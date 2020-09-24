Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?

Некоторое время назад в сети появилось видео, демонстрирующее возможности американского ручного противотанкового комплекса FGM-148 Javelin. В видео можно было увидеть, как чудо-ракета фактически «утилизирует» танк потенциального противника Т-72, превращая его в набор болтов и гаек. Эффект впечатляющий.
Однако, сразу после просмотра видео многие задались вопросом: а правда ли? Вот собственно само видео:
Для того, чтобы убедиться в подлоге со стороны пиарщиков компании Lockheed Martin даже потеть не придется. Достаточно зайти на популярный видеосервис YouTube и начать там перебирать видеоматериалы со стрельбой из различных противотанковых ракетных комплексов не в рамках репортажей, рекламных акций или чьих-то любительских поделок, а непосредственно из горячих точек, например, из все той же Сирии.
В сети предостаточно материалов со стрельбой как из ручных и переносных комплексов, так и из тяжелых стационарных.
В сети предостаточно материалов со стрельбой как из ручных и переносных комплексов, так и из тяжелых стационарных.
Отдельно можно вспомнить передачу канала Discovery, посвященную как раз FGM-148 Javelin. Там возможности американского ракетного комплекса демонстрировались без каких-либо спецэффектов и в замедленной съемке. Ни о каком разрывании бронетехники на запчасти и речи не идет. При этом тяжелые ракетные комплексы, например, американский BGM-71 ТOW действительно способен нанести бронетехнике исключительно фатальные повреждения, в том числе – оторвать башню. Однако о разрыве конструкции танка речи все равно не идет.
Уничтожить машину полностью, разорвав ее на фрагменты, можно только при одном условии, если заминировать саму машину изрядным количеством взрывчатки. Что, судя по характеру и масштабу взрыва и было сделано. Впрочем, в последствии представители Lockheed Martin сами признались, что конкретно для создания этого материала использовался даже не настоящий танк, а его макет.
Вот как стреляет FGM-148 Javelin на самом деле (материал канала Discovery).
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А вот как стреляет BGM-71 ТOW:
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А вот как стреляет BGM-71 ТOW:
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мы не гонимся за внешними эффектами )))
Причём не при возгорании артиллерийского пороха, а именно при одновременной детонации фугасных снарядов.
Тогда - да, башню снесет, и корпус деформируется вплоть до разрыва.
А вот как обеспечить эту детонацию внешним подрывом ПТУР ?
Очень проблематично в реальных условиях боя. Даже с учётом минимального бронирования верхних поверхностей танка в сравнении с лобовыми и боковыми плоскостями.
Нужно обеспечить именно пробитие брони с попаданием кумулятивной струи внутрь забронированного объёма.
Ну, идиот с открытым верхним люком танка может резко облегчить задачу
Ну так в этом смысл кумулятивного заряда. Если пробития нет, то и суда нет, а если есть...
(смотрите фрагмент на 3:15, если автоматом не запустится)