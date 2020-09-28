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Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной цели

Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной цели (6 фото)

Автор:
28 сентября 2020 15:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: книга гиннесса   корсет   красота   похудение   сша   талия   
2051
6
В декабре 2018 года Сэмми Уилсон стала весить 90 кг и тогда же она решила избавляться от квадратной фигуры.

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Метки: книга гиннесса   корсет   красота   похудение   сша   талия   
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49k
pynh 2 часа назад
Удачи
Удачи
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2k
Станислав Полчаса назад
Она считает, что она красивая? Серьёзно? Её кто-то жестоко обманул Я бы даже сказал - н@еб@л Красавица
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18k
shevanez 38 минут назад
"Я просто хочу посмотреть, как далеко смогу зайти», – рассказывает счастливая Сэмми Уилсон.

"Я просто хочу посмотреть, как далеко смогу зайти», – рассказывает счастливая Сэмми Уилсон.
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5k
Ivan 40 минут назад
Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной цели
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5k
Валерий 41 минуту назад
Афтар, ты где нашел "девушку"? Черножопую ручную макаку? Да! А так, здесь нет девушек.
"Когда ты худая и красивая, жизнь намного проще. Все больше парней хотят меня пригласить на свидание, и все больше людей замечают меня."
Макакам мужского пола? Да! Я уверен, среди парней, "которые ее хотят", нет ни одного белого!
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15k
Марина Час назад
Зато в ресторане она парня не разорит.
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3k
Мих Час назад
Как такие дуры выживают... Главное, зачем же они выживают, они должны отбраковываться природой.
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2k
Арт Час назад
Никогда не понимал подобного фетиша....! Зачем заведомо себя реально калечить.....ну похудела,красава..... А вот эта х*йня зачем??? Явно психическое отклонение , походу, на почве чего то! То корсеты, то татухами и имплантами всю тушу "украсят"...бл*, что с этими людьми творится
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8k
kleyman 2 часа назад
Вот так просто жить и калечить себя, просто потому, что ты тупая, черножопая макака, не имеющая представления о том, как внутри тебя расположены органы.
Да и пох, ведь медикам платит страховая.
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8k
Serg2001 2 часа назад
Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной целиПосмотреть
Женщина носит корсеты по восемнадцать часов в день ради странной цели
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