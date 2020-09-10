35 рисунков, сделанных с помощью пишущей машинки

"Это началось еще в 2014 году, во время учебы в колледже. Я наткнулся на новость о человеке по имени Пол Смит, который, к сожалению, страдал тяжелым церебральным параличом. Из-за своего состояния он не мог держать карандаш или кисть, но создавал прекрасные работы, используя механическую точность пишущей машинки. Вдохновленный его историей, я решил попробовать и сделать то же самое", - рассказал Джеймс Кук.



За шесть лет парень собрал коллекцию из 20 различных пишущих машинок, и все он использует для созданиях своих картин. Его мастерство как художника за это время очень выросло!



"Рисование" с помощью пишущей машинки требует больших усилий и занимает очень много времени. Но результат того стоит. Джеймсу заказывают портреты, натюрморты, пейзажи, - у его работ уже много поклонников. Так что из хобби это уже превратилось и в заработок.