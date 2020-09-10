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35 рисунков, сделанных с помощью пишущей машинки

35 рисунков, сделанных с помощью пишущей машинки (36 фото)

Автор:
10 сентября 2020 11:40
Сообщество : Искусство
Метки: Вот это ДА   круто   необычно   печатная машинка   пишущие машинки   рисунки   хобби   художник   
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С появлением компьютером пишущие машинки ушли в прошлое, но 23-летний студент-архитектор Джеймс Кук так не считает. Просто он на них не печатает, а... рисует! Работы Джеймса очень точны, в них много деталей и выглядят они просто изумительно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   круто   необычно   печатная машинка   пишущие машинки   рисунки   хобби   художник   
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30k
Nefrion 46 минут назад
ASCII art в реале \_(ツ)_/
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8k
Serg2001 Полчаса назад
Ему в Ялту надо. На набережную. Портреты отдыхающих печатать. Озолотится!.. )
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