«Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной» - русский «Джельсомино» Сергей Крупеников

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Протерли ноутбук за 17 300 рублей: история жесткого развода Протерли ноутбук за 17 300 рублей: история жесткого развода Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный "Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября "Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в... Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал... "Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель наставляет новобранцев ВДВ "Я не поп-звезда, я просто поп": юморной священнослужитель... Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования Почему мужчины живут меньше женщин: финал расследования Эверест, гора трупов и тщеславия Эверест, гора трупов и тщеславия Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Интервью с&nbsp;Доктором Дью&nbsp;— грозой мамкиных недолайфхакеров Интервью с Доктором Дью — грозой мамкиных недолайфхакеров Ретро фотографии Ретро фотографии Алибидерчи архетертурный, инеронизация сома и Горипотер Алибидерчи архетертурный, инеронизация сома и Горипотер Кошка атаковала кота, напугавшего её детеныша Кошка атаковала кота, напугавшего её детеныша Иностранцы не поверили в российский прорыв в области электротехники Иностранцы не поверили в российский прорыв в области электротехники Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный охранник, собака-гигант Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный... «Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной» - русский «Джельсомино» Сергей Крупеников «Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной»...
«Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной» - русский «Джельсомино» Сергей Крупеников

«Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной» - русский «Джельсомино» Сергей Крупеников (9 фото)

Автор:
28 сентября 2020 14:41
Метки: актеры   кино   роли   
1182
9

Пик популярности маленького актера пришелся на семидесятые годы. Его портрет дважды попадал на обложку журнала «Советский экран», что удавалось очень немногим известным актерам, а открытки продавались миллионными тиражами. И при этом, он сыграл всего в четырех художественных фильмах. Правда везде он исполнил главные роли, но те не менее, фильмов в его яркой кинокарьере было всего четыре.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   кино   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ваня панкин 2 часа назад
яркий и самобытный был парень... светлая память ему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL 37 минут назад
Жизнь короткая, но полная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли Оказывается, эти звездные роли должны были достаться совсем другим актерам! Оказывается, эти звездные роли должны были достаться совсем другим актерам! Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна Эти актеры могут быть кем угодно: 10 актеров-хамелеонов Эти актеры могут быть кем угодно: 10 актеров-хамелеонов 30 актёров, которые кардинально изменились ради роли 30 актёров, которые кардинально изменились ради роли
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2529040



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
5
38
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров
4
229
Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров
﻿
Набирающие популярность
Араукария — уход и размножение в домашних условиях
1
2
Араукария — уход и размножение в домашних условиях
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
0
8
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#россия#интересное#фотографии#дтп#настроение#комментарии#позитив
#факты#юмор#в мире#авария#люди#прикольные#картинки#авто авария#море#смешные
#интересно#животные#природа#австралия#яавтор#автомобили#кино#актеры#океан#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться