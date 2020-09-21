Из чего в СССР делали жвачки

Крайне печальное событие подтолкнуло наших чиновников дать добро на разработку рецептуры и производство собственной жвачки. Многие помнят, а кому-то, возможно, рассказывали родители о легендарной давке во Дворце спорта «Сокольники» из-за жвачки. В марте 1975 года там проходил матч юниорской сборной по хоккею против канадской команды, официальным спонсором которой как раз была компания Wrigley, крупнейший производитель жевательной резинки. По слухам, кто-то из канадской сборной бросил на трибуны горсть жвачек и началась свалка. Администрация приказала отключить освещение, чтобы никто не заснял драку, в результате чего зрители еще больше пугались, падали и спотыкались друг о друга в попытке выйти с трибун. Тогда погиб 21 человек.



Интересно, что в базе патентов сохранился документ до 1974 года, то есть до знаменитой давки в Сокольниках. Жевательная резинка состояла из полимерной основы (сополимер винилацетата и винипирролидона, вода, лимонная кислота, антиадгезионная добавка), сахара и других вкусовых добавок.