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Фантастические книги, которые стали событием

Фантастические книги, которые стали событием (37 фото)

Автор:
23 сентября 2020 14:30
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книги   литература   факты   фантастика   
1224
37
В сентябре 1866 года родился английский писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс. Такие всем известные произведения публициста, как «Война миров», «Машина времени» и «Человек-невидимка» по-настоящему изменили мир и взгляд на фантастику. О том, какие фантастические произведения получили признание, в том числе и посредством экранизации читайте далее

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Метки: книги   литература   факты   фантастика   
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37  комментариев
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21k
Е-Лена 5 часов назад
А где Лем?!
Где наши - Беляев, Казанцев, Иван Ефремов - ГДЕ?!
Да и западных назвали по своему личному вкусу. Например, действительно прорывного для своего времени Жюля Верна - вовсе не упомянули.
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399
probel01 17 минут назад
Я бы ещё Саймака добавил...
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77
сергей 39 минут назад
Берроуз, Дойл,Желязны - Амбер превыше всего.
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4k
AMD 50 минут назад
А где "Поселок"?
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106
Олег Час назад
Существовала большая разница между советской и западной фантастикой, в советской были светлые мотивы, человек творец человек создатель человек бескорыстный (счастье всем и даром и пусть никто не уйдет обиженным. Одна фраза чего стоит) Западная была полна пессимизмом. Ожидание мрачного тяжелого будущего. Впереди только трагедия и беспросветность. По крайней мере это мое личное мнение.
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25k
bgv Час назад
Марсианина не в тему приплели.
Ну и без Гариссона с Эдемом и Крысой
и как уже упомянули Юлия (
) Верна
список не полный.
С учетом переводного текста нужно добавить Ефремова с Туманностью Андромеды.
Обручева с Землёй Санникова и Плутонией.
Беляева с Человеком амфибией (да и не только)
Булгакова с Собачьим сердцем и Мастером...
Все это вполне известные в мире произведения, оказавшие влияние на многих авторов и ученых.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ничего не имею против Айзимова, Уэлса (именно с него началось моё увлечение фантастикой) и других авторов..
Но...
Очень однобокая подборка. Я даже догадываюсь кем она проплачена.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
А Ефремов, значит, вообще не при делах???
Да где другие советские и российские фантасты?
То же Беляев, например ....
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3k
Victor Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Я зачитывался книгами Кира Булычёва
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49k
Андрей 2 часа назад
Как по мне, то цикл "Космический госпиталь" Джеймса Уайта - это действительно событие. По крайней мере, ничуть не хуже Лукьяненко с его "Дозорами".
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4k
Дмитрий 2 часа назад
"Марсианин"? Серьезно? Да каким событием он стал - кроме фильма (причем тоже совсем не шедевр). Или Силверберг – “Время перемен”...
Где более известные на Западе Хайнлайн, Симмонс, Кард, Желязны, Стивенсон, Холдеман - некоторые их книги стали на самом деле определяющими развитие вехами? Я не говорю о книгах, только об авторах.
И если не англо-язычная, то где Лем? В конце концов - где Жюль Верн??? Современная «Задача трёх тел» Лю Цысина - вот это событие!
Я бы поставил Ефремова или Беляева для русскоязычной литературы повыше Дозоров Лукьяненко (которые даже не научная фантастика, к слову...).
Но остальные книги в списке по делу.
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2k
Андрей Сенькив 2 часа назад
а каким боком сюда Лукьяненков писали? бесславные и бестолковые дозоры всей толпой не переплюнут ни одну из вышеуказанных книг! да и к стати многих почти никого из наших нет ни Толстого, ни Булычева...
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50k
Серый 3 часа назад
Куцый списочек. Очень.
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18k
shevanez 3 часа назад
Фантастические книги, которые стали событием
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1k
Сергей shevanez 2 часа назад
Фантастические книги, которые стали событием
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12k
Юрий 4 часа назад
П.Буль. "Планета обезьян"
П.Буль. "Планета обезьян"
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25k
bgv Юрий Час назад
Ну с точки зрения книги произведеньице уровня "Чудовищя Франкенштейна" - если бы не кино, то ...
мне больше нравилась его "любовь в космосе"
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807
Лёха 4 часа назад
Фуфло ваш список.

Грин "алые паруса", "бегущая по волнам"
Беляева почти всё. К примеру "гиперболоид инженера Гарина"
Толстой "Аэлита"
Циолковский "на Луне"
Стругацких "Сталкер" все перечисленные вами книги переплюнул.
Кир Булычёв с серией книг про Алису. "Гости из будущего"
Велистов серия про Электроника...
Это так,на вскидку.
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2k
adk80 Лёха 3 часа назад
"Сталкер" - это киносценарий, адаптированный для экранизации роман "Пикник на обочине", как раз упомянутый в "фуфловом" списке.
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8k
Serg2001 5 часов назад
Герберта Уэллса и Рэя Брэдберри считаю депрессивными писателями. Да, читать очень интересно. Но потом на долгое время осадок какой-то неприятный остается. Как после "Преступления и наказания" Достоевского или сказок Бажова. ИМХО.
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52k
Racer777 5 часов назад
Ефремов - Час быка.
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1k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Андрэ Нортон
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1k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Орсон Скотт Кард
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1k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Гарри Гаррисон
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1k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Роберт Энсон Хайнлайн
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