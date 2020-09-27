Подборка интересных ретро-фотографий
2.
Молодежный тренд 1953-го в США: если девушка носит собачий ошейник на правой щиколотке, у нее есть парень, если же на левой - она в поиске.
3.
Сильвестр Сталлоне на фоне Рутгера Хауэра в промо к их совместному фильму "Ночные ястребы", 1981 г. Фото: Боб Уиллогби
6.
Групповая фотография сюрреалистов, 1924 г.
Сальвадор Дали и Гала, Поль Элюар, Филипп Супо, Рене Кревель, Робер Деснос и другие...
11.
Активисты по защите прав животных из США, 1992, Москва
Они держат плакаты с надписями: "Макдональдс пришел сюда за вашими деньгами — мы хотим, чтобы вы были здоровыми" и "Толстой говорит: забудьте мясо, ешьте пшеницу". Пикетирование была организовано двумя членами организации "Люди за этическое обращение с животными" из США, и к ней присоединилась дюжина россиян, представляющих различные экологические группы. Москвичам были розданы бесплатные вегетарианские гамбургеры.
12.
Автомобиль Lohner–Porsche на Всемирной выставке, 1900 год, Париж
Lohner–Porsche был первым в мире переднеприводным автомобилем с гибридной силовой установкой — двигатель внутреннего сгорания в нем подзаряжал аккумуляторы, которые, в свою очередь, питали электродвигатели. На всемирной выставке Lohner–Porsche получил Гран–при, но, увы массово производиться не стал.
14.
Депортация еврейской семьи, 31 марта 1939 года, Лондон
В конце марта–начале апреля английская полиция провела депортацию евреев, уехавших из Чехословакии после ее оккупации гитлеровской Германии — им было отказано в пребывании в стране из–за «неправильно оформленных документов». Всего за время после прихода Гитлера к власти Великобритания отказала во въездных визах 500 000 евреям.
20.
Иʜсᴨeĸтор дoрoжнoгo движeниᴙ пoзиpует с учaстʜиĸaᴍи пoкаɜа мᴏд, Великобритaниᴙ, сeʜтябрь 1967 года.
27.
Переброска "Метеора" через плотину Красноярской ГЭС, май 1970 года.
"Операция" по переброске некоторого количества единиц речного флота через плотину Красноярской ГЭС, из нижнего бьефа в верхний, была сделана с целью оживления судоходства по Красноярскому морю.
38.
Козломобиль, США, 1937
Американский фермер демонстрирует свое транспортное средство. Приводится в движение козлом, который находится в беговом колесе. Козломобиль мог достигать скорости до 15 км/ч. Козёл–запаска вверху.
39.
Зажиточная советская семья - стенка, ковры, телевизор, радиола, хрусталь, заготовки на зиму, СССР, 1980 год
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Когда-то и я там был. Правда, существенно раньше. Мама работала тогда на заводе. Помню, что место называлось "Васькино".