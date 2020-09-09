Дивизии СС "Дай, поди и расстреляй!"

То есть, только признанные немецким командованием бойцы СС имели право носить в правой петлице руны СС.



Прикол в том, что в те военные времена, подобные "эсэсовцы", чтоб не показывать свой ничего незначащий статус, вне устава, меняли свои красивые нашивки на правой петлице на руны "SS" для того, чтоб при встрече с ними считались, как с настоящими эсэсовцами. В 1945-м году, конечно, всё немного поменялось, но это -тоже тема для другого разговора.



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Исключением была дивизия "Мёртвая голова" - у неё были отдельные правила ношения знаков отличия.

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И командованию СС даже в мыслях не могло прийти, чтоб предоставить «der-ам» денежное довольствие, отпуска, премии, заботу о семьях (что делали для реальных эсэсовцев).



Та же самая "Галичина" - как бомжи бегали по лесам и двустволки у охотников отбирали.

Не понимаю тех, кто ходит сейчас с факельными шествиями, знаменами и зигует, позиционируя себя наследниками "великой" организации... Да, они даже близко к СС не стояли.



СС - безусловно преступна, ужасная организация, бесчеловечна, но она - слишком серьезна для вашего уровня!



Она была профессиональна, и она была невероятно тяжелым противником, практически непобедимым. А наши деды ей смогли сломать хребет. Но, бегающие по лесам - это не те СС, за победу на которой наши деды заплатили слишком большую цену!



Фрицы «der SS» даже за людей не считали (кстати, наши деды - тоже)! О чем и указали в их же названии - "халдеи при СС".



Настоящие части СС в боях на фронтах сменили до 7-ми раз своего личного состава! И всё благодаря кому? Верно - нашим дедам! А где были в тех боях "факельные эсэсовцы"?



Их под Бродами раскатали и даже .... не заметили. Неизвестно ни одного даже значка в Красной Армии "За победу в Бродах", а не то что медали.



И, напоминаю, что и Галичина, и СС, и всё, что с ними связано - это величайшие преступники! И запрещены. Это - не я придумал, а всё человечество признало ещё на Нюрнбергском процессе в 1945-46 гг.