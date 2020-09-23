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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
23 сентября 2020 15:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: вопросы   находки   ответы   
2415
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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21  комментарий
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25k
Snork Snorkoff 5 часов назад
"Это резонаторный магнетрон"

Круто.. сразу всё встало на свои места.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 13 минут назад
Очки якута

Очки якута
Очки якута
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9k
Сергей Гурковский Час назад
Это же не заменимая печка для казана, уже готовая практически! Весчь
Это же не заменимая печка для казана, уже готовая практически! Весчь
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27k
BuG Час назад
Что за штука: самые странные находки
Что за штука: самые странные находки
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5k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Китайцы не носят кимоно.
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430
Алексей Нестерин Сергей 2 часа назад
Почему не носят? Им запрещено?
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18k
Владимир Алексей Час назад
Кимоно это одежда японцев, а не китайцев.
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
--- часть упряжи, которую закусывает лошадь ---

Называется одним словом - удила.
--- часть упряжи, которую закусывает лошадь --- Называется одним словом - удила.
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145
dacent 2 часа назад
Каток прижимающий траву это конечно пять. Если учесть что этим катком катают сразу после посадки семян.
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18k
hebpat 3 часа назад
кстати нож для писем сделан в виде испанского кинжала для левой руки - даги, у меня есть тоже нож для бумаги в виде китайского меча в ножнах
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7k
KarabasBarabas 4 часа назад
"Это каток для газона, прижимающий топорщащуюся траву"
Вранье, это запаска от машины Флинстоуна!

"Это каток для газона, прижимающий топорщащуюся траву" Вранье, это запаска от машины Флинстоуна!
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3k
uutb 4 часа назад
Комментарий к фото
Остерегаться надо такого "друга"
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3k
NONAME uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
похоже мосье знает толк в извращениях ... иначе не давал бы подобных советов )))
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3k
uutb NONAME 3 часа назад
Комментарий к фото
Просто мосье остерегается таких "друзей", поэтому и не является извращенцем...
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175
Остап Ива́нович. 4 часа назад
Это из кабинета проктолога..
Это из кабинета проктолога..
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Алексей 5 часов назад
Это, похоже, не свисток, а сосок от камеры большегруза или сельхозтехники.
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