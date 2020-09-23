Ответ: "Это старинное приспособление для снимания сапог не наклоняясь. Ставите одну ногу на спину жука, пятку второй упираете в его рога и снимаете сапог"

3. "Это какой-то свисток? Я нашел его среди завалов старых вещей в гараже моего деда"