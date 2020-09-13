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Нева поднялась до Дворцового моста

Нева поднялась до Дворцового моста (5 фото)

Автор:
13 сентября 2020 19:25
Метки: видео   нева   санкт-петербург   стихия   ураган   фото   
1543
5
Город накрыла какая-то лютая стихия. У нас уже который день бушует ураган, особенно в Приморском районе у залива. Там волны, ей богу, как во время шторма на море. Уровень воды в каналах резко поднялся, Нева вон почти до Дворцового добралась.

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Метки: видео   нева   санкт-петербург   стихия   ураган   фото   
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Нева поднялась до Дворцового моста
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4k
Wadim 7 минут назад
Жуткая погода у него, бугага) Возвращайся домой, а у нас тут просто лёгкий ветерок)

Жуткая погода у него, бугага) Возвращайся домой, а у нас тут просто лёгкий ветерок)
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20k
Ваня 23 минуты назад
да мля-я-я, в первый раз что ли?..
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850
Шурман 43 минуты назад
О как халява разрушается .
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850
Шурман 40 минут назад
Интересно когда за фэйки будут трахать авторов ? . Я не гомик , но я бы снял снял ролике о том как наказывают таких как Михаил
Интересно когда за фэйки будут трахать авторов ? . Я не гомик , но я бы снял снял ролике о том как наказывают таких как Михаил
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7k
Cornho Час назад
Обожаю этот город в любую погоду! Жаль только, что с этой дамбой нормальное наводнение уже не увидеть. Не то, что в детстве!
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10k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а это Смоленка, там набережная всего метр от воды ...
а это Смоленка, там набережная всего метр от воды ...
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10k
Анатолий Соколов 2 часа назад
пока метро Спортивную не затопило - это не наводнение ...
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12k
Егор 2 часа назад
Как катер выбирается на берег:
Как катер выбирается на берег:Посмотреть
Как катер выбирается на берег:
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8k
ДядяТоля 3 часа назад
Что такое осень, это ветер, вновь играет рваными цепями.......(с) Питер,хули! ))))
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43k
Albert GER 3 часа назад
на последнее - не кликайте, это пикча. не видео.

а там точно Питер?
а то солнечные тени на фото видно...
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6k
Barachek_Obachek Albert GER Час назад
Поздно уже все тыкнули
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26k
KiploksAKS Albert GER 47 минут назад
...и в самом деле...
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Нева поднялась до Дворцового моста
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4k
Wadim BillyBonzz 5 минут назад
Не надо переезжать, лучше назад, в свой Ахтубинск :)
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