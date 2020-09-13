Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире

Ролик "семьи Анасала" появился в весьма неудачный момент: недавно по миру прокатилась волна отказов от праздников в честь объявления пола будущего ребенка. Это произошло после того, как во время одного такого праздника устроенный счастливыми родителями фейерверк поджег лес, в результате которого выгорели десятки киометров леса. Впрочем, утверждают супруги, к ним это не относится. "Это не просто праздник объявления пола, - говорит представитель семьи. - Они постарались создать принципиально контент, подобного которому еще не было в сети. И им это удалось".