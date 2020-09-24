Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части?

Для того, чтобы убедиться в подлоге со стороны пиарщиков компании Lockheed Martin даже потеть не придется. Достаточно зайти на популярный видеосервис YouTube и начать там перебирать видеоматериалы со стрельбой из различных противотанковых ракетных комплексов не в рамках репортажей, рекламных акций или чьих-то любительских поделок, а непосредственно из горячих точек, например, из все той же Сирии.



В сети предостаточно материалов со стрельбой как из ручных и переносных комплексов, так и из тяжелых стационарных.