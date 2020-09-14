Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски

В одном из парков девушка с медицинской маской на подбородке подошла к красивому белому лебедю. Пернатый не стал упускать возможность и "напомнил" ей о необходимости правильно носить маску.
Туристка, прогуливаясь по закрытому заповеднику, запечатлела короткое знакомство своей подруги с очень гордым пернатым обитателем парка.
Внимание любопытной птицы привлекла медицинская маска на подбородке туристки. Лебедь попытался стащить необычный предмет, но при попытке оторвать его, отпустил и тем самым скрыл под защитным предметом лицо девушки.
Внимание любопытной птицы привлекла медицинская маска на подбородке туристки. Лебедь попытался стащить необычный предмет, но при попытке оторвать его, отпустил и тем самым скрыл под защитным предметом лицо девушки.
Тем не менее со стороны могло показаться, что птица таким образом дистанцировалась от назойливой путешественницы и заставила её соблюдать меры безопасности в очень непростое время.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Победим и эту тварь»: Малышева показала Урганту, что такое коронавирус
- Фотожабы: кот в маске
- Научи дурака молиться... Как люди перегибают с ношением масок
- Пышногрудая девушка наглядно показала, почему она не сможет сделать маску из бюстгальтера
- Парень от скуки на карантине применил магию вне Хогвартса
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...