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15 невозмутимых личностей, которых ничто не может вывести из зоны комфорта

15 невозмутимых личностей, которых ничто не может вывести из зоны комфорта (16 фото)

Автор:
13 сентября 2020 16:20
Сообщество : Юмор
Метки: Неозмутимые   безоблачное   комфорт   личности   настроение   пофигизм   
2002
16

Бывают люди, которые ко всему относятся с изрядной долей пофигизма, и мало что вокруг может поколебать их безоблачное настроение. Даже если что-то идёт не так, они покажут с невозмутимым видом, что всё было так задумано...

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Метки: Неозмутимые   безоблачное   комфорт   личности   настроение   пофигизм   
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Nane First NameLast Час назад
На фото 2 бабуленция нормально так зарядила. Нужно запомнить
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14k
Мойша 37 минут назад
15 невозмутимых личностей, которых ничто не может вывести из зоны комфорта
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