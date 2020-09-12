Необычные находки на берегу

Водные глубины таят в себе много тайн, но с приливом часть из них открывается миру, оказываясь на берегу. От мелких ракушек, до массивных обломков судов и кораблей – волнами к берегу может прибить что угодно. Однако порою находки на берегу совершенно не поддаются объяснению. Именно поэтому люди спрашивают о них в сети, ведь эксперты всегда готовы помочь и подсказать.
1. "Что это попалось мне на пляже?"
Ответ: "Ничего удивительного, это бело-пятнистая медуза"
2. "Таинственный керамический или фарфоровый осколок, найденный на пляже во Франции. Что это?"
Ответ: "Это часть походной тарелки африканских охотников, раритетная находка"
3. "Увидел это возле небольшого водоема. Что это?"
Ответ: "Это основа для создания подводной среды обитания"
4. "Я нашел эти камни на пляже в Виргинии несколько лет тому назад. Что это за метки на них?"
Ответ: "В 2006 году на пляж Виргинии завезли множество декоративных, выполненных в ручную камней, на которых оставили метки. Это делалось для украшения пляжа и у вас оказалось несколько из их числа"
5. "Что это за узорный камушек? Нашел его на пляже"
Ответ: "Это часть окаменелого коралла"
6. "Я нашел в воде у самого берега какое-то стальное яйцо. Чем это может быть?"
Ответ: "Это похоже на ручную гранату М26! Хорошая новость заключается в том, что фитиль исчез, плохая новость заключается в том, что она все еще может быть неповрежденной и рабочей. Будьте аккуратнее"
7 "Это жетон, медаль или монета? Что я нашел в песке?"
Ответ: "Это испанский дублон"
8. "Очень похоже на виноград без шкурки, но откуда ему взяться в море. Чем это может быть на самом деле?"
Ответ: "Это пузырчатые водоросли"
9. "Кажется, это керамика, но что именно я никак не могу понять. Нашел в песке у берега реки"
Ответ: "Это носик от чайника"
10. "Что это за спираль? Она гладкая со всех сторон и в ней нет никаких отверстий"
Ответ: "Это центральная часть раковины. Края со временем разрушаются и остаются подобные гладкие камушки"
11. "Я нашел это на пляже. Чем это может быть?"
Ответ: "Это кость рыбы маринки"
12. "Что это за шип я нашел на пляже сегодня?"
Источник:
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