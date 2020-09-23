В Новодевичьем монастыре ограбили женщину

В Москве прихожанка лишилась денег в монастыре при храме. Женщину обокрали как раз в тот момент, когда она ставила свечи.
В Новодевичьем монастыре при храме в Москве 52-летняя прихожанка лишилась двадцати сем тысяч рублей, сообщает «МК». Во время исповеди женщина поставила сумку с вещами и деньгами на подоконник и направилась к батюшке. Вернувшись, прихожанка не обнаружила на месте своих вещей. Пропала одежда, телефон и сумка с деньгами. Женщина обратилась в полицию, написав заявление.
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