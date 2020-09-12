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Необычные находки на берегу

Необычные находки на берегу (13 фото)

Автор:
12 сентября 2020 20:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: вопросы   находки   ответы   
1726
13

Водные глубины таят в себе много тайн, но с приливом часть из них открывается миру, оказываясь на берегу. От мелких ракушек, до массивных обломков судов и кораблей – волнами к берегу может прибить что угодно. Однако порою находки на берегу совершенно не поддаются объяснению. Именно поэтому люди спрашивают о них в сети, ведь эксперты всегда готовы помочь и подсказать.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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6  комментариев
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11k
робт 9 часов назад
последняя фота - кость рыбьего спинного плавника
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13k
vikklu 4 часа назад
Дублоны, насколько я помню, были золотыми. Если почистить, до должно золотишко проглянуть. Ежели нет,то увы, радуйтесь находке.
Дублоны, насколько я помню, были золотыми. Если почистить, до должно золотишко проглянуть. Ежели нет,то увы, радуйтесь находке.
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9k
Denissg 6 часов назад
Комментарий к фото
Видно, что наружная часть запала отгнила. Плохая новость в том, что внутренняя часть с инициирующим веществом еще внутри. Вместе в "композитом-В" (RDX+TNT). Сдал бы ты ее, чувак, куда следует. Если еще можешь
Если, конечно, это правда граната, а не какое-нибудь грузило для трала.
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50
Евгений Машеров 7 часов назад
Оно конечно, chasseur можно перевести, как "охотник", но применительно к армии это "стрелок" (в настоящее время это горные стрелки и парашютисты, исторически лёгкая или колониальная пехота).
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55k
Александр Ломовицкий 7 часов назад
нашел несколько лет назад в природном парке "оленьи ручьи" похоже на наконечник стрелы но как то подозрительно хорошо сохранившийся
что это
нашел несколько лет назад в природном парке "оленьи ручьи" похоже на наконечник стрелы но как то подозрительно хорошо сохранившийся что это
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5k
B0n Александр Ломовицкий 3 часа назад
Это наконечник стрелы из природного парка "Оленьи ручьи". Потеряно Джейсоном Вурхизом. Просьба вернуть.
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