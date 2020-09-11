Переписка издательства и талантливого автора

Добрый день, Линда.

Как вы и просили я изменил пол главного героя. Теперь это женщина. Так же изменил любовную линию. Теперь главного героя, во время экспедиции на северный полюс дома ждет Стивен - верный муж.

Джеймс Мороу.

——

Добрый день, Джеймс.

Прочитали новую версию. Редактор рекомендует изменить еще один эпизод. В седьмой главе, когда замерзающие полярники греются друг об друга в одном спальном мешке. Теперь, когда главный герой женщина, возникает странный сексуальный подтекст, попробуйте что-то сделать с этим.

И еще - в десятой главе полярники все вместе молятся. Религия - достаточно острый вопрос, сделайте так, чтобы они молились разным богам, а не одному.

С уважением, Л. Саммерс.

——

Здравствуйте, Линда.

Я заменил эпизод о котором вы говорили. Теперь полярники молятся не только богу. У каждого своя религия. В том числе вуду и неоязычество. Надеюсь это достаточно обширный список.

Так же я изменил седьмую главу. Теперь полярники греются группами, согласно религиозным соображениям. А героиня вообще отдельно.

Скажите, должна ли она носить паранджу? Ведь один из полярников весьма радикальный исламист.

Джеймс Мороу.

——

Добрый день, Джеймс.

Мы решили публиковать ваш роман в нашем литературном журнале по главам. Это позволит нам вносить правки в еще неопубликованные главы. Мы уже опубликовали первую главу и получили ряд комментариев связанных с тем, что среди полярников нет азиатов и людей с ограниченными возможностями. Пожалуйста, внесите соответствующие правки.

С уважением, Л. Саммерс.

——

Изменил вторую главу. Теперь среди полярников есть представители всех рас и безногий азиат. Его тащат на санках. Надевать ли паранджу на главную героиню?

Джеймс.

——

Добрый день, Джеймс.

Мы получили массу негативных отзывов.

1. Людей с ограниченными возможностями должно быть больше. Дело в том, что когда он один и все его тащат - складывается образ неполноценного человека.

2. Нужны 3 гомосексуалиста.

3. Сделайте главную героиню более бодипозитивной. Паранджу не надевайте.

С уважением, Л. Саммерс.

——

Как вы и просили, внес правки. Теперь с ограниченными способностями все, кроме исламиста и главной героини. Сама героиня теперь донельзя бодипозитивна.

Джеймс.

——

Джеймс, срочно внесите правки. Исламист не должен быть единственным человеком без ограниченных возможностей, это создает ощущение будто он возвышается на фоне остальных, пусть он отморозит ноги. Срочно развивайте любовную линию религиозных гомосексуалистов. Скажу честно публика не в восторге.

Л. Саммерс.

——

Отморозил ноги исламисту, заставил всех гомосексуалистов любить друг-друга и православного вудуиста. Прописал линию спасения редкого белого медведя ценой жизни двух полярников.

Джеймс.

——

Джеймс, к сожалению, мы вынуждены прекратить публикации. Дело не в том, что история о банде сумасшедших, религиозных гомосексуальных инвалидов-полярников прикармливающих медведя своей плотью под командованием двухсоткиллограмовой бабищщи выглядит откровенно странной. Просто сегодня к нам в редакцию пришел глава ассоциации неумеющих читать и сказал, что их чувства оскорбляет ваш роман. Ибо они не могут его прочесть. Теперь вместо вашего романа мы будем публиковать пустые страницы.

Надеюсь на понимание.

С уважением, Линда Саммерс.

——

Слава богу это закончилось!

Джеймс.

——

Добрый день, Джеймс.

Пишу это письмо, чтобы предупредить вас. К нам в редакцию пришла повестка в суд от религиозного общества «Святых Всенаполненных Братьев». Их оскорбляет хтоническая пустота вашего романа и поэтому они намерены добиться вашего ареста. Бегите из страны, Джеймс!