Микс аммиака, яблока и тухлой кожи.  Как коронавирус поменял мое обоняние

К сожалению или к счастью, но в начале июня я переболела коронавирусом. Форма была довольно легкая. На фоне гриппа, которым я переболела в ноябре 2019, так вообще не считается, однако все проблемы начались после.
В общей сложности я провела дома три недели, семь или восемь дней из которых у меня держалась температура 37.5, а потом прошла. Запахов и вкуса я не чувствовала где-то месяц, потом они постепенно начали возвращаться.
В общей сложности я провела дома три недели, семь или восемь дней из которых у меня держалась температура 37.5, а потом прошла. Запахов и вкуса я не чувствовала где-то месяц, потом они постепенно начали возвращаться.
Затем начались проблемы с почками, но и их я преодолела, а, вот, несколько недель назад стала замечать, что все вокруг имеет какой-то странный специфический запах. Поначалу казалось, что так пахнет только в моей квартире, пока я не поймала себя на мысли, что слышу запах гнилых яблок, кожи и аммиака абсолютно везде и всюду. Кальян теперь пахнет луком, фаршированные перчики – клеем, все остальное – непонятно чем.
Испугалась, стала гуглить, толком информации в интернете не нашла, кроме одной статьи, в которой говорилось, что я не одна страдаю паросмией.
Оказывается, после коронавируса у многих людей начинается искажение обоняния, а врачи только разводят руками и ссылаются на то, что данных по этому поводу практически нет, поэтому о лечении говорить рано.
Поэтому люди со свежеприобретенным искажением обоняния собираются в группы и сообщества, где пытаются делиться своими собственными наблюдениями, поддерживать друг друга и давать советы.
В англоязычной среде поддержкой таких людей занимается некоммерческая организация AbScent. Ее команда состоит из оториноларингологов, исследователей, пациентов и активистов. AbScent существует уже не первый год, изучая вопросы нарушений обоняния и информируя публику.
Но с появлением COVID-19 их аудитория резко выросла, а на сайте появился отдельный раздел для людей, страдающих потерей или искажением обоняния в связи с коронавирусом.
На вебинаре организации AbScent специалисты и пациенты говорят о паросмии как об этапе на пути к полному восстановлению обоняния.
Это вселяет надежду, потому что жить с искаженными запахами сложно.
Я почти не могу есть нормально, любой запах вызывает у меня рвоту.
Специалисты думают, что некоторые запахи могут больше никогда не вернуться обратно, но даже несмотря на это, острая фаза с невыносимыми запахами рано или поздно завершится. Хотелось бы верить в это.
Почему люди теряют возможность чувствовать запахи?
Сканы, полученные с помощью компьютерных томографов, продемонстрировали: нюх отшибает воспаление в обонятельной расщелине - небольшой области, расположенной высоко в крыше носа. К ней примыкают обонятельные нейроны. Но воспаление провоцируют отнюдь не они, а так называемые сустентакулярные клетки – те, на которые эти нейроны держатся. Первым делом коронавирусы заражают и поражают именно их.
Как мне сказал врач, хорошей новостью является то, что обонятельные нейроны могут регенерировать. Мы можем использовать эту регенерацию и направлять ее с помощью «физиотерапии для носа»: тренировки запаха.
Были ли у вас подобные проблемы? Поделитесь лайфхаками?
Испугалась, стала гуглить, толком информации в интернете не нашла, кроме одной статьи, в которой говорилось, что я не одна страдаю паросмией.
Оказывается, после коронавируса у многих людей начинается искажение обоняния, а врачи только разводят руками и ссылаются на то, что данных по этому поводу практически нет, поэтому о лечении говорить рано.
Поэтому люди со свежеприобретенным искажением обоняния собираются в группы и сообщества, где пытаются делиться своими собственными наблюдениями, поддерживать друг друга и давать советы.
В англоязычной среде поддержкой таких людей занимается некоммерческая организация AbScent. Ее команда состоит из оториноларингологов, исследователей, пациентов и активистов. AbScent существует уже не первый год, изучая вопросы нарушений обоняния и информируя публику.
Но с появлением COVID-19 их аудитория резко выросла, а на сайте появился отдельный раздел для людей, страдающих потерей или искажением обоняния в связи с коронавирусом.
На вебинаре организации AbScent специалисты и пациенты говорят о паросмии как об этапе на пути к полному восстановлению обоняния.
Это вселяет надежду, потому что жить с искаженными запахами сложно.
Я почти не могу есть нормально, любой запах вызывает у меня рвоту.
Специалисты думают, что некоторые запахи могут больше никогда не вернуться обратно, но даже несмотря на это, острая фаза с невыносимыми запахами рано или поздно завершится. Хотелось бы верить в это.
Почему люди теряют возможность чувствовать запахи?
Сканы, полученные с помощью компьютерных томографов, продемонстрировали: нюх отшибает воспаление в обонятельной расщелине - небольшой области, расположенной высоко в крыше носа. К ней примыкают обонятельные нейроны. Но воспаление провоцируют отнюдь не они, а так называемые сустентакулярные клетки – те, на которые эти нейроны держатся. Первым делом коронавирусы заражают и поражают именно их.
Как мне сказал врач, хорошей новостью является то, что обонятельные нейроны могут регенерировать. Мы можем использовать эту регенерацию и направлять ее с помощью «физиотерапии для носа»: тренировки запаха.
Были ли у вас подобные проблемы? Поделитесь лайфхаками?
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Метки: здоровые коронавирус обоняние проблемы
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МОСКВА, 21 сен РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт организации.
https://news.mail.ru/society/43443687/?frommail=1https://news.mail.ru/society/43443687/?frommail=1
Иногда все вроде проявляется, а сильнее в нос втянешь воздух - привкус горелого.
Переболел еще в мае.
Удивился поначалу, любимое пиво пахнет горелым))