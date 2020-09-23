Фантастические книги, которые стали событием

Англичанина Герберта Уэллса принято считать отцом научной фантастики, с его легкой руки в мире начали использовать термин “машина времени”. По роману, мир в 802 701 году представляет собой настоящую антиутопию – научные технологии и социальные несовершенства человека привели общество к деградации, а все существа поделены на два вида: морлоки и элои. Главный герой – тот самый путешественник, рассказывает о том, через что ему пришлось пройти для того, чтобы вернуться “назад” во времени.