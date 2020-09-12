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Пума": из немецкого "зверинца"

Пума": из немецкого "зверинца" (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 18:32
Метки: зверинца   немец   пума   
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Немцы явно испытывали какую-то страсть к зоологии, когда нарекали свою бронетехнику. Во всяком случае, во второй половине Великой Отечественной войны. Всем известны "тигры", "пантеры", "элефанты" (сиречь "слоны")... Были в этом "зверинце" и не столь знаменитые "звери". Один из них - наш сегодняшний объект, "пума".

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Метки: зверинца   немец   пума   
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Атомный Крот 3 часа назад
А сейчас у немцев названия из серии "Лис" (Fuchs), "Барсук" (Dachs), "Ласка" (Wiesel) и т.д.

Бобер еще есть.
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