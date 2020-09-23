Фантастические книги, которые стали событием

В сентябре 1866 года родился английский писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс. Такие всем известные произведения публициста, как «Война миров», «Машина времени» и «Человек-невидимка» по-настоящему изменили мир и взгляд на фантастику. О том, какие фантастические произведения получили признание, в том числе и посредством экранизации читайте далее
Герберт Уэллс – “Машина времени”
Англичанина Герберта Уэллса принято считать отцом научной фантастики, с его легкой руки в мире начали использовать термин “машина времени”. По роману, мир в 802 701 году представляет собой настоящую антиутопию – научные технологии и социальные несовершенства человека привели общество к деградации, а все существа поделены на два вида: морлоки и элои. Главный герой – тот самый путешественник, рассказывает о том, через что ему пришлось пройти для того, чтобы вернуться “назад” во времени.
Помимо запоминающегося романа о путешествиях в будущее и прошлое, публицист оставил богатое наследие фантастических историй о “Человеке-невидимке”, а также “Войне миров”, где человечество переживает вторжение пришельцев. Как позже расскажет в своем интервью один из пионеров ракетостроения Роберт Годдард: “Именно “Война миров” Уэллса в юности вызвала во мне страстный интерес к освоению космоса”.
Фрэнк Герберт – “Дюна”
Научно-фантастический роман “Дюна” считается одним из самых известных в истории 20 века. Положившая начало для “Звездных войн”, история соединяет в себе научную фантастику и черты философского романа. Основное действие происходит в галактике будущего, находящейся под властью межзвёздной империи. Молодой юноша Пол Атрейдес вместе с семьей получает в управление планету Арракис. Позже именно он поднимет жителей пустынь на войну против империи.
Захватывающий сюжет также ляжет в основу фильма Дэвида Линча и множества компьютерных игр. После смерти Фрэнка Герберта, его дело продолжил родной сын – Брайан. В соавторстве с еще одним писателем – Кевином Андерсоном, они опубликовали серию романов из той-же вселенной, что изобрел когда-то Фрэнк Герберт. Книга, написанная еще в 1965 году, удостоилась множества премий: одной из них стала Небьюла – награда, учрежденная американской ассоциацией писателей-фантастов.
Энди Вейер – “Марсианин”
Дебют Энди Вейера в жанре фантастики принес писателю мировую славу. История об астронавте Марке Уотни, который по случайности остался на Марсе и вынужден бороться за свое существование стала настоящим прорывом 2014 года. Герою приходится применять все свои знания, чтобы не умереть от повреждений техники, “человеческой ошибки” или явлений окружающей среды. Несмотря на некоторые фантастические допущения, роман не лишен научной достоверности.
“Марсианин” стал одним из лидирующих бестселлеров 2015 года, он был переведен более чем на 5 языков и несколько раз переиздавался. Роман принес Энди Вейеру премию “Сэюн”, сделав его “лучшим автором” 2014 года. 11 сентября 2015 года, режиссер Ридли Скотт подарил миру экранизацию покорившей читателей истории, главную роль в фильме сыграл Мэтт Дэймон. Картина также имела огромный успех: завоевав “Золотой глобус” и премию “Хьюго”, “Марсианин” шесть раз номинировался на “Оскар”.
Джордж Оруэлл – “1984”
Какой список научной фантастики без Джорджа Оруэлла? Британский писатель и журналист написал много трудов, но самым главным, и прославившим его, – стал роман “1984”. По большей части, остальные произведения Оруэлла были документальными, политическими или сатирическими: “Дорога на Виган-Пир” – о жизни рабочих Англии, “Памяти Каталонии” – о Гражданской войне в Испании и “Скотный двор” – повесть о свержении животными своего владельца. Джордж Оруэлл и по сей день занимает второе место в списке “50 величайших британских писателей с 1945 года по настоящее время”.
“1984” считается образцом антиутопий. Описывая темный город, где за всеми следит Большой Брат, а Полиция Мыслей вычисляет неугодных режиму, роман идеально вписался в реалии своего времени. И по сей день описываемый Оруэлом мир остается актуальным, ведь риск жизнью во имя свободы и любви всегда будет восприниматься как героизм и самоотверженность.
Мэри Шелли – “Франкенштейн”
Роман, ставший настоящим прорывом в мире научной фантастики, изначально публиковался анонимно. История о “Франкенштейне, или Современном Прометее” была написана Мэри Шелли в 1818 году во время отдыха с возлюбленным в Альпах. Уже сразу после публикации, готический роман стал настоящим бестселлером 19 века. Книга признана образцом саспенса и научной фантастики, поскольку весь сюжет опирается на научные методы и исходит из них.
“Франкенштейн, или Современный Прометей” повествует об ученом Викторе Франкенштейне, который познал тайну жизни и оживил безжизненную материю. Из частей разных трупов ученый создает искусственное создание, которое отторгается обществом за уродство, а после начинает преследовать своего создателя.
Олдос Хаксли – “О дивный новый мир”
Сатирический роман-антиутопия “О дивный новый мир” принес Олдосу Хаксли мировую известность сразу после своей публикации в 1932 году. В противовес Оруэловскому будущему, вселенная Хаксли также повествует в неких мрачных и тревожных тонах, но главное отличие – мир Хаксли – “развитое” капиталистическое общество: люди отдали свои жизни в руки генной инженерии и разводятся исключительно в жестком классовом делении. Все их существование посвящено погоне за удовольствиями, а самые базовые человеческие понятия свободы, любви и культуры признаются отклонениями.
По своей натуре – гуманист, Олдос Хаксли еще при жизни был признан выдающимся интеллектуалом своего времени. Писатель семь раз номинировался на Нобелевскую премию и, кажется, не зря. Еще до прихода к власти Гитлера и Сталина, Хаксли смог описать приближающуюся угрозу. Труд “О дивный новый мир” – манифест-обвинение идеи прогресса ради самого прогресса.
Роберт Силверберг – “Время перемен”
Американский писатель Роберт Силверберг получил известность благодаря десятку исследовательских книг по истории и чрезвычайно популярным научно-фантастическим произведениям, завоевавших премии “Небьюла” и “Хьюго”.
Одно из ключевых трудов в карьере Силверберга – “Время перемен”: история о будущем, где человечество призирает собственную душу. Тех, кто не повинуется учению о презрении собственного я – вынуждены скитаться в изгнании и лишь человек с Земли может открыть глаза на то, что в действительности представляет собой жизнь.
Уильям Гибсон – “Нейромант”
Роман Уильяма Гибсона – прорыв для своего времени. Канонический сюжет в стиле “киберпакнк” сразу после выхода удостоился премий “Небьюла”, Приза Филипа Дика и “Хьюго”. “Нейромант” – первая книга в трилогии “Киберпространство”, но именно она открыла миру понятия искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Еще до взрыва популярности компьютерных сетей в массовой культуре, роман предвосхитил “Матрицу” и дал ей почву для вдохновения.
Стивен Кинг – “Противостояние”
Постапокалиптический роман Стивена Кинга совмещающий в себе элементы ужасов и фантастики, был опубликован еще в 1978 году, но и по сей день не теряет своей популярности. Сюжет повествует о пандемии супергриппа, уничтожившей почти все человечество: немногочисленные выжившие объединяются для противостояния друг другу. Отчаянная борьба добра и зла и вечные проблемы человечества на грани смерти – все это в лучшей манере Кинга сконцентрировало “Противостояние”.
На сегодняшний день, “Противостояние” признано одной из самых лучших работ Кинга, однако важно отметить, что первое издание было значительно сокращено. Сам Кинг планировал роман объемом под стать “Властелину колец”. Почти 40 лет спустя, оригинальное “Противостояние” увидело свет и уже новое издание включило ранее вырезанные 150 000 слов. В общей сложности, с 1980 года книга превысила рубеж в 4,5 миллиона экземпляров.
Майкл Крайтон – “Парк юрского периода”
Фантастический роман-триллер Майкла Крайтона стал настоящей сенсацией 90 годов. В сюжете описывается открытие новой технологии клонирования давно-вымерших динозавров.
Хищниками заселяют парк Юрского периода и у всего мира есть возможность посмотреть на вымершую историю своими глазами. Майкл Крайтон максимально использовал собственный талант и создал один из самых напряженных сюжетов в истории фантастики. В 1993 году книга была экранизирована под руководством режиссера Стивена Спилберга.
Курт Воннегут – “Бойня номер пять или Крестовый поход детей”
Роман “Бойня номер пять” был издан в 1969 году и по сути является автобиографичными воспоминаниями Воннегута о бомбардировке Дрездена во времена Второй Мировой войны. Книга вошла в топ-100 лучших англоязычных романов по версии журнала Time, а писатель-американец в ни раз подвергался послевоенной цензуре в США: его книги изымались из библиотек, а имя Воннегута какое-то время было синонимом к “вредной” литературе.
Филип Дик – “Человек в высоком замке”
Свой научно-фантастический роман Филип Дик опубликовал еще в 1962 году, по своему направлению сюжет принадлежит к жанру альтернативной истории: США проиграли войну и теперь оккупированы Японией и Нацисткой Германией.
“Человек в высоком замке” удостоился премии “Хьюго”: книга стала очень популярна как в США, так и в Японии. Грань фантастики в романе размыта, но в этом и есть основная главенствующая деталь: все напоминает кошмар, к которому когда-то могла приблизиться история.
Дэниэл Киз – “Цветы для Элджерона”
Чрезвычайно популярный научно-фантастический рассказ Дэниела Киза впервые увидел мир в 1959 году. Уже в 1960 году автору присудили премию “Хьюго” за лучший рассказ. В дальнейшем, писатель допишет историю “Элджерона” до полноценного романа, что в 1966 году принесет ему премию “Небьюла”.
Основной сюжет истории завязан вокруг умственно-отсталого юноши-Чарли. Поучаствовав в эксперименте по повышению интеллекта, герой сталкивается с трудностями положения гения. История знакомит читателя с персонажем, переживающим серьезную душевную боль при наличии феноменального разума.
Рэй Бредбери – “451 по Фаренгейту”
Американский писатель Рэй Бредбери создал более 800 литературных произведений. Множество его историй легли в основу фильмов и театральных постановок. Одними из самых значимых в карьере Брэдбери стали, безусловно антиутопии “451 градус по Фаренгейту” и “Марсианские хроники”.
Писатель считается классиком научной фантастики и хорошо принимается публикой. Роман-антиутопия, изданый в 1953 году повествует об обществе будущего, где книги находятся под запретом. Столь яркие образы не трудно спроецировать на государственную цензуру, именно поэтому актуальность романа и по сей день только растет.
Урсула Кребер Ле Гуин – “Левая рука тьмы”
Американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин выпустила роман “Левая рука тьмы” в 1969 году. Практически сразу после публикации, произведение было удостоено главных наград в фантастическом жанре – “Небьюла” и “Хьюго”. Сюжет книги посвящён описанию планеты Зима, на которую прибывает посол космического объединения планет, его цель – включить одну из самых свободолюбивых планет в это объединение.
В романе затрагиваются аспекты человеческих эмоций в условиях разных миров, темы психологии и общества, табуированности и культурной адаптации. Как-никогда своевременные темы настоящего века.
Айзек Азимов – “Академия. Первая трилогия”
Американский писатель и биолог – автор более 500 произведений в жанрах научной фантастики, детектива, юмора. Азимов также издавался в разного рода научно-популярных областях: начиная от астрономии и генетики и заканчивая историей. Айзек входит в “большую тройку” писателей-фантастов и многократно был лауреатом премий “Небьюла” и Хьюго.
Сюжет “Академии” заключается в описании истории заката Галактической империи, один из жителей которой делает революционное открытие и создает новую науку – психоисторию, способную заглядывать в будущее. Ученый – Гэри Селдон знает, что война продлится еще 30 000 лет и чтобы спасти человечество и сохранить знания, он собирает лучших студентов и отправляет “миссию” на край Галактики, чтобы избранные имели возможность взрастить новое человечество.
Артур Кларк – “Космическая Одиссея 2001”
Англичанин Артур Кларк помимо страсти к писательству, занимался и изобретательством, что помогло в его особенном подходе к литературе. Творчество Кларка – это 22 романа и 3 цикла романов, а также множество повестей. Один из самых успешных циклов – “Космическая Одиссея 2001” принес автору мировую популярность.
Фантастический роман “Космическая Одисея 2001” вышел в 1968 году: книга была написана на основе фильма, что является редкостью. Сценарий, над которым работал Стенли Кубрик в соавторстве с Кларком подарил писателю самый успешный сюжет современности.
Борис и Аркадий Стругацкие – “Пикник на обочине” и др.
Братья Стругацкие – самый знаменитый союз писателей-фантастов, их книги нашли читателей под всему миру и стали мировой классикой. Каждый отдельный сюжет отличается особенной философичностью и глубиной. Новые издания становились настоящим событием в мире литературы.
Повесть 1972 года “Пикник на обочине” признана лидером по количеству переводов на разные языки: насчитывается более 55 изданий в 22 странах. На основе повести Стругацких режиссер Андрей Тарковский снял фильм “Сталкер”. Именно это определение очень плотно войдет в русскую речь. По своей сути, сталкер – новый нигилист, нарушающий запреты человек, зарабатывающий на индустриальном туризме: водя “экскурсии” в города-призраки.
Сергей Лукьяненко – “Дозоры”
Российский писатель-фантаст начал выпускать книги в 80-х. На данный момент Лукьяненко – один из наиболее читаемых русских писателей. Наиболее успешной книгой в карьере писателя стал “Ночной дозор”, именно он этот роман принес Сергею настоящую известность. Сюжет рассказывает о мире Иных, который существует параллельно обычному.
К миру особенных относятся оборотни, волшебники, маги и вампиры и делятся они на Светлых и темных. Как и полагается фантастическому произведению: в поиске постоянного баланса Добро борется со Злом, соблюдая свои правила. В серии под названием “Дозоры” уже вышло 6 изданий и большая часть из них и по сей день привлекает публику.
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Метки: книги литература факты фантастика
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Где наши - Беляев, Казанцев, Иван Ефремов - ГДЕ?!
Да и западных назвали по своему личному вкусу. Например, действительно прорывного для своего времени Жюля Верна - вовсе не упомянули.
Ну и без Гариссона с Эдемом и Крысой
и как уже упомянули Юлия ( ) Верна
список не полный.
С учетом переводного текста нужно добавить Ефремова с Туманностью Андромеды.
Обручева с Землёй Санникова и Плутонией.
Беляева с Человеком амфибией (да и не только)
Булгакова с Собачьим сердцем и Мастером...
Все это вполне известные в мире произведения, оказавшие влияние на многих авторов и ученых.
Но...
Очень однобокая подборка. Я даже догадываюсь кем она проплачена.
Да где другие советские и российские фантасты?
То же Беляев, например ....
Где более известные на Западе Хайнлайн, Симмонс, Кард, Желязны, Стивенсон, Холдеман - некоторые их книги стали на самом деле определяющими развитие вехами? Я не говорю о книгах, только об авторах.
И если не англо-язычная, то где Лем? В конце концов - где Жюль Верн??? Современная «Задача трёх тел» Лю Цысина - вот это событие!
Я бы поставил Ефремова или Беляева для русскоязычной литературы повыше Дозоров Лукьяненко (которые даже не научная фантастика, к слову...).
Но остальные книги в списке по делу.
мне больше нравилась его "любовь в космосе"
Грин "алые паруса", "бегущая по волнам"
Беляева почти всё. К примеру "гиперболоид инженера Гарина"
Толстой "Аэлита"
Циолковский "на Луне"
Стругацких "Сталкер" все перечисленные вами книги переплюнул.
Кир Булычёв с серией книг про Алису. "Гости из будущего"
Велистов серия про Электроника...
Это так,на вскидку.