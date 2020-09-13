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Офицер спецназа ГРУ

Офицер спецназа ГРУ (16 фото)

Автор:
13 сентября 2020 14:04
Метки: ГРУ   Стендовый моделизм   миниатюра   роспись миниатюры   сборные модели   спецназ   хобби   
814
16
Приветствую друзья!
Сегодня хочу показать вам ещё одну завершенную работу. Это миниатюра офицера спецназа ГРУ выполненная в масштабе 1/16 (120мм).

Источник:

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Метки: ГРУ   Стендовый моделизм   миниатюра   роспись миниатюры   сборные модели   спецназ   хобби   
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11  комментариев
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771
Олег 8 часов назад
Очень в детстве любил клеить модельки из пластмассы. А раскрашивать не любил. Может красок подходящих не было, а скорее всего умения не хватало. После моей раскраски, модели выглядели как детские каляки-маляки, а если оставить чистый самолёт, то он как будто только из сборочного цеха- новый и не раскрашенный.
В данном случае оформление сделало модель живым человеком. Мастерство выше всяких похвал. Смотрел с увеличением. Очень понравилось.
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Arvo Laar 2 часа назад
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rezus_44 4 часа назад
Клёво )) Фигурки с котиком не хватает ))
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Семён (aka Scale Journal) Автор поста rezus_44 Час назад
Есть в запасах и такая фигурка ))
Есть в запасах и такая фигурка ))
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8k
MihailoSerbiya 4 часа назад
Prekrasno .
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Семён (aka Scale Journal) Автор поста MihailoSerbiya Час назад
spasibo ))
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Макс Юпитер 8 часов назад
КЛАСС!!!!!
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Семён (aka Scale Journal) Автор поста Макс Юпитер 8 часов назад
Спасибо!
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WSW 8 часов назад
эволюция вашего мастерства, сравнивая с диорамой со штурмовой группой, очень наглядна, красота
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Семён (aka Scale Journal) Автор поста WSW 8 часов назад
Спасибо! В последнее время я активно занялся росписью фигурок.
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