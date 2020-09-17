Вот вам "Дорогие товарищи!" кино от Андрея Кончаловского

Тридцать почти лет прошло с момента государственного разворота от социализма, а нам всё пытаются рассказать про "клятых коммуняк", как они народ российский злодейски примучивали.
2020 год оказался богатым на подобного рода кинопродукцию, ведь, согласно замыслу отечественных тружеников "ведомства им. господина Геб **са" телесказка о Зулейхе, хлопающей ресницами, должна была сопровождаться убойным дуплетом кинопремьер об адском "совке": байопик "Стрельцов" (который особенно метафорично будет смотреться на фоне нашумевшего "процесса Ефремова") и фильм А. Кончаловского "Дорогие товарищи!", трейлер которого вышел недавно, а сам фильм повезли на Венецианский кинофестиваль в надежде, что на "клятых коммуняках" какой-нибудь приз да выпадет.
Смысл затеянного понятен: юбилей Победы еще раз напомнил, что нацистскую чуму победило не абстрактное "богоспасаемое воинство", а вполне конкретная Красная Армия под руководством И. В. Сталина, жизнь в России становится всё лучше и веселее, особенно представителям "среднего класса" с доходом в 17 тыс рублей, расслоение общественное всё резче, образование всё недоступнее, короче, народу пора объяснять, из какого ужаса его, народ этот самый, спасли миллиардеры-реформаторы и прочие при них устроившиеся деятели на культурке.
Поэтому получивший в наследство от предков весьма полезное умение держать нос по ветру Андрей Кончаловский снял фильм "Дорогие товарищи!", посвященный страшным событиям в Новочеркасске 1962 года,В аннотации к фильму по обычаю подпущено тенденциозного вранья о "страшной засекреченности этого события, сроках за разглашения" и тому подобном.
Признаюсь сразу, в моём семейство об этих события узнали "по горячим следам", по той простой причине, что бабушка тогда еще неродившейся меня работала официанткой вагона-ресторана, а работники поездной бригады информированы о событиях и настроениях в стране получше многих из тех, кому это по должности и погонам положено. Естественно, знали родственники и дальше-дальше-дальше, такая вот такая "страшная секретность" и "совковое стукачество".
А теперь о фильме. Сюжет его примитивен, как жизнь амебы - благополучная комсомолка-дочка главной героини, завсектора горкома партии, счастливой доступом к вкусной пайке и непыльной, но нервной работе, попадает в водоворот протеста и пропадает в нём. Анализа причин, приведших к событиям, в фильме искать не стоит - там будут только мятущиеся толпы, ужасные палачи - ГБшники, страдающая героиня, осознающая что "всё не так, ребята" и бурлящие от голода народные массы в качестве шумной, но полезной декорации.
Да и как Кончаловскому снимать фильм о причинах этих событий, когда наши творческие фарцовщики в летах до сих ностальгируют о Хрущевской оттепели, превратившейся в кровавую слякоть на улицах Новочеркасска?
Смысл затеянного понятен: юбилей Победы еще раз напомнил, что нацистскую чуму победило не абстрактное "богоспасаемое воинство", а вполне конкретная Красная Армия под руководством И. В. Сталина, жизнь в России становится всё лучше и веселее, особенно представителям "среднего класса" с доходом в 17 тыс рублей, расслоение общественное всё резче, образование всё недоступнее, короче, народу пора объяснять, из какого ужаса его, народ этот самый, спасли миллиардеры-реформаторы и прочие при них устроившиеся деятели на культурке.
Поэтому получивший в наследство от предков весьма полезное умение держать нос по ветру Андрей Кончаловский снял фильм "Дорогие товарищи!", посвященный страшным событиям в Новочеркасске 1962 года,В аннотации к фильму по обычаю подпущено тенденциозного вранья о "страшной засекреченности этого события, сроках за разглашения" и тому подобном.
Признаюсь сразу, в моём семейство об этих события узнали "по горячим следам", по той простой причине, что бабушка тогда еще неродившейся меня работала официанткой вагона-ресторана, а работники поездной бригады информированы о событиях и настроениях в стране получше многих из тех, кому это по должности и погонам положено. Естественно, знали родственники и дальше-дальше-дальше, такая вот такая "страшная секретность" и "совковое стукачество".
А теперь о фильме. Сюжет его примитивен, как жизнь амебы - благополучная комсомолка-дочка главной героини, завсектора горкома партии, счастливой доступом к вкусной пайке и непыльной, но нервной работе, попадает в водоворот протеста и пропадает в нём. Анализа причин, приведших к событиям, в фильме искать не стоит - там будут только мятущиеся толпы, ужасные палачи - ГБшники, страдающая героиня, осознающая что "всё не так, ребята" и бурлящие от голода народные массы в качестве шумной, но полезной декорации.
Да и как Кончаловскому снимать фильм о причинах этих событий, когда наши творческие фарцовщики в летах до сих ностальгируют о Хрущевской оттепели, превратившейся в кровавую слякоть на улицах Новочеркасска?
"Дорогие товарищи!" Кончаловские на премьере фильма
И чтобы мой читатель, у которого хватит моральной отваги посмотреть как деньги Усманова превратились в очередную развесистую антисоветчину, понимал, в чём дело, я кратенько напомню причины, приведшие к беде.
Как Украина уже третий десяток лет доказывает, что она - ни в коем случае не Россия, так и Хрущев доказывал, что он - не Сталин.
А следовательно, Сталина надо было "уделать", а попутно - уделать американцев по самому понятному для мещанина показателю - по количеству хавчика. И, несмотря на расчеты специалистов осторожных и грамотных, еще от ИВС унаследованных, что продовольственного паритета с США при нашем климате мы достигнем обязательно к году этак 1975-ому, Хрущев не был бы собой, если бы не презирал унылых аграриев с их крестьянской осторожностью, поэтому в 1959 году был принят помпезный лозунг
Как Украина уже третий десяток лет доказывает, что она - ни в коем случае не Россия, так и Хрущев доказывал, что он - не Сталин.
А следовательно, Сталина надо было "уделать", а попутно - уделать американцев по самому понятному для мещанина показателю - по количеству хавчика. И, несмотря на расчеты специалистов осторожных и грамотных, еще от ИВС унаследованных, что продовольственного паритета с США при нашем климате мы достигнем обязательно к году этак 1975-ому, Хрущев не был бы собой, если бы не презирал унылых аграриев с их крестьянской осторожностью, поэтому в 1959 году был принят помпезный лозунг
А где есть соревновательная компанейщина, там будут исполнительные иди*ты. Один такой жил в Рязани (да и окромя Рязани таковые водились и никак не переведутся, к сожалению). Первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Николаевич Ларионов решил доказать всем, что Рязань покруче аргентинских пампасов будет, и вверенная его водительству область сможет всего за один год утроить государственные заготовки мяса. А где взять мясо, если свиньи и коровы не имеют ничего общего ни с бройлерными курами, ни с плодовитыми кроликами? Поэтому во имя желания выслужиться под нож пустили весь приплод скота, бОльшую часть молочного стада и даже быков-производителей "оптимизировали" примерно так же, как совсем недавно в док*видный период больничный коечный фонд.
Но добывать реальное мясо там, где его отродясь столько не было (Великая Отечественная, послевоенное восстановление спаленного да разрушенного) - это не праздничной демонстрацией дирижировать! Поэтому полетели"купцы" аж в далёкий Казахстан, спустили на закупки у соседей ближних и дальних весь общественный фонд, из которого дороги, школы, фельдшерские пункты и т. д. должны были финансироваться, хозяйства резали кур, сельским школьникам вменили в обязанность растить кроликов, доходило даже до угона скота из соседних областей.
Исполнительный *УРАк выхлопотал себе звание Героя Социалистического Труда и портрет кисти Ильи Глазунова. А мясо в области КОНЧИЛОСЬ. Совсем. Съели.
Вот бы где разгуляться ниспровергателям и обличителям прошлого от отечественной кинематографии, какую актуальную трагикомедию можно было бы снять про великую колбасную оптимизацию! Но для такого проекта не обойтись одними семейными талантами, чтоб и сам себе сценарист, и сам себе режиссер, и жена в главной роли, дабы ничего лишнего семейство талантливое по сторонам не расплескало, да и олигархоз отечественный может отказать в финансировании такого опасного сюжета.
А я продолжу про причины и последствия.
*УРАк был не только в Рязани, а съеденное мясо - не трава на газоне, которую чем больше косишь, тем больше растёт. Поэтому случился дефицит. И как недавно "по многочисленным просьбам трудящихся" обнуляли президентские сроки, так тогда "по просьбам" подняли цены на мясо, сало и молочку на 30%.
Возмущались всей страной, а полыхнуло в Новочеркасске.
И это уже история о том, что когда в качестве застрельщиков стачки выступают уголовники, то надо ждать беды. Она и случилась.
В Советском Союзе безработицы не было, поэтому рабочие могли выбирать работу, хорошие специалисты работали на хороших местах, а "абы кто" там, где возьмут. На электровозном заводе Новочеркасска оборудование было старым, зарплата унылой, поэтому наличествовала текучка и было много "отсидентов", а для людей, вступавших в конфликт с законом всё равно, где беспорядки устраивать - на предприятии или в ИТУ. В ИТУ страшнее.
Именно поэтому рабочая стачка с совершенно справедливыми требованиями оставить на предприятии ранее существовавшие более высокие расценки на работы, спровоцированная красноречием директора завода, некстати упомянувшего "пирожки с ливером" (современные любители фразочек про "надо меньше есть" и "макарошек" явно на его примере учились красноречию) превратилась в бунт с отъемом оружия у сотрудников правоохранительных органов и солдат, которые, в отличии от нынешних доблестных защитников обоев, не были готовы стрелять на поражение в сограждан.
А дальше произошло то, что уже происходило в 1905 году и было повторено потом, в перестройку и после. Прозвучали выстрелы, пролилась кровь.
На эту тему есть масса публикаций, документов, воспоминаний.
В Новочеркасске были Анастас Микоян и генерал танковых войск, Герой Советского Союза М. К. Шапошников, не увидевший перед собой "...такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками". Готовые убеждать и, если надо, рисковать, но договариваться, как советские люди с советскими людьми.
Но был и Фрол Козлов, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС , доверенное лицо и "ближний друг" Никиты Сергеевича, этот позор моей альма матер и любитель химических завивок на ухоженных кудрях, в ужасе названивавший в Кремль, истерично требовавший права применить танки и расправ. Хрущев прислушался к паниковавшему Гриме Гнилоусту.
Вот про это бы снять кино, какие рои характерные, какие образы, сколько в них настоящей, международного уровня актуальности!
Генерал Матвей Шапошников, отказавшийся применить советские танки против советских граждан, после новочеркасских событий напишет "…Партия превращена в машину, которой управляет плохой шофер, часто спьяну нарушающий правила уличного движения. Давно пора у этого шофера отобрать права и таким образом предотвратить катастрофу".
А дальше случился римейк "Кровавого воскресенья", только вместо образов и хоругвей были портреты Ленина, Сталина и лозунг "Хрущёва - на колбасу!"
По команде генерала Иссы Плиева дан залп поверг голов, и шальные пули попали по сидевшим "наблюдателям" - мальчишкам. Потом еще стреляли. Погибло 24 человека, 87 ранили, и, так как казачков с шашками не было, а от применения танков военные отказались, то превзойти "царский результат" не получилось - Крестный ход 9 января 1905 года обошелся народу в 96 убитых и 333 раненых, из которых в дальнейшем умерли ещё 34 человека, итого 130 убитых и 299 раненых.
Генерала Иссу Плиева, отдавшего приказ стрелять по толпе, в которой уже были вооруженные отнятыми автоматами уголовные элементы, убрали служить на Кубу.
Фрол Козлов весной 1963 года получит инсульт, после которого ему не смогут (или не захотят) вернуть работоспособность кремлевские врачи.
В октябре 1964 года отберут "водительские права" у любителя политического и экономического стритрейсинга Никиты Сергеевича.
Но добывать реальное мясо там, где его отродясь столько не было (Великая Отечественная, послевоенное восстановление спаленного да разрушенного) - это не праздничной демонстрацией дирижировать! Поэтому полетели"купцы" аж в далёкий Казахстан, спустили на закупки у соседей ближних и дальних весь общественный фонд, из которого дороги, школы, фельдшерские пункты и т. д. должны были финансироваться, хозяйства резали кур, сельским школьникам вменили в обязанность растить кроликов, доходило даже до угона скота из соседних областей.
Исполнительный *УРАк выхлопотал себе звание Героя Социалистического Труда и портрет кисти Ильи Глазунова. А мясо в области КОНЧИЛОСЬ. Совсем. Съели.
Вот бы где разгуляться ниспровергателям и обличителям прошлого от отечественной кинематографии, какую актуальную трагикомедию можно было бы снять про великую колбасную оптимизацию! Но для такого проекта не обойтись одними семейными талантами, чтоб и сам себе сценарист, и сам себе режиссер, и жена в главной роли, дабы ничего лишнего семейство талантливое по сторонам не расплескало, да и олигархоз отечественный может отказать в финансировании такого опасного сюжета.
А я продолжу про причины и последствия.
*УРАк был не только в Рязани, а съеденное мясо - не трава на газоне, которую чем больше косишь, тем больше растёт. Поэтому случился дефицит. И как недавно "по многочисленным просьбам трудящихся" обнуляли президентские сроки, так тогда "по просьбам" подняли цены на мясо, сало и молочку на 30%.
Возмущались всей страной, а полыхнуло в Новочеркасске.
И это уже история о том, что когда в качестве застрельщиков стачки выступают уголовники, то надо ждать беды. Она и случилась.
В Советском Союзе безработицы не было, поэтому рабочие могли выбирать работу, хорошие специалисты работали на хороших местах, а "абы кто" там, где возьмут. На электровозном заводе Новочеркасска оборудование было старым, зарплата унылой, поэтому наличествовала текучка и было много "отсидентов", а для людей, вступавших в конфликт с законом всё равно, где беспорядки устраивать - на предприятии или в ИТУ. В ИТУ страшнее.
Именно поэтому рабочая стачка с совершенно справедливыми требованиями оставить на предприятии ранее существовавшие более высокие расценки на работы, спровоцированная красноречием директора завода, некстати упомянувшего "пирожки с ливером" (современные любители фразочек про "надо меньше есть" и "макарошек" явно на его примере учились красноречию) превратилась в бунт с отъемом оружия у сотрудников правоохранительных органов и солдат, которые, в отличии от нынешних доблестных защитников обоев, не были готовы стрелять на поражение в сограждан.
А дальше произошло то, что уже происходило в 1905 году и было повторено потом, в перестройку и после. Прозвучали выстрелы, пролилась кровь.
На эту тему есть масса публикаций, документов, воспоминаний.
В Новочеркасске были Анастас Микоян и генерал танковых войск, Герой Советского Союза М. К. Шапошников, не увидевший перед собой "...такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками". Готовые убеждать и, если надо, рисковать, но договариваться, как советские люди с советскими людьми.
Но был и Фрол Козлов, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС , доверенное лицо и "ближний друг" Никиты Сергеевича, этот позор моей альма матер и любитель химических завивок на ухоженных кудрях, в ужасе названивавший в Кремль, истерично требовавший права применить танки и расправ. Хрущев прислушался к паниковавшему Гриме Гнилоусту.
Вот про это бы снять кино, какие рои характерные, какие образы, сколько в них настоящей, международного уровня актуальности!
Генерал Матвей Шапошников, отказавшийся применить советские танки против советских граждан, после новочеркасских событий напишет "…Партия превращена в машину, которой управляет плохой шофер, часто спьяну нарушающий правила уличного движения. Давно пора у этого шофера отобрать права и таким образом предотвратить катастрофу".
А дальше случился римейк "Кровавого воскресенья", только вместо образов и хоругвей были портреты Ленина, Сталина и лозунг "Хрущёва - на колбасу!"
По команде генерала Иссы Плиева дан залп поверг голов, и шальные пули попали по сидевшим "наблюдателям" - мальчишкам. Потом еще стреляли. Погибло 24 человека, 87 ранили, и, так как казачков с шашками не было, а от применения танков военные отказались, то превзойти "царский результат" не получилось - Крестный ход 9 января 1905 года обошелся народу в 96 убитых и 333 раненых, из которых в дальнейшем умерли ещё 34 человека, итого 130 убитых и 299 раненых.
Генерала Иссу Плиева, отдавшего приказ стрелять по толпе, в которой уже были вооруженные отнятыми автоматами уголовные элементы, убрали служить на Кубу.
Фрол Козлов весной 1963 года получит инсульт, после которого ему не смогут (или не захотят) вернуть работоспособность кремлевские врачи.
В октябре 1964 года отберут "водительские права" у любителя политического и экономического стритрейсинга Никиты Сергеевича.
Генерал М. К. Шапошников, танкист, который не стрелял
С генералом Шапошниковым разберутся позже - за крамольные писания под ником "Новый Виссарион" его в 1966 году уволили в запас и исключили из рядов КПСС, а 26 августа 1967 года против него было возбуждено уголовное дело по обвинению М. К. Шапошникова в антисоветской пропаганде. В 1967 году он напишет;«Лично я далёк от того, чтобы таить обиды или злобу на носителей неограниченного произвола. Я только сожалею о том, что не сумел по-настоящему бороться с этим злом. В схватке с произволом и самодурством у меня не хватило умения вести смертельный бой. В борьбе с распространенным и укоренившимся в армейских условиях злом, каковым является произвол самодуров, подлость и лицемерие, у меня не оказалось достаточно эффективного оружия, кроме иллюзорной веры в то, что правда, вот так, сама по себе, победит и справедливость восторжествует». Советские люди были наивны и верили в торжество добра. Это им не раз аукнулось - и тем, кто в погонах, и тем, которые без.
"Ушедшие" автоматы время от времени давали о себе знать; в 1962-64 годах и даже после в окна проходивших через Новочеркасск пассажирских поездов летели не только камни, но и пули. Позже всё стихло благодаря увеличению присутствия военных в городе - в 1964 году там дислоцируется Новочеркасское военное училище связи .
А кино. Кино сейчас на Венецианском кинофестивале в ожидании признания и львов, в отечественный прокат она выйдет в ноябре, но, судя по отзывам (цветом выделена ссылка) уже смотревших "нужных людей из рукопожатных СМИ" там всё снова про КГБ и трагедию одного маленького человека при очень вкусном пайке с гречкой и колбасой. Большего масштаба верным сынам оттепели не воспроизвести.
Так что не будет в фильме ни метаний Фрола Козлова у телефона, ни анализа причин трагедии, ни рассказа о последствиях "продуктового волюнтаризма" для страны - это не спонсируется, потому что всё еще актуально, как актуальны продовольственные санкции.
Ждать подлинного историзма от этого фильма не следует по той же причине, по которой не следует ждать фильмов о событиях, начавшихся 21 сентября 1993 года, о количестве жертв которых мы тоже явно не скоро узнаем (я, кстати, имела шанс среди оных оказаться, хотя ни коим образом не относилась ни к защитникам БД, ни к любопытствующим, ни к жителям прилегающего района).
Вангую, что фильм не окупит затрат на производство, повторив судьбу "Греха", но Алишер Бурханович, главный спонсор этого антисоветского изыска, произведенного семейным подрядом, не обеднеет - у него есть маркировка и она воистину неисчерпаема.
"Ушедшие" автоматы время от времени давали о себе знать; в 1962-64 годах и даже после в окна проходивших через Новочеркасск пассажирских поездов летели не только камни, но и пули. Позже всё стихло благодаря увеличению присутствия военных в городе - в 1964 году там дислоцируется Новочеркасское военное училище связи .
А кино. Кино сейчас на Венецианском кинофестивале в ожидании признания и львов, в отечественный прокат она выйдет в ноябре, но, судя по отзывам (цветом выделена ссылка) уже смотревших "нужных людей из рукопожатных СМИ" там всё снова про КГБ и трагедию одного маленького человека при очень вкусном пайке с гречкой и колбасой. Большего масштаба верным сынам оттепели не воспроизвести.
Так что не будет в фильме ни метаний Фрола Козлова у телефона, ни анализа причин трагедии, ни рассказа о последствиях "продуктового волюнтаризма" для страны - это не спонсируется, потому что всё еще актуально, как актуальны продовольственные санкции.
Ждать подлинного историзма от этого фильма не следует по той же причине, по которой не следует ждать фильмов о событиях, начавшихся 21 сентября 1993 года, о количестве жертв которых мы тоже явно не скоро узнаем (я, кстати, имела шанс среди оных оказаться, хотя ни коим образом не относилась ни к защитникам БД, ни к любопытствующим, ни к жителям прилегающего района).
Вангую, что фильм не окупит затрат на производство, повторив судьбу "Греха", но Алишер Бурханович, главный спонсор этого антисоветского изыска, произведенного семейным подрядом, не обеднеет - у него есть маркировка и она воистину неисчерпаема.
Источник:
Ссылки по теме:
- Легенды советского кино: Владимир Меньшов
- Зинаида Кириенко: почему любимица советских зрителей пропала с экранов, и как живёт в наши дни
- Телекумиры 70-х и 80-х годов XX века
- 10 лучших фильмов Кристофера Нолана, которые стоит пересмотреть
- Обезглавить непокорную актрису предлагают за $1,5 миллиона
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...
Разговаривайте с детьми и внуками мужики с глазу на глаз ,там в мобильниках их просто зомбируют ..Следите за глазами разговаривая !
Одно из первых моих воспоминаний - я голодный, а укусить кукурузную лепешку не могу - они быстро затвердевали. А мама со слезами в глазах говорить: - Хоть бы немножко пшеничной муки. Вот такие они были - хрущевские времена. Хрущу было наплевать на народ, лишь бы "америку обогнать".
Советского Союза 30 лет как нет, а временщики до сих пор боятся лишиться награбленного, пардон, приватизированного имущества, созданного трудом всего советского народа.
Три Михалкова по тебе ползут"
В.Гафт.