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О деле педофила из "Мемориала"

О деле педофила из "Мемориала" (1 фото)

Автор:
11 сентября 2020 20:11
Метки: мемориал   оппозиционер   педофил   
783
1
Через неделю, 16 сентября – апелляционный суд по делу Юрия Дмитриева. Опять в интернете будет очередной всплеск истерических причитаний. Поэтому решил написать для камрадов кое-какие пояснения. Буду благодарен за перепост.

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Метки: мемориал   оппозиционер   педофил   
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13  комментариев
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3k
Александр Зотов 43 минуты назад
вообще, «дело Дмитриева» – просто зеркало российской либеральной интеллигенции
--------
хех. У большей части этой тусовки ближайшие предки были в числе советских диссидентов, многие из которых, в свою очередь, побывали в дурке, были алкашами/нарками и имели какие-либо отклонения в психике. Потому и эти будут защищать своего извращугу. Точней сказать, в том числе поэтому
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3k
rutt 2 часа назад
Долгих лет... Тюрьмы
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5k
workmen77 3 часа назад
Слово "педофил" в названии поста должно быть указано в кавычках, так как все это дело на Дмитриева было состряпано из за того, что он обнародовал расстрельный полигон НКВД в Сандармохе.
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15k
Олег 3 часа назад
Ставлю плюс. С автором согласен.
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13k
Александр Сучков 3 часа назад
Девочка занимается самбо, ну бог с ним. Энурез определяется только путем контакта руки и полового органа??????? Это, плять, на трусиках не видно????? Засуньте в жопу этот пост и своё мнение туда же. Есть еще куча вариантов проверить наличие этого заболевания, а не залезать ребенку в трусы своей старой лапой, доктор куев....
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22k
Павел Плеханов Александр Сучков 3 часа назад
Александр, Вам надо внимательнее прочитать пост. Автор как раз полностью с Вами солидарен.
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13k
Александр Сучков Павел Плеханов 3 часа назад
Ну с этого и надо начинать, а не прятать суть в глубине текста))) Так или иначе- сама по себе тема уже не интересна, извините за черствость....
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6k
Izrin Maria 3 часа назад
Топчешь за Таркана - топчи!
А в другие дела не лезь, Тараканчик!
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22k
Netyn Автор поста Izrin Maria 2 часа назад
Болезненная, Таркан мне совсем не интересен
Я не слушаю попсу, даже турецкую
Только рок и метал
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22k
Netyn Автор поста 3 часа назад
Прям рекорд, минус через 2-3 секунды после поста)
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10k
Пумба Netyn 3 часа назад
С автором поста согласен. Лайк.
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62k
Вит Вит Netyn 3 часа назад
Ты ленту сегодняшнюю посмотри,создаётся впечатление,что хомякам зарплату выдали и скорее всего с премией))))
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22k
Netyn Автор поста Вит Вит 2 часа назад
И авансом за декабрь
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