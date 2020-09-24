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Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?

Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части? (3 фото + 2 видео + 1 гиф)

Автор:
24 сентября 2020 07:38
Сообщество : Военное
Метки: Джавелин   на части   разорвать   т-72   
1843
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Некоторое время назад в сети появилось видео, демонстрирующее возможности американского ручного противотанкового комплекса FGM-148 Javelin. В видео можно было увидеть, как чудо-ракета фактически «утилизирует» танк потенциального противника Т-72, превращая его в набор болтов и гаек. Эффект впечатляющий.

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Метки: Джавелин   на части   разорвать   т-72   
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8k
котегRUS Час назад
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4k
Vallek 19 минут назад
их джавелин слеплен из того же теплого мягкого говна, что и этот макет танка.
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226
Hexo4uha 39 минут назад
То, что на видео подрыв начиненного взрывчаткой макета все равно не отменяет того факта что это очень неприятная для нашей бронетехники штука.
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704
Сергей 49 минут назад
возможно, после Корнета Абрамс или Леопард и будут выглядеть как прежде, но внутри останется только пепел,
мы не гонимся за внешними эффектами )))
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40k
zloykoyot Час назад
"...Впрочем, в последствии представители Lockheed Martin сами признались, что конкретно для создания этого материала использовался даже не настоящий танк, а его макет." У них по ходу это в порядке вещей. То они зенитную ракету испытают на привязанному к парашюту зажжённому файеру, то макет танка взорвут. Что потом эти патриоты на старт после запуска возвращаются и сделанные на коленке голожопыми аборигенами ракеты не видят - всем пох. Главное чтоб госзаказ был пожирнее.
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70k
Броненосец Потелкам Час назад
Подобные повреждения бронетехники возможны только при подрыве боекомплекта танка.
Причём не при возгорании артиллерийского пороха, а именно при одновременной детонации фугасных снарядов.
Тогда - да, башню снесет, и корпус деформируется вплоть до разрыва.
А вот как обеспечить эту детонацию внешним подрывом ПТУР ?
Очень проблематично в реальных условиях боя. Даже с учётом минимального бронирования верхних поверхностей танка в сравнении с лобовыми и боковыми плоскостями.
Нужно обеспечить именно пробитие брони с попаданием кумулятивной струи внутрь забронированного объёма.
Ну, идиот с открытым верхним люком танка может резко облегчить задачу
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Броненосец Потелкам Час назад
Нужно обеспечить именно пробитие брони с попаданием кумулятивной струи внутрь забронированного объёма

Ну так в этом смысл кумулятивного заряда. Если пробития нет, то и суда нет, а если есть...
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Мдяяя. В то что Джопелин может так разнести т-72 может поверить только самый тупой пиндосский негр. Но как лихо они разнесли фанерный макет!
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1k
Алексей Иван Акимов Час назад
Судя по первой картинке макет не был фанерным - есть детали ходовки. Скорее всего внутрь просто загрузили пару десятков или сотен килограмм взрывчатки.
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92
MAKAPka 2 часа назад
А то, что TOW над танком взорвался и снёс ему башню, ни кого не смущает ?
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10k
Сергей MAKAPka Час назад
Потому что ракета формирует кумулятивную струю над самым тонким местом-над башней, в результате подрыв БК и сносит башню, затем воспламеняется топливо.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей Час назад
Понятно, что ролик постановочный, но эффективность жавелина это не отменяет. А автор поста пытается нас убедить именно в этом
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1k
Алексей MAKAPka Час назад
СмущалО. Пошёл почитал - всё разъяснилось. Модификация TOW-2B действует именно так. У неё два заряда, расположенных под углом к продольной оси и они срабатывают при пролёте НАД целью, поражая танк (или другую бронетехнику) сверху.
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2k
Vladimir Lysikov Сергей Час назад
Это не совсем верно. Кумулятивные заряды не создают значительного фугасного и термического воздействия, теоретически капли брони и осколки могут воспламенить боекомплект, но на практике -вряд ли.
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124k
Алексей 2 часа назад
Прямо все по фильму
(смотрите фрагмент на 3:15, если автоматом не запустится)
Ссылка youtu.be
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