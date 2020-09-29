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Свидание вслепую с двухметровой дылдочкой

Свидание вслепую с двухметровой дылдочкой (1 фото)

Автор:
29 сентября 2020 10:07
Сообщество : Истории
Метки: высокая девушка   истории   истории из жизни   комплексы   отношения   свидание вслепую   студенчество   
6241
1

Когда я учился в Казани, друг предложил мне сходить на свидание вслепую с одной девушкой. На тот момент девушки у меня не было, поэтому предложение показалось очень даже заманчивым. Побрив лицо станком столетней давности я умудрился наделать уйму порезов на левой стороне лица. Возюкать бритвой туда-сюда — сомнительное удовольствие.

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Метки: высокая девушка   истории   истории из жизни   комплексы   отношения   свидание вслепую   студенчество   
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19  комментариев
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Краюхин Тихон Час назад
Тема еппли жирафов не раскрыта!
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Олег 13 минут назад
Занимательный рассказ.очень познавательный
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Bartello 14 минут назад
Значит волейболисты.
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213
Борис Колесниченко 16 минут назад
Совет да любовь вам) дылды
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fraxinus 22 минуты назад
Знаю я такую пару. Из-за роста поженились, но не сложилось - очень разные во всем.
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4k
SERGADJ Полчаса назад
Волейболисты?
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12k
Konstantin 44 минуты назад
Хех. У нас в институте была довольно высокая девушка, статная и красивая. Но парня тоже нашла под стать. Смотрелись очень хорошо вместе.
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Anatoly Shestakov 44 минуты назад
Корявый и скомканый пост без концовки.
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Объект реальности Час назад
А причем тут бейсбол.
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640
Айтжан Час назад
Сперва прочитал "двухметровая дырочка"
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Anatoly Tananykhin Айтжан 46 минут назад
Одно другого не исключает
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