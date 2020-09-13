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Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире

Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире (7 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: блогеры   бурдж-халифа   история   пол ребенка   ребенок   семья Анасала   сюрприз   эффектно   
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Анас и Асала Марвах из Дубая, известные как "семья Анасала", - популярнейшие видеоблогеры с 7,5 миллионами подписчиков. Они готовы на все ради эффектного видео! Даже сообщая пол своего будущего ребенка, семья Анасала не смогла удержаться от эффектного жеста и объявила его, расцветив красками и надписями самый высокий небоскреб в мире - башнб Бурдж Халифа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блогеры   бурдж-халифа   история   пол ребенка   ребенок   семья Анасала   сюрприз   эффектно   
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19  комментариев
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8k
Касьян Пуздой 6 часов назад
вот он - позор и бич современности. какие-то безмозглые блогеры, более знамениты и востребованы, чем учёные, художники, композиторы или писатели, имён которых никто даже не знает. но зато 7,5 миллионов дегенератов в курсе кто такие "семья янассала".
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5k
KOSTELLO 3 часа назад
Ну вот и хорошо, что сказали, я так сильно переживал.

Хотя СТОП!

Нет, не переживал, я вообще не знаю кто это такие
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176
Антон2 KOSTELLO 3 часа назад
Бесчувственный больной ублюдок!
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5k
KOSTELLO Антон2 3 часа назад
Благодарю тебя за комплимент, незнакомый мне чуствительный ублюдок
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195
Nane First NameLast 3 часа назад
Во людям бабки ляжку жгут. Не знают уже, куда потратить. К ним что-ли понаехать?
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804
Roman Nane First NameLast 3 часа назад
Вы серьезно? Это же бизнес, они их отобьют за счет притока новых подписчиков. Да, о времена, о нравы ...
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195
Nane First NameLast Roman 3 часа назад
Абсолютно сырьезно. А вы серьезно думаете, что они такие бабосы на ютубчике и патреончике поднимают? Им просто бабки девать некуда. Вот и пошли в самореализацию. Все строго по пирамиде Маслоу.

Абсолютно сырьезно. А вы серьезно думаете, что они такие бабосы на ютубчике и патреончике поднимают? Им просто бабки девать некуда. Вот и пошли в самореализацию. Все строго по пирамиде Маслоу.
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5k
Сгусток позитива 3 часа назад
какая важная новость..
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307
Юрий 4 часа назад
Я пожалуй кроме бед комедиан и не знаю никого... и наверное знать не хочу :)
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2k
Arvo Laar 4 часа назад
Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире
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29k
Опаньки 4 часа назад
семья Анасала...
в школе бы у нас задразнили
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3k
panama 5 часов назад
Сейчас заплачу
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2k
Lola panama 4 часа назад
можете заплатить мне-)
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