Когда колени напоминают лица плачущих младенцев

Говорят, что один из критериев красоты ног - это колени, похожие на лицо младенца.
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Метки: колени лица младенцев ноги парейдолия показалось фото
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