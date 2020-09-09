Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"

А царь-то - не настоящий!
Запомните "der"!
Много... очень много споров по поводу непростых взаимоотношений с разными соседскими странами, где периодически шествуют молодчики с факелами, ещё там с чем-то, которые считают себя великими потомками великих воинов СС, которые сражались за Родину или ещё там за что-то...
В общем, даже не собираюсь в эти разборы вступать...Начну, как всегда, с переводов документов того, что попало мне в руки...
А дальше - сами судите.
Итак, возьмем, как пример, название дивизии СС "Галичина", по -немецки именуется "14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ".
Запомните "der"!
В общем, даже не собираюсь в эти разборы вступать...Начну, как всегда, с переводов документов того, что попало мне в руки...
А дальше - сами судите.
Итак, возьмем, как пример, название дивизии СС "Галичина", по -немецки именуется "14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ".
Запомните "der"!
А теперь - ВНИМАНИЕ!
Подразделения СС, которые были реальными подразделениями СС, члены которого имели все привилегии этого статуса в нацисткой Германии, право на награды и поощрения, обладали всеми полномочиями, которые передавались их родственникам... Названия таких подразделений начинались с "SS-"
примеры:
Дивизия "Рейх" - SS-Panzerdivision "Das Reich"
Дивизия "Мёртвая голова" - SS- Panzerdivision «Totenkopf»
Дивизия "А. Гитлер" - "SS- Panzerdivision „Leibstandarte SS A. Hitler“ .
Все остальные "дивизии" СС были - прислугой, о чём красноречиво говорят их названия на том же немецком языке:
Галичина: 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ;
20 гренадерская дивизия СС (эстонская): 20.Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr.1)
19 гренадерская дивизия СС (латышская): 19.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2)
ну, и дальше по списку... Каждый может пролистать все названия подобных "дивизий".
Так вот..
примеры:
Дивизия "Рейх" - SS-Panzerdivision "Das Reich"
Дивизия "Мёртвая голова" - SS- Panzerdivision «Totenkopf»
Дивизия "А. Гитлер" - "SS- Panzerdivision „Leibstandarte SS A. Hitler“ .
Все остальные "дивизии" СС были - прислугой, о чём красноречиво говорят их названия на том же немецком языке:
Галичина: 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) ;
20 гренадерская дивизия СС (эстонская): 20.Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr.1)
19 гренадерская дивизия СС (латышская): 19.Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr.2)
ну, и дальше по списку... Каждый может пролистать все названия подобных "дивизий".
Так вот..
В данных примерах (в общем контексте) "der" означает "при".
То есть, все эти "дивизии СС" являлись не полноценными элитными войсками, а неким обслуживающим персоналом, прежде всего для "грязной" работы, а точнее "нечто при СС".
************
Были ещё добровольческие дивизии СС, их названия начинались с " SS-Freiwilligen ..". Эти дивизии были сформированы из фольксдойче (этнических германцев, живших на до сих пор на "неосвобожденных фюрером" землях).
*************
Военнослужащие таких "частей при СС" не имели право носить на форме (на каске было можно) нашивки истинных эсэсовцев, то есть две руны "зиг".
Именно им приказывалось носить в правой петлице эмблему своего "подразделения СС" (не только украинцам, все нашивки на правой петлице "не SS" означали одно - это не истинные части SS).
************
Были ещё добровольческие дивизии СС, их названия начинались с " SS-Freiwilligen ..". Эти дивизии были сформированы из фольксдойче (этнических германцев, живших на до сих пор на "неосвобожденных фюрером" землях).
*************
Военнослужащие таких "частей при СС" не имели право носить на форме (на каске было можно) нашивки истинных эсэсовцев, то есть две руны "зиг".
Именно им приказывалось носить в правой петлице эмблему своего "подразделения СС" (не только украинцам, все нашивки на правой петлице "не SS" означали одно - это не истинные части SS).
То есть, только признанные немецким командованием бойцы СС имели право носить в правой петлице руны СС.
Прикол в том, что в те военные времена, подобные "эсэсовцы", чтоб не показывать свой ничего незначащий статус, вне устава, меняли свои красивые нашивки на правой петлице на руны "SS" для того, чтоб при встрече с ними считались, как с настоящими эсэсовцами. В 1945-м году, конечно, всё немного поменялось, но это -тоже тема для другого разговора.
*********
Исключением была дивизия "Мёртвая голова" - у неё были отдельные правила ношения знаков отличия.
**********
И командованию СС даже в мыслях не могло прийти, чтоб предоставить «der-ам» денежное довольствие, отпуска, премии, заботу о семьях (что делали для реальных эсэсовцев).
Та же самая "Галичина" - как бомжи бегали по лесам и двустволки у охотников отбирали.
Не понимаю тех, кто ходит сейчас с факельными шествиями, знаменами и зигует, позиционируя себя наследниками "великой" организации... Да, они даже близко к СС не стояли.
СС - безусловно преступна, ужасная организация, бесчеловечна, но она - слишком серьезна для вашего уровня!
Она была профессиональна, и она была невероятно тяжелым противником, практически непобедимым. А наши деды ей смогли сломать хребет. Но, бегающие по лесам - это не те СС, за победу на которой наши деды заплатили слишком большую цену!
Фрицы «der SS» даже за людей не считали (кстати, наши деды - тоже)! О чем и указали в их же названии - "халдеи при СС".
Настоящие части СС в боях на фронтах сменили до 7-ми раз своего личного состава! И всё благодаря кому? Верно - нашим дедам! А где были в тех боях "факельные эсэсовцы"?
Их под Бродами раскатали и даже .... не заметили. Неизвестно ни одного даже значка в Красной Армии "За победу в Бродах", а не то что медали.
И, напоминаю, что и Галичина, и СС, и всё, что с ними связано - это величайшие преступники! И запрещены. Это - не я придумал, а всё человечество признало ещё на Нюрнбергском процессе в 1945-46 гг.
Прикол в том, что в те военные времена, подобные "эсэсовцы", чтоб не показывать свой ничего незначащий статус, вне устава, меняли свои красивые нашивки на правой петлице на руны "SS" для того, чтоб при встрече с ними считались, как с настоящими эсэсовцами. В 1945-м году, конечно, всё немного поменялось, но это -тоже тема для другого разговора.
*********
Исключением была дивизия "Мёртвая голова" - у неё были отдельные правила ношения знаков отличия.
**********
И командованию СС даже в мыслях не могло прийти, чтоб предоставить «der-ам» денежное довольствие, отпуска, премии, заботу о семьях (что делали для реальных эсэсовцев).
Та же самая "Галичина" - как бомжи бегали по лесам и двустволки у охотников отбирали.
Не понимаю тех, кто ходит сейчас с факельными шествиями, знаменами и зигует, позиционируя себя наследниками "великой" организации... Да, они даже близко к СС не стояли.
СС - безусловно преступна, ужасная организация, бесчеловечна, но она - слишком серьезна для вашего уровня!
Она была профессиональна, и она была невероятно тяжелым противником, практически непобедимым. А наши деды ей смогли сломать хребет. Но, бегающие по лесам - это не те СС, за победу на которой наши деды заплатили слишком большую цену!
Фрицы «der SS» даже за людей не считали (кстати, наши деды - тоже)! О чем и указали в их же названии - "халдеи при СС".
Настоящие части СС в боях на фронтах сменили до 7-ми раз своего личного состава! И всё благодаря кому? Верно - нашим дедам! А где были в тех боях "факельные эсэсовцы"?
Их под Бродами раскатали и даже .... не заметили. Неизвестно ни одного даже значка в Красной Армии "За победу в Бродах", а не то что медали.
И, напоминаю, что и Галичина, и СС, и всё, что с ними связано - это величайшие преступники! И запрещены. Это - не я придумал, а всё человечество признало ещё на Нюрнбергском процессе в 1945-46 гг.
Авторский пост
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Метки: вторая мировая война германия история
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Да и по рассказам деда, которому после Воронежского фронта довелось с латышскими сс-манами повоевать, они может и были "при", но все здоровые бугаи, хорошо экипированные и обученные и воевать с ними тяжело было.
Так что халдеи не халдеи, а крови нам попортили.
Не понимаю! Хотя, если плюшки (тугрики) дают за такую позицию, то все встает на свои места.
Даже немецкие генералы Вермахта в мемуарах писали, что «если рядом стояла часть СС, то мы были в ужасе. Они без тормозов, что в бою, что с гражданскими вне поля боя».
А это ведь Der SS вообще непонятно кто. То ли полицаи, то ли охранники, то ли падальщики, но никак не строевые части СС.
Конечно, с них за это спросу не меньше, но тем не менее, хоть солдаты, а не нацисткие фанатики