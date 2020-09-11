О деле педофила из "Мемориала"

О том, что «дело Дмитриева» является сфальсифицированным. Данный тезис повторяется и будет повторяться много раз. В связи с чем хочется задать простой вопрос – а как можно объявить дело сфальсифицированным если, выражаясь юридическим языком, «в части совершения объективных действий» адвокат и сам Дмитриев не опровергают совершенного? Что фальсифицировалось-то?

Тем, кто мне не верит, я предлагаю просто ознакомиться с публикациями в защиту Дмитриева, с выступлениями его адвоката Ануфриева. О чем они? О том, что Дмитриев фотографировал свою приемную дочь голой просто потому, что она была слабенькой и нужно было контролировать ее физическое развитие (при этом девочка занималась в секции самбо). О том, что у нее был энурез, поэтому Дмитриеву ну просто приходилось залезать к ней в трусы (без этого, как все знают, признаки энуреза у человека невозможно определить).

Вот не поленитесь, найдите все это в интернете и прочитайте сами. А потом отодвиньте в своем сознании объяснения адвоката (это его работа – нести любую хрень в защиту клиента. Надо признать, что адвокат у Дмитриева – не Пашаев, он профессионал).