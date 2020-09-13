Нева поднялась до Дворцового моста

Город накрыла какая-то лютая стихия. У нас уже который день бушует ураган, особенно в Приморском районе у залива. Там волны, ей богу, как во время шторма на море. Уровень воды в каналах резко поднялся, Нева вон почти до Дворцового добралась.
Утром дамбу закрыли, чтобы не допустить наводнения. Город страдает пока только от ветра. Хочу вам просто показать, что сейчас творится на улицах. Валяющиеся знаки и светофоры это само собой классика
Ну и неизвестно каким попутным ветром вынесло на берег катер. Никто реально так и не понял, как судно оказалось на дороге.
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а там точно Питер?
а то солнечные тени на фото видно...