Убийство полицейских при исполнении

Остановили машину которая не уступила дорогу при выезде на главную и совершила незаконный левый поворот,водитель управлял автомобилем с неуплаченными штрафами.
A memorial for two slain Tulsa officers outside a police station.Credit...Mike Simons/Tulsa World, via Associated Press
Мемориал в память о двух убитых офицерах Тулсы возле полицейского участка
Мемориал в память о двух убитых офицерах Тулсы возле полицейского участка
30 июня 2020 года.Нью-Йорк Таймс.
Водитель, Дэвид Энтони Уэра 33 лет, отказался выйти из своей машины, когда полицейские сказали ему, что они собираются отбуксировать ее, вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в полицейских, когда они выводили его из машины.Один офицер, получивший тяжелое ранение, остался в больнице,сержант Крейг Джонсон, 15-летний ветеран полицейского управления Тулсы, перенес экстренную операцию, но не выжил,он скончался от полученных травм во вторник.Состояние другого офицера, 26-летнего Аураша Заркешана, который только что закончил обучение и находился в патруле около шести недель, было описано в понедельник как критическое.
Убийство сержанта Джонсона последовало за бурным периодом для сотрудников правоохранительных органов в Тулсе, где 20 июня состоялся митинг. Многие демонстранты протестовали против убийства Джорджа Флойда и неправомерных действий полиции.
“Это офицеры, которые выбрали быть в правоохранительных органах в исторически сложное время", - сказал Г. Т. Байнум, мэр Тулсы, во время пресс-конференции в понедельник.
Мистер Уэр был арестован позже в понедельник и обвинен в убийстве первой степени, стрельбе с намерением убить и незаконном хранении огнестрельного оружия преступником, сообщили власти.
Второй человек, которого полиция опознала как Мэтью Холла, подобрал Уэра на своей машине после стрельбы.Слышно, как Уэр разговаривает с Холлом из своей машины по мобильному телефону и кричит, чтобы Холл пришел ему на помощь, хотя оба офицера приказывают ему прекратить пользоваться телефоном. Автомобиль Холла виден на кадрах ближе к концу записи.Холл, 29 лет, был арестован позже в понедельник в Брокен-Эрроу, Окла. и был обвинен в соучастии в убийстве и соучастии в уголовном преступлении.
Сенатор Джеймс Ланкфорд,написал в Twitter, что он и его жена Синди молились за семью сержанта Джонсона “и всю общину Талсы, поскольку мы скорбим о потере одного из наших собственных.”
"Эта новость душераздирающа для всей нации”, - написал он. - Мы молимся, чтобы его семья знала, что Оклахомцы повсюду скорбят вместе с ними и молятся за них сегодня.”
Его жертва не останется незамеченной, - сказал шеф Франклин. “Я этого не забуду, и я знаю, что здешние полицейские этого не забудут.” Франклин сказал, что семья 45-летнего сержанта Джонсона, который был женат и имел двух маленьких сыновей, планировала пожертвовать его органы и была награждена медалью "Пурпурное сердце".Вы знаете, мы должны быть цивилизованным обществом. Мы должны быть обществом, которое отличается, является современным, - сказал он. - И все же мне кажется, что у преступников больше ... прав, чем у нас с тобой. У них больше прав, чем у наших сотрудников правоохранительных органов.Вам никогда не позволят публично увидеть казнь преступника,но сегодня вы можете публично увидеть казнь полицейского. Что же это за общество такое?”
Водитель, Дэвид Энтони Уэра 33 лет, отказался выйти из своей машины, когда полицейские сказали ему, что они собираются отбуксировать ее, вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в полицейских, когда они выводили его из машины.Один офицер, получивший тяжелое ранение, остался в больнице,сержант Крейг Джонсон, 15-летний ветеран полицейского управления Тулсы, перенес экстренную операцию, но не выжил,он скончался от полученных травм во вторник.Состояние другого офицера, 26-летнего Аураша Заркешана, который только что закончил обучение и находился в патруле около шести недель, было описано в понедельник как критическое.
Убийство сержанта Джонсона последовало за бурным периодом для сотрудников правоохранительных органов в Тулсе, где 20 июня состоялся митинг. Многие демонстранты протестовали против убийства Джорджа Флойда и неправомерных действий полиции.
“Это офицеры, которые выбрали быть в правоохранительных органах в исторически сложное время", - сказал Г. Т. Байнум, мэр Тулсы, во время пресс-конференции в понедельник.
Мистер Уэр был арестован позже в понедельник и обвинен в убийстве первой степени, стрельбе с намерением убить и незаконном хранении огнестрельного оружия преступником, сообщили власти.
Второй человек, которого полиция опознала как Мэтью Холла, подобрал Уэра на своей машине после стрельбы.Слышно, как Уэр разговаривает с Холлом из своей машины по мобильному телефону и кричит, чтобы Холл пришел ему на помощь, хотя оба офицера приказывают ему прекратить пользоваться телефоном. Автомобиль Холла виден на кадрах ближе к концу записи.Холл, 29 лет, был арестован позже в понедельник в Брокен-Эрроу, Окла. и был обвинен в соучастии в убийстве и соучастии в уголовном преступлении.
Сенатор Джеймс Ланкфорд,написал в Twitter, что он и его жена Синди молились за семью сержанта Джонсона “и всю общину Талсы, поскольку мы скорбим о потере одного из наших собственных.”
"Эта новость душераздирающа для всей нации”, - написал он. - Мы молимся, чтобы его семья знала, что Оклахомцы повсюду скорбят вместе с ними и молятся за них сегодня.”
Его жертва не останется незамеченной, - сказал шеф Франклин. “Я этого не забуду, и я знаю, что здешние полицейские этого не забудут.” Франклин сказал, что семья 45-летнего сержанта Джонсона, который был женат и имел двух маленьких сыновей, планировала пожертвовать его органы и была награждена медалью "Пурпурное сердце".Вы знаете, мы должны быть цивилизованным обществом. Мы должны быть обществом, которое отличается, является современным, - сказал он. - И все же мне кажется, что у преступников больше ... прав, чем у нас с тобой. У них больше прав, чем у наших сотрудников правоохранительных органов.Вам никогда не позволят публично увидеть казнь преступника,но сегодня вы можете публично увидеть казнь полицейского. Что же это за общество такое?”
Люди стоят вдоль 61-й улицы к западу от Мемориал драйв в Талсе, наблюдая за похоронной процессией сержанта полиции Тулсы Крейга Джонсона. Джон Клэнтон/мир Тулсы
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Педофил прошёл почти 600 километров, чтобы встретится с девочкой, но его ждал неприятный сюрприз
- Джеймс Балджер: преступник, которому присудили два пожизненных срока
- Полиция США атакует журналистов
- В США полицейские застрелили грабителя, он оказался афроамериканцем: видео
- Татуированные полицейские в Америке
40
Понравилось40
Новости партнёров
Загрузка...
Плачется, как простачёк...
Привыкший к воздействию электрошокера и слезоточивого газа...
За шею и руки его не ухватить-борьбу знает от и до...
Кисти не выпячивает и держит их на уровне челюсти, защищая её от ударов...
Звук первого выстрела был обсолютно синхронен с хлопком закрывания двери автомобиля-чтоб не сразу поняли о выстреле...
P. S.
Когда он звонил своему корешу, он точно знал, что будет стрелять.
Я даже не уверен, что это его ствол! Мог и выхватить ствол молодого...