негативно отразиться на показателях растения.



Котовник можно вырастить из семян, которые продаются в любом зоомагазине. Но лучше взять черенок или укорененный отросток, который можно найти прямо на улице. Черенок следует поставить в стакан с водой, где он должен находиться до момента появления корней. Выбирая горшок, необходимо отдать предпочтение емкости среднего размера.







Растение рекомендуется высаживать ранней осенью. Затем следует придерживаться следующей очередности действий:



В горшок насыпать дренаж.

Емкость наполовину заполнить почвой, которую следует предварительно увлажнить.

Семена или рассаду посадить в землю.

Накрыть горшок пленкой, создав тепличные условия.

Поставить емкость на освещенное место.

Через две недели должны появиться ростки. Когда образуются первые листочки, растение следует подкормить. Из побегов необходимо выбрать самые крепкие и расчистить пространство для их роста. Стебли нужно закрепить с помощью проволоки. Примерно через 2,5 месяца после посадки, при правильном уходе, кошачья мята должна зацвести.





Повторно удобрить кошачью мяту нужно в феврале, когда увеличится продолжительность светового дня и растение начнет активно расти. Необходимо следить за тем, чтобы котовнику хватало света. Иначе количество эфирных масел в листьях уменьшится.



Летом котовник нельзя держать под прямыми лучами, чтобы почва не пересыхала. Растение любит влагу, поэтому в поддоне всегда должна находиться вода.