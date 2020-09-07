Режисер Леонид Гайдай очень любил творчество Зощенко. Так, сюжет одной из историй его знаменитого фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика, родилась в голове гениального режиссёра после прочтения рассказа Михаила Михайловича „Интересная кража в кооперативе“.
Гайдай хотел перенести действие фильма, как и в случае с картиной „Иван Васильевич меняет профессию“ (эта комедия была снята по пьесе Михаила Булгакова), в современность, но во время заседания художественного совета режиссёр получил от его членов строгую рекомендацию не делать этого.
Советская цензура считала, что все реалии жизни в нашей стране, связанные с глупостью, бездуховностью и жадностью, остались в прошлом. Для съёмок «Не может быть!» (1975) Гайдай взял два рассказа - «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие» и пьесу «Преступление и наказание».
Леонид Гайдай, ОлегДаль и Светлана Крючкова на съемках фильма
Какая-то часть съёмок фильма „Не может быть!“ проходила в Астрахани. Артист Вячеслав Невинный был утверждён на одну из главных ролей в первой истории, однако на тот момент был занят на площадке другого проекта. Он попросил своего помощника купить ему билет на самолёт, чтобы вылететь в Астрахань как можно скорее.
Его просьба была выполнена, однако позже актёру доложили, что билет пришлось сдать, так как на его имя пришла телеграмма следующего содержания: „Съёмка сегодня Астрахани не может быть Гайдай“. Помощник не знал название фильма, на съёмки которого так торопился Невинный, и решил, что старт производственных работ отменили.
Вячеслав Невинный
Все разносолы, которые стояли на свадебном столе в заключительной зарисовке про женитьбу Володьки Завитушкина, были настоящими. Людей на площадке было очень много, поэтому Леонид Гайдай распорядился полить большую часть еды керосином, чтобы её не съели. Кроме того, керосин не позволил продуктам быстро испортиться и потерять аппетитный вид (на площадке было очень жарко из-за мощного светового оборудования).
Ненастоящей была только чёрная икра. Этот деликатес был не по карману киношникам. Осетриную икру в кадре „играет“ мелкая охотничья дробь, которую для большего сходства с дефицитным продуктом полили маслом.
Великий советский актёр Олег Даль с некоторым предубеждением относился к Леониду Гайдаю и к его творчеству, поэтому своё согласие на съёмки дал не сразу. Мнение Даля о несерьёзности творчества Леонида Гайдая разделяла также и актриса Валентина Теличкина, которая сыграла в финальной новелле невесту.
Олег Даль. Кадр из фильма
После съёмок Теличкина полностью поменяла свое отношение к Леониду Иовичу и к его работам, однако Даль остался непреклонен — он великолепно справился с поставленными перед ним задачами, однако его мнение по поводу чрезмерной легковесности фильмов, которые снимал Гайдай, осталось прежним.
Валентина Теличкина. Кадр из фильма
Артисты Георгий Вицин и Людмила Шагалова до комедии „Не может быть!“ (в роли родителей невесты) вместе снимались в нескольких картинах, в числе которых „Женитьба Бальзаминова“. Отметим, что в роли отца невесты Завитушкина, которую в результате блестяще сыграл Вицин, Гайдай видел Юрия Никулина. Актёру, который ранее несколько раз уже работал с постановщиком, пришлось отказался от приглашения, так как он был очень занят в цирке. А для Григория Вицина это был уже восьмой «гайдаевский» фильм.
Георгий Вицин и Людмила Шагалова. Кадр из фильма
Сцене с пивом предстояло стать самой многострадальной. Ее неоднократно предлагали выкинуть из картины, называли вставным номером, высказывали сомнения в ее воспитательном значении. Гайдай не поддался на уговоры и в очередной раз выиграл. Сцена бокала и вокала Вячеслава Невинного снималась одной из первых, в Астрахани, где вообще снимались многие сцены первой новеллы — «Преступление и наказание».
Вячеслав Невинный и Наталья Крачковская. Кадр из фильма
Астрахань, сами понимаете, это Волга, это пиво, это раки. Игравшая в картине Наталья Крачковская призналась, что очень любила раков, и этим воспользовались местные жители. Однажды актриса вернулась со съемок в гостиницу и обнаружила на столе в номере два трехлитровых бутылька пива, а в ванной — несметное число раков. Пива актриса выпила стакан-полтора (поверим ей на слово), а вот раками объелась… Гайдай резюмировал: «Делиться надо с друзьями!»
Леонид Куравлев и Савелий Крамаров
В главных ролях в третьей новелле — «Свадебное происшествие»— играли Куравлев и Крамаров, два закадычных дружка. Сплотились они еще во время съемок «Ивана Васильевича». Леонид так проникся симпатией к Савелию, что в период съемок «Не может быть!» подарил Крамарову свою фотокарточку с пожеланием «находить понимание с режиссерами и с администрацией кино, какое было у них». К, сожалению,вскоре после съемок «Не может быть!» Савелий Крамаров эмигрировал.
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Нормальные, по большей мере люди.
Не белоручки.
Вполне могла и охолостить и промыть и сварить.
(Если что, работал на Мосфильме "светиком", приходилось, так сказать, сталкиваться.)