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Переписка издательства и талантливого автора

Переписка издательства и талантливого автора (2 фото)

Автор:
11 сентября 2020 18:03
Метки: автор   издательство   переписка   талант   
1371
2
Добрый день, Джеймс!
Рады сообщить вам, что наше издательство планирует напечатать ваш роман. Должны отметить, что вы невероятно талантливы и вас ждет большое будущее в литературе.Однако, есть важное требование. Вы должны изменить пол главного героя. Сейчас очень актуален образ сильной женщины.
С уважением, Л. Саммерс.

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Метки: автор   издательство   переписка   талант   
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8  комментариев
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746
Ясный Пень 5 часов назад
Сегдня, увы , это уже не шутка и всё становится гораздо хуже .
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82
Олег 2 часа назад
В 80-е в универе изучали мы такое понятие как "театр абсурда". Крутили пальцем у виска, поражались тупости, зевали, плевались но учили. Экзамен никто не отменял. Сегодня же живем в чем то похожем. Действительно что неисповедимы пути.
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118
александр 4 часа назад
актуальненько
;)))
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107
Евген Абв 5 часов назад
А я бы с удовольствием прочел "историю о банде сумасшедших, религиозных гомосексуальных инвалидов-полярников прикармливающих медведя своей плотью под командованием двухсоткиллограмовой бабищщи" этож какой охрененный балаган
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4k
Сергей Евген Абв 4 часа назад
Пожалуй да. Эта штука была бы посильнее Фауста.
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2k
Гур Евген Абв 2 часа назад
Я б и фильм посмотрел
Это ж готовый блокбастер!
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6k
Перст Указующий Евген Абв 52 минуты назад
она их всех съела: и медведей, и полярников, и даже маленького попугайчика-интроверта, напевавшего при смерти гимн Польши.
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5k
Вася 5 часов назад
Спасибо поржал
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