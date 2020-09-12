Пума": из немецкого "зверинца"

Немцы явно испытывали какую-то страсть к зоологии, когда нарекали свою бронетехнику. Во всяком случае, во второй половине Великой Отечественной войны. Всем известны "тигры", "пантеры", "элефанты" (сиречь "слоны")... Были в этом "зверинце" и не столь знаменитые "звери". Один из них - наш сегодняшний объект, "пума".
"Пума" была не танком и не самоходкой, а тяжелым бронеавтомобилем. И, по мнению ряда исследователей, самым удачным бронеавтомобилем Второй Мировой войны. Хотя бы потому, что вполне могла тягаться с советскими и американскими танками - не только легкими, но даже и средними.
Sd.Kfz.234/2 "Пума"
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Вкратце история появления "пумы" такова. Немцы адекватно оценили выгоды четырехосного шасси, в котором все оси ведущие, и создали в 1941-1943 годах на таком шасси серию бронеавтомобилей Sd.Kfz.234. "Пума" (появившаяся в 1943 году) в этой серии значилась как Sd.Kfz.234/2, и, как и другие броневики данной серии, обладала великолепной проходимостью (благодаря четырем ведущим осям), попарно независимой подвеской колесных тележек и невероятной маневренностью - в связи с тем, что все восемь колес были поворотными. А задним ходом, кстати, бронеавтомобили этой серии могли ехать с такой же скоростью, что и передним.
Конкретно "Пума" отличалась от других бронеавтомобилей серии более мощным бронированием (лобовая броня - до 30 мм) и башней с так и не пошедшего в серию легкого танка "Леопард" (с которой сняли командирскую башенку), с 50-мм орудием, обладавшим хорошей бронепробиваемостью.
Пожалуй, это была самая мощная пушка, устанавливаемая во время Второй Мировой войны на бронеавтомобили . Благодаря ей, как уже говорилось, "пума" могла весьма чувствительно "укусить" даже средний танк, а тем более легкий (хотя и сама она, разумеется, была уязвима для танковых пушек).
.
Вкратце история появления "пумы" такова. Немцы адекватно оценили выгоды четырехосного шасси, в котором все оси ведущие, и создали в 1941-1943 годах на таком шасси серию бронеавтомобилей Sd.Kfz.234. "Пума" (появившаяся в 1943 году) в этой серии значилась как Sd.Kfz.234/2, и, как и другие броневики данной серии, обладала великолепной проходимостью (благодаря четырем ведущим осям), попарно независимой подвеской колесных тележек и невероятной маневренностью - в связи с тем, что все восемь колес были поворотными. А задним ходом, кстати, бронеавтомобили этой серии могли ехать с такой же скоростью, что и передним.
Конкретно "Пума" отличалась от других бронеавтомобилей серии более мощным бронированием (лобовая броня - до 30 мм) и башней с так и не пошедшего в серию легкого танка "Леопард" (с которой сняли командирскую башенку), с 50-мм орудием, обладавшим хорошей бронепробиваемостью.
Пожалуй, это была самая мощная пушка, устанавливаемая во время Второй Мировой войны на бронеавтомобили . Благодаря ей, как уже говорилось, "пума" могла весьма чувствительно "укусить" даже средний танк, а тем более легкий (хотя и сама она, разумеется, была уязвима для танковых пушек).
В общем и целом, как разведывательный бронеавтомобиль, "пума" показала себя более чем удовлетворительно: благо ее огневой мощи хватало на то, чтобы успешно бороться и с пехотой, и с большей частью бронетехники противника. Однако в 1944 году производство "пум" было прекращено. Связано это было, во-первых, с прекращением выпуска подкалиберных снарядов для их орудий, обладавших повышенной бронепробиваемостью, а во-вторых - усиление брони на танках стран-противников Германии. Скажем, у нас к 1944 году сворачивается производство легких танков, усиливается броня Т-34, появляются новые тяжелые танки ИС-2 (которые "пуме" были уж точно "не по зубам"). В итоге всего была произведена 101 "пума" (в 1943 году изготовили 7 штук, в 1944 году - остальные 94 единицы).
Впрочем, несмотря на снятие "пум" с производства, эти бронеавтомобили продолжали использоваться в вермахте в ротах бронеавтомобилей разведывательных батальонов танковых и моторизованных дивизий вплоть до конца войны.
Впрочем, несмотря на снятие "пум" с производства, эти бронеавтомобили продолжали использоваться в вермахте в ротах бронеавтомобилей разведывательных батальонов танковых и моторизованных дивизий вплоть до конца войны.
Тактико-технические характеристики тяжелого бронеавтомобиля Sd. Kfz. 234/2 «Пума»:
Боевая масса, т: 11,74;
Экипаж, чел.: 4;
Габаритные размеры, мм: длина – 6800, ширина – 2330, высота – 2380, колея – 1950, колесная база - 1300+1400+1300, дорожный просвет – 350;
Бронирование, мм: лоб корпуса – 30, борт – 8, корма – 10, крыша и днище – 6, лоб башни – 30, борт и корма башни - 14,5;
Вооружение: 50-мм пушка KwK 39/1 L/60, 7,92-мм пулемет MG42;
Боекомплект: 55 выстрелов, 2850 патронов;
Двигатель: «Татра 103», 12 – цилиндровый, дизельный, V-образный, воздушного охлаждения, рабочий объем 14825 см3, мощность 154,6 кВт при 2200 об/мин;
Удельная мощность, кВт/т: 13,17;
Максимальная скорость, км/ч: по шоссе – 90, по проселку - 32-35;
Запас хода, км: по шоссе – 900, по проселку – 600;
Запас топлива, л: 360;
Расход топлива на 100 км. л: по шоссе – 40, по проселку – 60;
Преодолеваемые препятствия: подъем, град. – 30; ров, м - 2,0; стенка, м - 0,5; брод, м - 1,2
Боевая масса, т: 11,74;
Экипаж, чел.: 4;
Габаритные размеры, мм: длина – 6800, ширина – 2330, высота – 2380, колея – 1950, колесная база - 1300+1400+1300, дорожный просвет – 350;
Бронирование, мм: лоб корпуса – 30, борт – 8, корма – 10, крыша и днище – 6, лоб башни – 30, борт и корма башни - 14,5;
Вооружение: 50-мм пушка KwK 39/1 L/60, 7,92-мм пулемет MG42;
Боекомплект: 55 выстрелов, 2850 патронов;
Двигатель: «Татра 103», 12 – цилиндровый, дизельный, V-образный, воздушного охлаждения, рабочий объем 14825 см3, мощность 154,6 кВт при 2200 об/мин;
Удельная мощность, кВт/т: 13,17;
Максимальная скорость, км/ч: по шоссе – 90, по проселку - 32-35;
Запас хода, км: по шоссе – 900, по проселку – 600;
Запас топлива, л: 360;
Расход топлива на 100 км. л: по шоссе – 40, по проселку – 60;
Преодолеваемые препятствия: подъем, град. – 30; ров, м - 2,0; стенка, м - 0,5; брод, м - 1,2
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