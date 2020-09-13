Офицер спецназа ГРУ

Приветствую друзья!
Сегодня хочу показать вам ещё одну завершенную работу. Это миниатюра офицера спецназа ГРУ выполненная в масштабе 1/16 (120мм).
Сегодня хочу показать вам ещё одну завершенную работу. Это миниатюра офицера спецназа ГРУ выполненная в масштабе 1/16 (120мм).
Внутри коробки россыпь деталей, которую предстоит самостоятельно обработать, собрать и покрасить. Материал - смола.
Промежуточных этапов фотографировал мало, но кое что есть. Собранная и загрунтованная фигурка. Грунтуется в два цвета, черный и белый. Таким образом обозначается первичный рисунок светотени.
Начинать роспись люблю с головы, т.к. от этого этапа зависит очень много.
Тут Бред Пит затисался за компанию, но его я ещё не закончил ))
Тут Бред Пит затисался за компанию, но его я ещё не закончил ))
Дальше начинается прорисовка деталей. Крупные части красятся в базовый цвет с помощью аэрографа, ну а большая часть работы делается кисточками.
И конечно же любой фигурке требуется подставка. В данном случае из березы на токарном станке выточено основание, флокатором "высажена" трава, имитация камня сделана из коры дерева, специальными присыпками изобразил мох. Все это также окрашено в несколько этапов.
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В данном случае оформление сделало модель живым человеком. Мастерство выше всяких похвал. Смотрел с увеличением. Очень понравилось.