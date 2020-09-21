Из чего в СССР делали жвачки

Есть мнение, что в Советском Союзе все было натуральное: молоко, мороженое, сосиски. А что насчет жвачек? Неужели их и правда делали из натуральной смолы и гудрона? Проверим.
Для многих, чье детство пришлось на советский период, жевательная резинка была самым желанным подарком. Если кому-то удавалось добыть жвачку, она могла стать отличным товаром для перепродажи или обмена, даже обертки от жевательных резинок ценились очень высоко. Какова история жевательных резинок в СССР и из чего их делали раньше?
Первая жвачка в Советском Союзе появилась в конце 1960-х годов и была произведена в Эстонии. Правда, довольно быстро ее запретили, потому что жевать посчитали вредной привычкой. Эстонцев это не остановило, они пытались продвинуть свое детище советским космонавтам, потому что в условиях невесомости при помощи жевательной резинки значительно проще поддерживать чистоту рта. Жвачка называлась Tiri-aga-Tõmba.
Первая жвачка в Советском Союзе появилась в конце 1960-х годов и была произведена в Эстонии. Правда, довольно быстро ее запретили, потому что жевать посчитали вредной привычкой. Эстонцев это не остановило, они пытались продвинуть свое детище советским космонавтам, потому что в условиях невесомости при помощи жевательной резинки значительно проще поддерживать чистоту рта. Жвачка называлась Tiri-aga-Tõmba.
Эстонская жвачка. Сверху — произведённая в 1976-79 годах на линии, переделанной после ириса. Снизу — выпущенная на линии, закупленной в 1979 году.
Крайне печальное событие подтолкнуло наших чиновников дать добро на разработку рецептуры и производство собственной жвачки. Многие помнят, а кому-то, возможно, рассказывали родители о легендарной давке во Дворце спорта «Сокольники» из-за жвачки. В марте 1975 года там проходил матч юниорской сборной по хоккею против канадской команды, официальным спонсором которой как раз была компания Wrigley, крупнейший производитель жевательной резинки. По слухам, кто-то из канадской сборной бросил на трибуны горсть жвачек и началась свалка. Администрация приказала отключить освещение, чтобы никто не заснял драку, в результате чего зрители еще больше пугались, падали и спотыкались друг о друга в попытке выйти с трибун. Тогда погиб 21 человек.
Интересно, что в базе патентов сохранился документ до 1974 года, то есть до знаменитой давки в Сокольниках. Жевательная резинка состояла из полимерной основы (сополимер винилацетата и винипирролидона, вода, лимонная кислота, антиадгезионная добавка), сахара и других вкусовых добавок.
Интересно, что в базе патентов сохранился документ до 1974 года, то есть до знаменитой давки в Сокольниках. Жевательная резинка состояла из полимерной основы (сополимер винилацетата и винипирролидона, вода, лимонная кислота, антиадгезионная добавка), сахара и других вкусовых добавок.
Первая официальная советская жвачка была выпущена на фабрике «Сладости Еревана». А вскоре запустили производство на макаронной фабрике в Ростове-на-Дону. Тогда делали два вида резинок: «Жевательная резинка» с апельсиновым вкусом и «Ну, погоди» с мятным вкусом.
Состав жвачек уже различался, в него входили не только основа, но и натуральные компоненты. В «Ну, погоди» добавляли модифицированный глицерином бальзам лиственницы, ели, кедра или пихты, сахар и патоку. А в патенте, заявленном Институтом органической химии АН Армянской ССР, в состав входило масло какао и эфирные масла.
Ежегодно состав жевательной резинки улучшался, о чем свидетельствуют патенты. Целью изменения составов было «удешевление продукта и повышение санитарно-гигиенических достоинств». В рецептуру добавляли пчелиный воск и парафин и маргарин.
Знаменитые жевательные резинки «Апельсиновая», «Мятная», «Клубничная» и «Кофейный аромат» производились на заводе «Рот-фронт» с 1980-х годов и стоили 50–60 копеек за упаковку.
Знаменитые жевательные резинки «Апельсиновая», «Мятная», «Клубничная» и «Кофейный аромат» производились на заводе «Рот-фронт» с 1980-х годов и стоили 50–60 копеек за упаковку.
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Метки: Жевательная резинка СССР история
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А уж пломбы вылетали !!!!
или у них свой фирменный битум был?