Убийство полицейских при исполнении

30 июня 2020 года.Нью-Йорк Таймс.

Водитель, Дэвид Энтони Уэра 33 лет, отказался выйти из своей машины, когда полицейские сказали ему, что они собираются отбуксировать ее, вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в полицейских, когда они выводили его из машины.Один офицер, получивший тяжелое ранение, остался в больнице,сержант Крейг Джонсон, 15-летний ветеран полицейского управления Тулсы, перенес экстренную операцию, но не выжил,он скончался от полученных травм во вторник.Состояние другого офицера, 26-летнего Аураша Заркешана, который только что закончил обучение и находился в патруле около шести недель, было описано в понедельник как критическое.

Убийство сержанта Джонсона последовало за бурным периодом для сотрудников правоохранительных органов в Тулсе, где 20 июня состоялся митинг. Многие демонстранты протестовали против убийства Джорджа Флойда и неправомерных действий полиции.

“Это офицеры, которые выбрали быть в правоохранительных органах в исторически сложное время", - сказал Г. Т. Байнум, мэр Тулсы, во время пресс-конференции в понедельник.

Мистер Уэр был арестован позже в понедельник и обвинен в убийстве первой степени, стрельбе с намерением убить и незаконном хранении огнестрельного оружия преступником, сообщили власти.

Второй человек, которого полиция опознала как Мэтью Холла, подобрал Уэра на своей машине после стрельбы.Слышно, как Уэр разговаривает с Холлом из своей машины по мобильному телефону и кричит, чтобы Холл пришел ему на помощь, хотя оба офицера приказывают ему прекратить пользоваться телефоном. Автомобиль Холла виден на кадрах ближе к концу записи.Холл, 29 лет, был арестован позже в понедельник в Брокен-Эрроу, Окла. и был обвинен в соучастии в убийстве и соучастии в уголовном преступлении.

Сенатор Джеймс Ланкфорд,написал в Twitter, что он и его жена Синди молились за семью сержанта Джонсона “и всю общину Талсы, поскольку мы скорбим о потере одного из наших собственных.”

"Эта новость душераздирающа для всей нации”, - написал он. - Мы молимся, чтобы его семья знала, что Оклахомцы повсюду скорбят вместе с ними и молятся за них сегодня.”

Его жертва не останется незамеченной, - сказал шеф Франклин. “Я этого не забуду, и я знаю, что здешние полицейские этого не забудут.” Франклин сказал, что семья 45-летнего сержанта Джонсона, который был женат и имел двух маленьких сыновей, планировала пожертвовать его органы и была награждена медалью "Пурпурное сердце".Вы знаете, мы должны быть цивилизованным обществом. Мы должны быть обществом, которое отличается, является современным, - сказал он. - И все же мне кажется, что у преступников больше ... прав, чем у нас с тобой. У них больше прав, чем у наших сотрудников правоохранительных органов.Вам никогда не позволят публично увидеть казнь преступника,но сегодня вы можете публично увидеть казнь полицейского. Что же это за общество такое?”