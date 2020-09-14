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Как крестьянский сын спас мир от денежных подделок

Как крестьянский сын спас мир от денежных подделок (10 фото)

Автор:
14 сентября 2020 20:47
Сообщество : Факты
Метки: Изобретатель   интересно   полиграфия   технологии   
661
10

Возьмите любую крупную купюру и найдите на ней тонкие узорчики, напечатанные переливающимися красками, как будто цвета радуги не имеют границ, а перетекают друг в друга. Это либо ирисовая печать, либо орловская — одно из двух (об отличиях мы поговорим ниже). Изобрёл её сотрудник Экспедиции заготовления государственных бумаг Иван Иванович Орлов в самом конце 19 века.

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Метки: Изобретатель   интересно   полиграфия   технологии   
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3  комментария
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35k
doker 9 часов назад
Ха. Когда деньги были деньгами - золото и серебро, тогда и свинец в глотку. А ныне бумага дешевле свинца. Да и более употребима в пищу.
А так-то - это привелегия государства обманывать людей в деньгах. То золотые обрезают, то медь вместо серебра, то девальвация.
А вот почему не сажают людей, допустивших появление излишек денежной массы? Почему не дают срок за ничем не обеспеченные бумажки?
Государство - самый большой фальшивомонетчик. Даже в древнем мире талант разный вес имел.
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20k
Седой Бегемот doker 7 часов назад
О чем пост? Сын бедного крестьянина в царской России стал инженером. Сделал несколько интересных изобретений.
О чем ваш комментарий?Государство - фальшивомонетчик - все-гоу-гоу на площадь делать революцию.
Где тут связь,где логика?
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