FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Киллер спас бывшего футболиста от жены Киллер спас бывшего футболиста от жены Запорожцы пишут письмо турецкому султану, или как турецкий шайтан получил ответ от Тараса Бульбы Запорожцы пишут письмо турецкому султану, или как турецкий шайтан... Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике... 22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье 22 благодарных питомца, которые обрели счастье в новой семье «Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок фильмов Данелии «Не пытайся переиграть Леонова!»: интересные факты со съемок... Свежие кубики Свежие кубики Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Как бизнесмен дорогу арендовал и что из этого вышло Как Проня Прокоповна всё-таки вышла замуж. Судьба актрисы Маргариты Криницыной Как Проня Прокоповна всё-таки вышла замуж. Судьба актрисы... Зверушки, которые могут давать мастер-классы о том, как найти самое удобное место в мире Зверушки, которые могут давать мастер-классы о том, как найти... Гифки Гифки Техасская слепая змея: Нет, не дождей червь. Да, полноценная змея. Как выжить на дне пищевой цепочки? Техасская слепая змея: Нет, не дождей червь. Да, полноценная змея.... В нью-йоркской подземке обнаружили тайную мужскую "берлогу" В нью-йоркской подземке обнаружили тайную мужскую "берлогу" "Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли сцену смены власти "Ты уже не король": герои детской передачи в Белоруссии разыграли... Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный охранник, собака-гигант Тибетский мастиф: 58 тысяч лет на страже порядка. Безупречный... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
27 сентября 2020 22:15
Метки: история   ретро   фото   
663
40
Подборка интересных ретро-фотографий

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
285
Рафаэль 7 часов назад
Ну и... Моника Беллучи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Hamsterskiller 5 часов назад
Спас?
Спас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Мерзавец... 5 часов назад
Допросились...
Допросились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX 6 часов назад
"Летняя дача детского сада Московского автозавода им. Лихачева, 1984 год."
Когда-то и я там был. Правда, существенно раньше. Мама работала тогда на заводе. Помню, что место называлось "Васькино".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Австралия 70-х - эра брюк-клеш, растрепанных шевелюр и социальных перемен Австралия 70-х - эра брюк-клеш, растрепанных шевелюр и социальных перемен Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2526440



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эти дизайнеры - просто гении!
17
78
Эти дизайнеры - просто гении!
Жизнь и смерть безумного африканского президента
7
85
Жизнь и смерть безумного африканского президента
﻿
Набирающие популярность
Отдых осенью в Сочи
0
7
Отдых осенью в Сочи
Художник совместил реальность с фантазией
0
3
Художник совместил реальность с фантазией
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#прикол#интересно#собаки#картинки#позитив#на различный вкус#еда#настроение
#фото#животные#природа#яавтор#дети#кино#смешные#gif#красиво#живопись
#история#россия#австралия#прикольные#интересное#комментарии#фотографии#актеры#лес

На что жалуетесь?

Вернуться