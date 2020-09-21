Микс аммиака, яблока и тухлой кожи.  Как коронавирус поменял мое обоняние

Затем начались проблемы с почками, но и их я преодолела, а, вот, несколько недель назад стала замечать, что все вокруг имеет какой-то странный специфический запах. Поначалу казалось, что так пахнет только в моей квартире, пока я не поймала себя на мысли, что слышу запах гнилых яблок, кожи и аммиака абсолютно везде и всюду. Кальян теперь пахнет луком, фаршированные перчики – клеем, все остальное – непонятно чем.



Испугалась, стала гуглить, толком информации в интернете не нашла, кроме одной статьи, в которой говорилось, что я не одна страдаю паросмией.



Оказывается, после коронавируса у многих людей начинается искажение обоняния, а врачи только разводят руками и ссылаются на то, что данных по этому поводу практически нет, поэтому о лечении говорить рано.





Поэтому люди со свежеприобретенным искажением обоняния собираются в группы и сообщества, где пытаются делиться своими собственными наблюдениями, поддерживать друг друга и давать советы.



В англоязычной среде поддержкой таких людей занимается некоммерческая организация AbScent. Ее команда состоит из оториноларингологов, исследователей, пациентов и активистов. AbScent существует уже не первый год, изучая вопросы нарушений обоняния и информируя публику.



Но с появлением COVID-19 их аудитория резко выросла, а на сайте появился отдельный раздел для людей, страдающих потерей или искажением обоняния в связи с коронавирусом.



На вебинаре организации AbScent специалисты и пациенты говорят о паросмии как об этапе на пути к полному восстановлению обоняния.



Это вселяет надежду, потому что жить с искаженными запахами сложно.



Я почти не могу есть нормально, любой запах вызывает у меня рвоту.



Специалисты думают, что некоторые запахи могут больше никогда не вернуться обратно, но даже несмотря на это, острая фаза с невыносимыми запахами рано или поздно завершится. Хотелось бы верить в это.



Почему люди теряют возможность чувствовать запахи?



Сканы, полученные с помощью компьютерных томографов, продемонстрировали: нюх отшибает воспаление в обонятельной расщелине - небольшой области, расположенной высоко в крыше носа. К ней примыкают обонятельные нейроны. Но воспаление провоцируют отнюдь не они, а так называемые сустентакулярные клетки – те, на которые эти нейроны держатся. Первым делом коронавирусы заражают и поражают именно их.



Как мне сказал врач, хорошей новостью является то, что обонятельные нейроны могут регенерировать. Мы можем использовать эту регенерацию и направлять ее с помощью «физиотерапии для носа»: тренировки запаха.



Были ли у вас подобные проблемы? Поделитесь лайфхаками?