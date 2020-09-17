Вот вам "Дорогие товарищи!" кино от Андрея Кончаловского

А где есть соревновательная компанейщина, там будут исполнительные иди*ты. Один такой жил в Рязани (да и окромя Рязани таковые водились и никак не переведутся, к сожалению). Первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Николаевич Ларионов решил доказать всем, что Рязань покруче аргентинских пампасов будет, и вверенная его водительству область сможет всего за один год утроить государственные заготовки мяса. А где взять мясо, если свиньи и коровы не имеют ничего общего ни с бройлерными курами, ни с плодовитыми кроликами? Поэтому во имя желания выслужиться под нож пустили весь приплод скота, бОльшую часть молочного стада и даже быков-производителей "оптимизировали" примерно так же, как совсем недавно в док*видный период больничный коечный фонд.



Но добывать реальное мясо там, где его отродясь столько не было (Великая Отечественная, послевоенное восстановление спаленного да разрушенного) - это не праздничной демонстрацией дирижировать! Поэтому полетели"купцы" аж в далёкий Казахстан, спустили на закупки у соседей ближних и дальних весь общественный фонд, из которого дороги, школы, фельдшерские пункты и т. д. должны были финансироваться, хозяйства резали кур, сельским школьникам вменили в обязанность растить кроликов, доходило даже до угона скота из соседних областей.



Исполнительный *УРАк выхлопотал себе звание Героя Социалистического Труда и портрет кисти Ильи Глазунова. А мясо в области КОНЧИЛОСЬ. Совсем. Съели.



Вот бы где разгуляться ниспровергателям и обличителям прошлого от отечественной кинематографии, какую актуальную трагикомедию можно было бы снять про великую колбасную оптимизацию! Но для такого проекта не обойтись одними семейными талантами, чтоб и сам себе сценарист, и сам себе режиссер, и жена в главной роли, дабы ничего лишнего семейство талантливое по сторонам не расплескало, да и олигархоз отечественный может отказать в финансировании такого опасного сюжета.



А я продолжу про причины и последствия.



*УРАк был не только в Рязани, а съеденное мясо - не трава на газоне, которую чем больше косишь, тем больше растёт. Поэтому случился дефицит. И как недавно "по многочисленным просьбам трудящихся" обнуляли президентские сроки, так тогда "по просьбам" подняли цены на мясо, сало и молочку на 30%.



Возмущались всей страной, а полыхнуло в Новочеркасске.



И это уже история о том, что когда в качестве застрельщиков стачки выступают уголовники, то надо ждать беды. Она и случилась.



В Советском Союзе безработицы не было, поэтому рабочие могли выбирать работу, хорошие специалисты работали на хороших местах, а "абы кто" там, где возьмут. На электровозном заводе Новочеркасска оборудование было старым, зарплата унылой, поэтому наличествовала текучка и было много "отсидентов", а для людей, вступавших в конфликт с законом всё равно, где беспорядки устраивать - на предприятии или в ИТУ. В ИТУ страшнее.



Именно поэтому рабочая стачка с совершенно справедливыми требованиями оставить на предприятии ранее существовавшие более высокие расценки на работы, спровоцированная красноречием директора завода, некстати упомянувшего "пирожки с ливером" (современные любители фразочек про "надо меньше есть" и "макарошек" явно на его примере учились красноречию) превратилась в бунт с отъемом оружия у сотрудников правоохранительных органов и солдат, которые, в отличии от нынешних доблестных защитников обоев, не были готовы стрелять на поражение в сограждан.



А дальше произошло то, что уже происходило в 1905 году и было повторено потом, в перестройку и после. Прозвучали выстрелы, пролилась кровь.



На эту тему есть масса публикаций, документов, воспоминаний.



В Новочеркасске были Анастас Микоян и генерал танковых войск, Герой Советского Союза М. К. Шапошников, не увидевший перед собой "...такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками". Готовые убеждать и, если надо, рисковать, но договариваться, как советские люди с советскими людьми.



Но был и Фрол Козлов, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС , доверенное лицо и "ближний друг" Никиты Сергеевича, этот позор моей альма матер и любитель химических завивок на ухоженных кудрях, в ужасе названивавший в Кремль, истерично требовавший права применить танки и расправ. Хрущев прислушался к паниковавшему Гриме Гнилоусту.



Вот про это бы снять кино, какие рои характерные, какие образы, сколько в них настоящей, международного уровня актуальности!



Генерал Матвей Шапошников, отказавшийся применить советские танки против советских граждан, после новочеркасских событий напишет "…Партия превращена в машину, которой управляет плохой шофер, часто спьяну нарушающий правила уличного движения. Давно пора у этого шофера отобрать права и таким образом предотвратить катастрофу".



А дальше случился римейк "Кровавого воскресенья", только вместо образов и хоругвей были портреты Ленина, Сталина и лозунг "Хрущёва - на колбасу!"



По команде генерала Иссы Плиева дан залп поверг голов, и шальные пули попали по сидевшим "наблюдателям" - мальчишкам. Потом еще стреляли. Погибло 24 человека, 87 ранили, и, так как казачков с шашками не было, а от применения танков военные отказались, то превзойти "царский результат" не получилось - Крестный ход 9 января 1905 года обошелся народу в 96 убитых и 333 раненых, из которых в дальнейшем умерли ещё 34 человека, итого 130 убитых и 299 раненых.



Генерала Иссу Плиева, отдавшего приказ стрелять по толпе, в которой уже были вооруженные отнятыми автоматами уголовные элементы, убрали служить на Кубу.



Фрол Козлов весной 1963 года получит инсульт, после которого ему не смогут (или не захотят) вернуть работоспособность кремлевские врачи.



В октябре 1964 года отберут "водительские права" у любителя политического и экономического стритрейсинга Никиты Сергеевича.