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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
21 сентября 2020 16:25
Сообщество : Гифки
Метки: гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   юмор   
3121
15
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Подборка гифок на различный вкус.

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Метки: гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   юмор   
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56k
Viktor 4 часа назад
Неужели такое кто-то жрёт?

Неужели такое кто-то жрёт?
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205k
Booharik Автор поста Viktor 3 часа назад
Ещё в советские времена закусывали жаренными пельменями. Для меня было в диковинку, а вот супруга коллеги по работе была из Копейска, городка рядом с Челябинском, она приготовила и зажарила на всю компанию сотни полторы пельменей - было вкусно, ели (не "жрали") все и нахваливали. Так что поаккуратнее с "неужели", будете удивляться всю жизнь и не только корейским предпочтениям в блюдах.
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7k
Uron 6 часов назад
А пельмени аль денте или медиум велл?
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43k
Albert GER Uron 2 часа назад
единственное слово шо понял это пельмени...

за шо речь-то держишь отрок???
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8k
ss Albert GER Час назад
Пельмени, - спрашивает,- совсем сырые или просто недоваренные.
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43k
Albert GER ss Полчаса назад
Спасибо.
ну вот.. всё стало понятно.
и нахер те италианско-пендосские выипоны кому нужны???
шоб показать шо языки знает?
так тут на фихах масса народу шо нерусский как маминязык пользуют.
я за то намекнул человеку :)
давайте парузге общяццо!
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8k
ss Albert GER 23 минуты назад
Он просто сообщает, что русских слов у него очень мало.
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