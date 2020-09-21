FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 460 постов • 79 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
Микс аммиака, яблока и тухлой кожи.  Как коронавирус поменял мое обоняние

Микс аммиака, яблока и тухлой кожи.  Как коронавирус поменял мое обоняние (1 фото)

Автор:
21 сентября 2020 16:59
Сообщество : Пандемия
Метки: здоровые   коронавирус   обоняние   проблемы   
1437
1
К сожалению или к счастью, но в начале июня я переболела коронавирусом. Форма была довольно легкая. На фоне гриппа, которым я переболела в ноябре 2019, так вообще не считается, однако все проблемы начались после.
В общей сложности я провела дома три недели, семь или восемь дней из которых у меня держалась температура 37.5, а потом прошла. Запахов и вкуса я не чувствовала где-то месяц, потом они постепенно начали возвращаться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: здоровые   коронавирус   обоняние   проблемы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
851
Herr Mannelig 4 часа назад
Короной не болел но когда-то давно, лет 20 назад переболел сильным гриппом и тоже изменились запахи и вкусы, кушать приходилось Через силу, месяца через три прошло полностью. Зато похудел и бросил курить навсегда, настолько всё было отвратительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ковыль Перистый Минуту назад
Почти три недели мне мерещился запах Доширака (или т.п.). Слабость. Спать постоянно хотелось. Анализ на ковид - отрицательный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
807
Алексей 43 минуты назад
Сделайте снимок гайморовых пазух, там может быть гной. Вот его запах и чувствуется. Как вариант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Goldsmith 2 часа назад
Вам бы страшилки в пионерском лагере по ночам травить. Типа гроб на колёсиках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
Irenne Mustafina 2 часа назад
У меня с обонянием все норм, но я теперь всегда и везде хочу спать... не знаю, связано ли это с коронованием или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leonid 2 часа назад
Я связывал этот запах с моими пораженными короной легкими. Жена тоже говорила, что чувствует как от меня попахивает. Запах этот исчез примерно через 50-60 дней после выписки почти полностью. Изредка нет-нет да чуток пахнет коротенько. Обоняние терял полностью, абсолютно, совсем. До конца оно так и не восстановилось, но следует отметить, что до заражения короной я обладал чрезвычайно чувствительным носом, различал очень слабые и еле слышные ароматы, легко утирал нос консультантам в летуалях ради развлечения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ronni 3 часа назад
Отправили пустые пробирки ,на тест._ -Ответ,положительный!.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Lakov Lucesar 3 часа назад
какава у вас возрасть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
parallax 4 часа назад
Помню при обычной простуде и гриппе, вкус и запах сигарет становился противным. Давно бросил курить, а воспоминание осталось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Corvus Corax parallax 3 часа назад
В молодости было первым признаком заболевания, еще нормально себя чувствую, но курить не могу - заболеваю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов 4 часа назад
ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19
МОСКВА, 21 сен РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт организации.
https://news.mail.ru/society/43443687/?frommail=1https://news.mail.ru/society/43443687/?frommail=1
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Пётровыч 4 часа назад
Вот вы тут пишите, я сижу на самоизоляции, имел контакт с ковидами на работе. 1 заболел, сделали всем тест и у 10% рабочих ковид позитивный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
25k
Антон 4 часа назад
Всё продолжаете ссать в уши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Allmaster 5 часов назад
Прикольно, а у меня все пахнет горелым, особенно бесит запах как непочищенный айкос. Думал им провонял))
Иногда все вроде проявляется, а сильнее в нос втянешь воздух - привкус горелого.
Переболел еще в мае.
Удивился поначалу, любимое пиво пахнет горелым))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
magic32 5 часов назад
Здесь фишки, а не AbScent, обратитесь в AbScent
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 5 часов назад
болел в апреле, с обонянием - все в порядке. У всех переболевших знакомых - аналогично. Может проблема в другом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 5 часов назад
в новостях сказали, что коронавирус передается бессимптомникам через телевидение, радио и интернет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
vital 5 часов назад
Такая же история... только обоняние и вкус ещё не вернулись...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
ShivaN 5 часов назад
Переболел в мае с 8 мая по 28 сидел дома. Пропали запахи и обоняние. С 29 мая вышел на работу и так и продолжаю ходить. То что было уже давно забыл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok 5 часов назад
Жива осталась, лёгкие целые - что ещё надо? Повоняет, перестанет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус 20% москвичей, сдавших кровь на анализ, имеют иммунитет к коронавирусу 20% москвичей, сдавших кровь на анализ, имеют иммунитет к коронавирусу Школьника-инвалида заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ Школьника-инвалида заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ 103-летняя американка победила коронавирус и попросила пива 103-летняя американка победила коронавирус и попросила пива
AddMe

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8160



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)
6
147
Как снимали фильм "Иди и смотри" и почему он так пугает (фото со съёмок)
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
2
96
Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Chrysler Cruiser Вам в ленту
0
1
Chrysler Cruiser Вам в ленту
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
0
14
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#интересное#дтп#на различный вкус#смешно#дети#люди#соцсети
#прикол#история#прикольные#кино#россия#актеры#авто авария#забавно#настроение#в мире
#фото#интересно#авария#СССР#смешные#картинки#девушки#комментарии#позитив#депутат

На что жалуетесь?

Вернуться