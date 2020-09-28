«Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной» - русский «Джельсомино» Сергей Крупеников

Пик популярности маленького актера пришелся на семидесятые годы. Его портрет дважды попадал на обложку журнала «Советский экран», что удавалось очень немногим известным актерам, а открытки продавались миллионными тиражами. И при этом, он сыграл всего в четырех художественных фильмах. Правда везде он исполнил главные роли, но те не менее, фильмов в его яркой кинокарьере было всего четыре.
«Где это видано, где это слыхано» (1973)
Короткометражный телевизионный художественный фильм, в котором 9-летнй Сергей дебютировал, был необычно популярен среди школьников. А киноспециалисты отметили, что появился очень талантливый актер-ребенок, у которого для большого актерского будущего было всё необходимое – внешность и необыкновенный талант перевоплощения.
Фильм взял несколько премий и призов, и всё это благодаря игре Сергея Крупеникова, на котором фильм и держался, так как 96% экранного времени прошли с участием этого актера.
«Дорогой мальчик» (1974)
Детский приключенческий фильм Александра Стефановича был снят по пьесе Сергея Михалкова. В фильме звучит великолепная музыка Давида Тухманова, играют замечательные артисты: Георгий Вицин, Владислав Стржельчик, Александр Белявский, Ирина Азер, Сергей Мигицко, и многие другие. Сергей Крупеников опять в главной роли, и маленький актёр совершенно не потерялся в этом ансамбле, если не сказать наоборот.
После успешной премьеры этого фильма он впервые попадает на обложку «Советского экрана». Во времена СССР, это было мечтой каждого актера, и считалось одной из самых важных наград к карьере любого артиста.
«Весёлое сновидение, или Смех и слёзы» (1976)
Очень красочная современная сказка, и опять по пьесе Сергея Михалкова «Смех и слезы». Фильм нельзя назвать только детским, так как в сюжете отражена тонкая сатира западных ценностей, но тем не менее фильм с захватывающим сюжетом, интересный и для детей, и для взрослых.
Опять отличный подбор актеров, и опять великолепная и запоминающаяся игра 13-летнего Сергея Крупеникова.
«Волшебный голос Джельсомино» (1977)
Музыкальный двухсерийный художественный телефильм по сказке Джанни Родари. Если читать описание главного героя непосредственно итальянским автором, которые тот дал еще в 50-тых годах, то перед глазами встает образ именно Сергея Крупеникова, котором для этой роли не требовался даже грим.
В этом фильме помимо участия великий актеров (Владимир Басов, Клара Румянова и др.) были кинодебюты будущих звезд эстрады Жанны Рождественской и Сергея Беликова. Сергей Крупеников опять был на высоте, и опять отметился на обложке «Советского экрана»
Но это было внешней стороной успеха Сергея. Мало кто знал, что мальчик совсем не хотел был актером, а увлекался математикой, очень любил активные игры и особенно велосипед. Кстати, на свой первый актёрский гонорар в 1973 году он купил себе свой собственный велосипед, которого до этого у него не было. Потом это войдет в традицию, и он с каждого гонорара будет покупать себе новые велосипеды, все более продвинутой модели.
В 1977 году 14-летний Сергей купил себе по спецзаказу очень крутой импортный многоскоростной велосипед, который по стоимости был сопоставим с мотоциклом. И потом в будущем, до самой смерти, он был поклонником езды на велосипеде. Причем он не стремился в большой велосипедный спорт, хотя и был его страстным болельщиком, а любил неспешные велосипедный прогулки и велопутешествия.
После школы судьба Сергея не была связано с кино. Он, как и планировал, получил техническое образование в Ленинградском технологическом институте, потом работал с холодильным оборудованием в разных компаниях, а в 1989 году организовал собственную фирму «Холодильный сервис», которая, кстати, функционирует до сих пор.
В июне 2012 года, как обычно после работы, он поздно вечером перед сном выехал на велосипедную прогулку и по свидетельству очевидцев был сбит мотоциклистом, который с места происшествия скрылся. Сергей погиб сразу на месте.
У 49-летнего Сергея остались жена и взрослый сын
Как позже сказал один из его друзей: «Он всю жизнь любил кататься на велосипеде, на нём и уехал в мир иной…»
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