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Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски

Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 08:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   коронавирус   лебедь   маска   прикол   юмор   
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В одном из парков девушка с медицинской маской на подбородке подошла к красивому белому лебедю. Пернатый не стал упускать возможность и "напомнил" ей о необходимости правильно носить маску.

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Метки: видео   животные   коронавирус   лебедь   маска   прикол   юмор   
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2  комментария
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Едондер пуп 50 минут назад
Вот так всегда: сам не носит, а других заставляет))
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116
Родион Виштак 55 минут назад
Аж на жопу села!
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Picard

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