Пума": из немецкого "зверинца"

Sd.Kfz.234/2 "Пума"



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Вкратце история появления "пумы" такова. Немцы адекватно оценили выгоды четырехосного шасси, в котором все оси ведущие, и создали в 1941-1943 годах на таком шасси серию бронеавтомобилей Sd.Kfz.234. "Пума" (появившаяся в 1943 году) в этой серии значилась как Sd.Kfz.234/2, и, как и другие броневики данной серии, обладала великолепной проходимостью (благодаря четырем ведущим осям), попарно независимой подвеской колесных тележек и невероятной маневренностью - в связи с тем, что все восемь колес были поворотными. А задним ходом, кстати, бронеавтомобили этой серии могли ехать с такой же скоростью, что и передним.



Конкретно "Пума" отличалась от других бронеавтомобилей серии более мощным бронированием (лобовая броня - до 30 мм) и башней с так и не пошедшего в серию легкого танка "Леопард" (с которой сняли командирскую башенку), с 50-мм орудием, обладавшим хорошей бронепробиваемостью.



Пожалуй, это была самая мощная пушка, устанавливаемая во время Второй Мировой войны на бронеавтомобили . Благодаря ей, как уже говорилось, "пума" могла весьма чувствительно "укусить" даже средний танк, а тем более легкий (хотя и сама она, разумеется, была уязвима для танковых пушек).