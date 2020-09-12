Необычные находки на берегу

Ответ: "В 2006 году на пляж Виргинии завезли множество декоративных, выполненных в ручную камней, на которых оставили метки. Это делалось для украшения пляжа и у вас оказалось несколько из их числа"

5. "Что это за узорный камушек? Нашел его на пляже"