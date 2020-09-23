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В Новодевичьем монастыре ограбили женщину

В Новодевичьем монастыре ограбили женщину (1 фото)

Автор:
23 сентября 2020 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   деньги   интересное   кража   москва   фото   церковь   
984
1

В Москве прихожанка лишилась денег в монастыре при храме. Женщину обокрали как раз в тот момент, когда она ставила свечи.

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Метки: Монастырь   деньги   интересное   кража   москва   фото   церковь   
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25  комментариев
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3k
Олег Час назад
Напомнило:"Вы не в церкви вас не обманут".-"12 стульев".
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22k
Григорий Полчаса назад
В Новодевичьем монастыре ограбили женщину
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1k
Алексей 42 минуты назад
Как там?.. На Аллаха надейся, но верблюда привязывай.
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2k
Черчек 47 минут назад
Не ограбили, а пожертвование.
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22k
Григорий Черчек Полчаса назад
Точно - нагнулась, думала нашла, а-н нет, зарабатываю.
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325
Павел Сергиевский 54 минуты назад
Бог взял...
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1k
Дмитрий 56 минут назад
чо за бред, нах она наличку с собой таскала. Или вернее- с ее слов же. Говорила бы - 35 000, чо уж там
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5k
JACKAL Час назад
Кто то на подоконнике сумку нашел)), тихо спистил и пошел
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4k
iovan2011 Час назад
Ни ограбили, а украли
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7k
babsbaberley iovan2011 Полчаса назад
Чья-то молитва дошла быстрее
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17k
Vital Idol iovan2011 20 минут назад
по армейским меркам - прое*бала....
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762
Юрец Час назад
А я уж было подумал, что ей продали православный контент в церковной лавке по завышенной цене)
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7k
Stranger Час назад
Я в церквях всегда за своими вещами и карманами слежу. Там почти всегда ошиваются подозрительные личности. Толи нищие, то ли бомжи или наркоманы.
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8k
Типа граф Час назад
Выдумаете всякие нарики по церквям не шарятся , ошибаетесь , у моей матушки из сумки в церкви телефон стырили.
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18k
Батончик с маком Час назад
она бы ещё в цыганском таборе сумку без присмотра оставили и потом удивлялась пропаже
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57k
Доктор Джонс Час назад
Нехер в злачных местам ошиваться...
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20k
Vazari Доктор Джонс Час назад
Либо в "злачных местах", либо "по злачным местам"
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57k
Доктор Джонс Vazari Час назад
Очепятка случилась...
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20k
Vazari Доктор Джонс Час назад
В Новодевичьем монастыре ограбили женщину
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3k
Stray Час назад
Это что же за батюшка такой, что женщина не рискнула к нему идти с деньгами и телефоном. Впрочем... каков поп, таков и приход
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1k
Фрэнд Час назад
господь дал - господь забрал.
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1k
Дмитрий Час назад
и чо и чо ?
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57k
Доктор Джонс Дмитрий Час назад
И всё... Ни денег, ни сумки...
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1k
Дмитрий Доктор Джонс 59 минут назад
ппц
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57k
Доктор Джонс Дмитрий Полчаса назад
Не ппц, а РПЦ!
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