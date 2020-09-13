15 невозмутимых личностей, которых ничто не может вывести из зоны комфорта

Бывают люди, которые ко всему относятся с изрядной долей пофигизма, и мало что вокруг может поколебать их безоблачное настроение. Даже если что-то идёт не так, они покажут с невозмутимым видом, что всё было так задумано...
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