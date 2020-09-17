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Убийство полицейских при исполнении

Убийство полицейских при исполнении (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 21:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   полиция   убийства   
989
4
1
Остановили машину которая не уступила дорогу при выезде на главную и совершила незаконный левый поворот,водитель управлял автомобилем с неуплаченными штрафами.

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Метки: америка   полиция   убийства   
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9  комментариев
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8k
MihailoSerbiya 7 часов назад
Krasota. Pryam dusha poyot . Pust zastrelyat drug druga tam vse .
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11k
Михаил Карпов MihailoSerbiya 7 часов назад
Ты конченый UEBAN
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7k
Александр 8 часов назад
Соболезные копам молчат но упорно минусуют посты
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7k
Otium7 8 часов назад
Нарвались на профи!
Плачется, как простачёк...
Привыкший к воздействию электрошокера и слезоточивого газа...
За шею и руки его не ухватить-борьбу знает от и до...
Кисти не выпячивает и держит их на уровне челюсти, защищая её от ударов...
Звук первого выстрела был обсолютно синхронен с хлопком закрывания двери автомобиля-чтоб не сразу поняли о выстреле...

P. S.
Когда он звонил своему корешу, он точно знал, что будет стрелять.
Я даже не уверен, что это его ствол! Мог и выхватить ствол молодого...
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72
Alex Otium7 4 часа назад
100% знал что делает. Видно по тому как он проффесионально стрелял.
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6k
Караганда 8 часов назад
там депортаменты по контролю за неуплачиваемыми штрафами зарплату зазря получают-в России -тож самое.
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2k
KL11 8 часов назад
лошары
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7k
Олег KL11 4 часа назад
Ну ты то конечно, там бы голыми руками всех раскидал и пули остановил. Хорошо выеживаться перед монитором? Воин диванный.
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7k
Александр 9 часов назад
Убийство полицейских при исполнении
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