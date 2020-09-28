Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной цели

Сейчас размер талии в корсете у 26-летней матери-одиночки составляет 38 см, а без корсета 53 см. Такого эффекта Сэмми Уилсон добилась, потому что носит корсет по 18 часов в день. Она считает, что именно из-за ношения корсета у неё выровнялась осанка, а также благодаря ему женщина не может много есть.