11.

Они держат плакаты с надписями: "Макдональдс пришел сюда за вашими деньгами — мы хотим, чтобы вы были здоровыми" и "Толстой говорит: забудьте мясо, ешьте пшеницу". Пикетирование была организовано двумя членами организации "Люди за этическое обращение с животными" из США, и к ней присоединилась дюжина россиян, представляющих различные экологические группы. Москвичам были розданы бесплатные вегетарианские гамбургеры.