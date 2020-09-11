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Когда колени напоминают лица плачущих младенцев

Когда колени напоминают лица плачущих младенцев (8 фото)

Автор:
11 сентября 2020 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: колени   лица младенцев   ноги   парейдолия   показалось   фото   
302
8
Говорят, что один из критериев красоты ног - это колени, похожие на лицо младенца.

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Метки: колени   лица младенцев   ноги   парейдолия   показалось   фото   
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5k
Ivan 2 часа назад
Когда колени напоминают лица плачущих младенцев
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
А мне они напоминают корни мандрагоры из Гарри Поттера.
А мне они напоминают корни мандрагоры из Гарри Поттера.
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Parizhanka

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