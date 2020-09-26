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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
26 сентября 2020 23:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: настроение   позитив   фото   
417
40
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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета

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Метки: настроение   позитив   фото   
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4  комментария
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24k
Acu900 Час назад
Комментарий к фото
Анекдот:
Вовочка в музыкальный школе:
Открывает футляр скрипки и начинает хохотать.К нему подходит учитель и говорит:
-Ты чё ржешь придурок,у тебя вместо скрипки Калашников лежит!
А Вовочка говорит:
-А я представлю, как папка в банке со скрипкой отдувается!!
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24k
Acu900 Час назад
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Какой то козел на мою бабу пялится
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24k
Acu900 Час назад
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- А Маша дома?
-Нет.
- Ну тогда я ее у вас подожду...
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20k
Саня 3 часа назад
Очко в зачет))
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