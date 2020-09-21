FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество СССР 25 постов • 42 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Из чего в СССР делали жвачки

Из чего в СССР делали жвачки (8 фото)

Автор:
21 сентября 2020 22:33
Сообщество : СССР
Метки: Жевательная резинка   СССР   история   
855
8
Есть мнение, что в Советском Союзе все было натуральное: молоко, мороженое, сосиски. А что насчет жвачек? Неужели их и правда делали из натуральной смолы и гудрона? Проверим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: Жевательная резинка   СССР   история   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Алексей 9 часов назад
Клубничная или кофейная - по 10 копеек за пластинку... эээээх
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
diman02 8 часов назад
У нас (Кишинев) такие были . Разжевать было практически невозможно .
А уж пломбы вылетали !!!!

У нас (Кишинев) такие были . Разжевать было практически невозможно . А уж пломбы вылетали !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176k
TUKUTELA-сепар 8 часов назад
была ещё армянская,херразжуёшь,а если получится ,то жуй пока не застыла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lexa TUKUTELA-сепар 7 часов назад
битум это армянская жвачка?

или у них свой фирменный битум был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ego sum qui sum 8 часов назад
"Есть мнение, что в Советском Союзе все было натуральное" - это не мнение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие пасхалки в многопользовательских играх Лучшие пасхалки в многопользовательских играх 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях Что выпало на долю старшего брата и сестры Юрия Гагарина Что выпало на долю старшего брата и сестры Юрия Гагарина Леонид Ильич на работе и дома: 40 ярких фотографий брежневской эпохи Леонид Ильич на работе и дома: 40 ярких фотографий брежневской эпохи Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой" Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой" 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов
klop

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5827



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)
6
145
Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
3
96
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
2
38
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#факты#животные#прикольные#дтп#на различный вкус#люди#авто авария#дети#позитив
#фото#история#интересное#авария#кино#картинки#смешно#в мире#забавно#природа
#прикол#интересно#СССР#россия#смешные#комментарии#шоу бизнес#девушки#настроение#соцсети

На что жалуетесь?

Вернуться