Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире

Анас и Асала Марвах из Дубая, известные как "семья Анасала", - популярнейшие видеоблогеры с 7,5 миллионами подписчиков. Они готовы на все ради эффектного видео! Даже сообщая пол своего будущего ребенка, семья Анасала не смогла удержаться от эффектного жеста и объявила его, расцветив красками и надписями самый высокий небоскреб в мире - башнб Бурдж Халифа.
Анас и Асала Марвах, или семья Анасала - популярнейшие блогеры с 7,5 миллионами подписчиков. Они живут в Дубае, поэтому не стали мелочиться: когда семье пришло время узнать пол будущего, уже второго, ребенка, дело не ограничилось простым походом на УЗИ, как у обычных беременных. То, что у пары будет мальчик, паре сообщили бегущими светящимися буквами на стене самого высокого небоскреба в мире Бурдж Халифа.
На стене Бурдж Халифа в ее полную величину, помимо сообщения о поле ребенка, было показано настоящее световое шоу, посвященное чете видеоблогеров.
По словам Асалы, ее не слишком волновало, какого пола будет ее второй ребенок. "Неважно, мальчик или девочка, я люблю тебя всем сердцем, - говорит Асала перед световым представлением. - И вся наша семья Анасала тоже тебя любит!"
По словам Асалы, до начала шоу она действительно не знала, мальчик у нее родится или девочка. "Я попросила врача рассказать об этом моим друзьям, - говорит Асала. - А они уже договорились обо всем с устроителем светового шоу. Я была в неведении до того момента, как увидела надпись своими глазами".
Задумка блогеров, решивших привлечь к себе внимание, удалась: ролик с Бурдж Халифой набрал более 15,5 миллионов просмоторов.
Как утверждают журналисты, световое шоу на Бурдж Халифа обошлось паре примерно в $100000. Однако сами видеоблогеры категорически отрицают это, утверждая, что "ничего и ни за что не платили".
Ролик "семьи Анасала" появился в весьма неудачный момент: недавно по миру прокатилась волна отказов от праздников в честь объявления пола будущего ребенка. Это произошло после того, как во время одного такого праздника устроенный счастливыми родителями фейерверк поджег лес, в результате которого выгорели десятки киометров леса. Впрочем, утверждают супруги, к ним это не относится. "Это не просто праздник объявления пола, - говорит представитель семьи. - Они постарались создать принципиально контент, подобного которому еще не было в сети. И им это удалось".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хотя СТОП!
Нет, не переживал, я вообще не знаю кто это такие
в школе бы у нас задразнили