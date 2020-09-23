Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я нашел какой-то маленький комод с ручками. Это точно комод?"
Ответ: "Это раритетный сундук путешественника. В таких перевозили различные ценные безделушки, которыми торговали"
2. "Что это за жук такой странный?"
Ответ: "Это старинное приспособление для снимания сапог не наклоняясь. Ставите одну ногу на спину жука, пятку второй упираете в его рога и снимаете сапог"
3. "Это какой-то свисток? Я нашел его среди завалов старых вещей в гараже моего деда"
Ответ: "Это погнутый клапан от двигателя какой-то старой машины, сложно назвать модель"
4. "Увидел это у родителей дома. Отец говорит, что раритет. Что это?"
Ответ: "Это старинные стеклянные поплавки для рыболовных сетей"
5. "Это какая-та массивная печать? Мне досталась она от бабушки"
Ответ: "Это китайский поясной орнамент. Его подвешивали на шнурки, которыми подпоясывали кимоно, чтобы утяжелить завязку"
6. "Что это за штуковину я нашел у себя дома?"
Ответ: "Это медный индийский колокол для духовных церемоний"
7. "Что это за инструмент такой?"
Ответ: "Это железная скоба, такие попарно крепились к плужной балке при вспахивании земли, позволяя регулировать глубину вспахивания"
8. "Что это за бетонная штуковина?"
Ответ: "Это каток для газона, прижимающий топорщащуюся траву"
9. "Это штуковина лежала у нас в гараже сколько я себя помню. Частью чего она была?"
Ответ: "Это похоже на часть дна угольной печи"
10. "Что за странное орудие перешло мне по наследству от дедушки?"
Ответ: "Похоже на нож для вскрытия писем"
11. "Что это за кольца такие и для чего они могли быть нужны?"
Ответ: "Это часть упряжи, которую закусывает лошадь"
12. "Что это за приспособление такое странное?"
Ответ: "Это очки Якутов, наверное одни из древнейших приспособлений, для защиты глаз от снежной белизны"
13. "Что за инструмент такой странный, мне никак никто не может ответить"
Ответ: "Это приспособление для укладки ковров"
14. "Нашел это в своем гараже. Что это такое?"
Ответ: "Это гнезда роющих ос"
15. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Старинное приспособление для дробления орехов"
16. "В Китае это мне подали как лакомство, что это такое?"
Ответ: "Высушенный мед диких пчел"
17. "Нашел у друга, с которым вместе делим одну комнату. Что это такое?"
Ответ: "Это массажер для спины"
18. "Это какая-то часть машины для путешествий во времени? Коллега ушел на пенсию и оставил это на работе"
Ответ: "Это резонаторный магнетрон"
19. "Почти на каждом здании в Японии есть такие штуковины с кнопками. Для чего они?"
Ответ: "Это устройства пожарной сигнализации"
20. "Что это за растение, никогда подобного не видел"
Ответ: "Это хвощ, на котором растет какой-то грибок"
Источник:
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Круто.. сразу всё встало на свои места.
Называется одним словом - удила.
Вранье, это запаска от машины Флинстоуна!