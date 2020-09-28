«Всю жизнь любил ездить на велосипеде, на нём и уехал в мир иной» - русский «Джельсомино» Сергей Крупеников

«Где это видано, где это слыхано» (1973)

Короткометражный телевизионный художественный фильм, в котором 9-летнй Сергей дебютировал, был необычно популярен среди школьников. А киноспециалисты отметили, что появился очень талантливый актер-ребенок, у которого для большого актерского будущего было всё необходимое – внешность и необыкновенный талант перевоплощения.

Фильм взял несколько премий и призов, и всё это благодаря игре Сергея Крупеникова, на котором фильм и держался, так как 96% экранного времени прошли с участием этого актера.