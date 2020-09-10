35 рисунков, сделанных с помощью пишущей машинки

С появлением компьютером пишущие машинки ушли в прошлое, но 23-летний студент-архитектор Джеймс Кук так не считает. Просто он на них не печатает, а... рисует! Работы Джеймса очень точны, в них много деталей и выглядят они просто изумительно.
"Это началось еще в 2014 году, во время учебы в колледже. Я наткнулся на новость о человеке по имени Пол Смит, который, к сожалению, страдал тяжелым церебральным параличом. Из-за своего состояния он не мог держать карандаш или кисть, но создавал прекрасные работы, используя механическую точность пишущей машинки. Вдохновленный его историей, я решил попробовать и сделать то же самое", - рассказал Джеймс Кук.
За шесть лет парень собрал коллекцию из 20 различных пишущих машинок, и все он использует для созданиях своих картин. Его мастерство как художника за это время очень выросло!
"Рисование" с помощью пишущей машинки требует больших усилий и занимает очень много времени. Но результат того стоит. Джеймсу заказывают портреты, натюрморты, пейзажи, - у его работ уже много поклонников. Так что из хобби это уже превратилось и в заработок.
За шесть лет парень собрал коллекцию из 20 различных пишущих машинок, и все он использует для созданиях своих картин. Его мастерство как художника за это время очень выросло!
"Рисование" с помощью пишущей машинки требует больших усилий и занимает очень много времени. Но результат того стоит. Джеймсу заказывают портреты, натюрморты, пейзажи, - у его работ уже много поклонников. Так что из хобби это уже превратилось и в заработок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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