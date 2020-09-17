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Вот вам "Дорогие товарищи!" кино от Андрея Кончаловского

Вот вам "Дорогие товарищи!" кино от Андрея Кончаловского (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 19:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кончаловский   СССР   история   кино   премьера   режиссер   
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Тридцать почти лет прошло с момента государственного разворота от социализма, а нам всё пытаются рассказать про "клятых коммуняк", как они народ российский злодейски примучивали.

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Метки: Кончаловский   СССР   история   кино   премьера   режиссер   
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14  комментариев
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263
МИХАН 6 часов назад
Обработка мозгов продолжается наших детей и внуков ..Рожденных в СССР сейчас идет планомерное уничтожение ..Мешаем мы им превратить Россию в тупых потребителей !
Разговаривайте с детьми и внуками мужики с глазу на глаз ,там в мобильниках их просто зомбируют ..Следите за глазами разговаривая !
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3k
Дмитрий Григорьев 13 минут назад
Только такое гуано и нужно снимать, чтобы светлые эльфы призик дали. Не главный, но хоть что-то.
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42k
diesafari 37 минут назад
Надо будет посмотреть. Кончаловский делает качественно!
Одно из первых моих воспоминаний - я голодный, а укусить кукурузную лепешку не могу - они быстро затвердевали. А мама со слезами в глазах говорить: - Хоть бы немножко пшеничной муки. Вот такие они были - хрущевские времена. Хрущу было наплевать на народ, лишь бы "америку обогнать".
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15k
Robin Hood Час назад
КОНЧАловский давно стал ... Кончитой. Пропиндосного разлива.
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−1
Атомный Крот 2 часа назад
Там еще и Зулийхе премию выдали. Заодно с этим фильмом.

Советского Союза 30 лет как нет, а временщики до сих пор боятся лишиться награбленного, пардон, приватизированного имущества, созданного трудом всего советского народа.
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42k
diesafari Атомный Крот Час назад
Премию выдали? Правильно сделали! Очень хороший фильм. Про настоящих людей,который смогли выжить в тайге, голые и голодные, брошенные властями туда.
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1k
kosterok 4 часа назад
Чем хуже положение дел в России, тем больше снимается фильмов порочащих советское прошлое.
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7k
HUBLOT 4 часа назад
Впечатляет первая строчка трейлера - "Алишер Усманов представляет". Этого достаточно, даже смотреть это "кино" не надо. Понятно же, что уголовник на доброе дело денег не даст.
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29k
Элек Мек 4 часа назад
Вот вам "Дорогие товарищи!" кино от Андрея Кончаловского
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27k
winergy2012 5 часов назад
Русофоб сафонов делится своими высерами.
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6k
Лока Сафонов Автор поста winergy2012 5 часов назад
тупой ты кремлебот,это не моя статья,а все потому ,что тебе опять методичку из сортира дали ,иди помойся драчуза,от тебя опять путиным смердит
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7k
Prostovopros 5 часов назад
Фильм не вышел ещё, а нам уже растолковывают как его понимать.
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6k
Лока Сафонов Автор поста Prostovopros 5 часов назад
Вот вам "Дорогие товарищи!" кино от Андрея Кончаловского
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13k
Егор 6 часов назад
"Земля, ты чуешь страшный зуд?
Три Михалкова по тебе ползут"
В.Гафт.
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Лока Сафонов

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