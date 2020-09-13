Нева поднялась до Дворцового моста

Погода жуткая. На улицу лучше пока вообще не выходить, но работа никуда не делась( уж лучше бы нас захлестнули дожди, чем этот раздражающий ветер. Ни побегаешь по вечерам, ни музыку на улице нормально не послушаешь, ветром нафик все сдувает.