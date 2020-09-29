Свидание вслепую с двухметровой дылдочкой

Встретился с девушкой в условленном месте. Я высматривал девушку в красной кофте и чёрных колготках. Нашёл. Не скажу, что я сильно удивился двухметровой барышне, но слегка опешил. Никогда не встречался с такими большими девочками.



В глаза сразу бросилось, что девушка сильно горбилась и была обута в какие-то чешки-тапочки вообще без платформы. Видимо, сильно комплексовала.

А я как настоящий джентльмен сразу же обратил внимание на эти факты. Ага, прямо даме в лицо и сказал, чтобы не комплексовала и не горбилась. Язык у неё был подвешен, поэтому поймал ответочку от неё сразу же. Посоветовала мне или научиться бриться, или начать посещать цирюльню, а не садовника. Именно тогда я понял, что всё у нас получится.



Лишь спустя два месяца мы выяснили, каким образом её номер оказался у моего друга, а мой телефонный номер у её подруги. Её соседка по комнате кинула клич среди друзей в аське. И через знакомых знакомого вышли на моего соседа по комнате. Просто мой рост был 203 см. Оказывается, что они искали вменяемого парня с ростом более 2 метров.

Кстати, на следующее свидание она действительно пришла в туфельках на небольших каблуках. А я всё же умудрился побриться тупой бритвой, не порезав себя.



Последующие два года отношений запомнились по следующим тупым вопросам людей:



1. "Вы баскетболисты что ли?"

2. "Нет, ну серьёзно, вы играете в баскетбол?".



И ещё двум десяткам вариаций вопросов, каким-либо образом связанных с баскетболом.

Автор: /MakakaSGranatoy/

Опубликовано с разрешения друга.