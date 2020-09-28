Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной цели

В декабре 2018 года Сэмми Уилсон стала весить 90 кг и тогда же она решила избавляться от квадратной фигуры.
Кроме похудения девушка решила придать соблазнительные изгибы своей талии. И теперь не может остановиться. С помощью различных корсетов Сэмми настолько уменьшила талию, что люди на улицах стали обращать на неё внимание. Некоторые прохожие даже стали обзывать её фриком и уродиной.
Сейчас размер талии в корсете у 26-летней матери-одиночки составляет 38 см, а без корсета 53 см. Такого эффекта Сэмми Уилсон добилась, потому что носит корсет по 18 часов в день. Она считает, что именно из-за ношения корсета у неё выровнялась осанка, а также благодаря ему женщина не может много есть.
«Когда ты худая и красивая, жизнь намного проще. Все больше парней хотят меня пригласить на свидание, и все больше людей замечают меня. Я просто хочу посмотреть, как далеко смогу зайти», – рассказывает счастливая Сэмми Уилсон.
Теперь Сэмми мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса, как обладательница самой тонкой талии в мире. Для этого ей необходимо ещё уменьшить свои габариты на 1 см.
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"Когда ты худая и красивая, жизнь намного проще. Все больше парней хотят меня пригласить на свидание, и все больше людей замечают меня."
Макакам мужского пола? Да! Я уверен, среди парней, "которые ее хотят", нет ни одного белого!
Да и пох, ведь медикам платит страховая.