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Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"

Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!" (2 фото)

Автор:
09 сентября 2020 19:42
Метки: вторая мировая война   германия   история   
1224
2
А царь-то - не настоящий!

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Метки: вторая мировая война   германия   история   
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24k
labuda.blog 3 часа назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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9k
Яромиръ labuda.blog 2 часа назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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3k
Александр Зотов 12 минут назад
угу, автор забыл танковую дивизию СС "Викинг", французскую дивизию "при" СС "Шарлемань", которая в 1945 принимала непосредственное участие в обороне Берлина и сражалась до последнего жака.
Да и по рассказам деда, которому после Воронежского фронта довелось с латышскими сс-манами повоевать, они может и были "при", но все здоровые бугаи, хорошо экипированные и обученные и воевать с ними тяжело было.
Так что халдеи не халдеи, а крови нам попортили.
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7k
Sasa 38 минут назад
Удивляет решение многих, так называемых - хохлов и им подобным, примазаться к славе проигравшей стороны. Это все равно, что если надрали задницу, и ходить с высокоподнятой головой и показывать зад всем и говорить: эй, смотрите, какой я крутой, мне задницу надрали...
Не понимаю! Хотя, если плюшки (тугрики) дают за такую позицию, то все встает на свои места.
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1k
Subterrina Автор поста Sasa Полчаса назад
Да ладно хотя бы так... так беда их в том, что реальные СС - это не пацаны, которых ссаными тряпками со двора прогнать можно.

Даже немецкие генералы Вермахта в мемуарах писали, что «если рядом стояла часть СС, то мы были в ужасе. Они без тормозов, что в бою, что с гражданскими вне поля боя».

А это ведь Der SS вообще непонятно кто. То ли полицаи, то ли охранники, то ли падальщики, но никак не строевые части СС.
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21k
ВАТНИК Час назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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21k
ВАТНИК Час назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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20k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"
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Sanar 3 часа назад
Ещё в военном училище один преподаватель по военной истории читал лекцию о роли кавказских народов в битве за Кавказ, я сам тоже много этой темой интересовался, читал книги написанные участниками событий и исследователями историками, были кто защищал свою землю самоотверженно, так тоже в составе горной дивизии СС эдельвейс были кавказцы и причём не только в качестве обслуги, а реально в усилении подразделений как бойцы, обладающие навыками выживания в высокогорье и знающих местность, беспощадных даже к своим кто воевал на стороне СССР и оказывал им помощь. Так чему удивляться, во всех странах которых вторая мировая коснулась на их территориях, были пособники фашизма.
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Subterrina Автор поста Sanar 2 часа назад
1 горнострелковая дивизия «Эдельвейс» не была СС. Это был Вермахт.

Конечно, с них за это спросу не меньше, но тем не менее, хоть солдаты, а не нацисткие фанатики
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Sanar Subterrina 2 часа назад
Возможно я уже многое подзабыл, вермахт, но там роль СС была, вроде вербовкой занимались, зачистками, надо почитать как время будет.
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Александр Зотов Subterrina 10 минут назад
да вермахт не намного лучше был, тоже творили всякое. Это сейчас прикидываются и сваливают всё на ССовцев
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VL 3 часа назад
А минусят зигующие кастрюли? Не удивлён.
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prostoVetal22 VL 3 часа назад
В последнее время много либералов такой же хер.ней страдают.Хотя...разницы в говне нет.
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Subterrina Автор поста VL Час назад
Можно исказить факты, можно переписать историю... но правила немецкого языка не перепишешь
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