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Как снимался фильм «Не&nbsp;может быть!»

Как снимался фильм «Не может быть!» (10 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 22:36
Сообщество : Кино
Метки: история фильма   пктеры   роли   
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Режисер Леонид Гайдай очень любил творчество Зощенко. Так, сюжет одной из историй его знаменитого фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика, родилась в голове гениального режиссёра после прочтения рассказа Михаила Михайловича „Интересная кража в кооперативе“.

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Метки: история фильма   пктеры   роли   
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7  комментариев
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7k
Cornho 6 часов назад
Помню, посмотрев этот замечательный фильм, решил почитать первоисточник у Зощенко. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что "Свадебное происшествие" это крохотный рассказик на полторы страницы печатного текста. Браво мастерам, которые сумели сделать из него прекрасную полноценную картину!
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13k
Weddaan 6 часов назад
В середине-теща у прапорщика шматко.
В середине-теща у прапорщика шматко.
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4k
Дмитрий 7 часов назад
Бесподобная игра артистов, великолепные песни, отлично снято... Вот только фильм получился так себе, желания смотреть во второй раз не было - в отличие от предыдущих фильмов Гайдая. Может, Зощенко на самом деле немного устарел (ИМХО), может, не получилось что-то еще. Не знаю. Но для меня этот фильм стал первым разочарованием, не оправдавшим надежд. Впрочем, следующие фильмы были еще хуже... А до него, начиная с Барбоса и заканчивая Иваном Васильевичем, у Гайдая были одни шедевры.
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−201
Владимир 7 часов назад
Зачем вы разрушаете магию КИНО?
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15k
MarkovAlexandr 7 часов назад
"Пива актриса выпила стакан-полтора (поверим ей на слово), а вот раками объелась…" - меня интересует техническая сторона вопроса: не утомилась ли она в одиночку промывать перед варкой целую ванну раков, и в какой посуде она их варила?
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2k
Ухалус Посовиномус MarkovAlexandr 6 часов назад
Положим, принести могли и уже помытых ,а варить... кипятильник в ванну и всего делов
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16k
turyst MarkovAlexandr 4 часа назад
Те Актёры, это не нынешние зазвездившиеся скоморохи.
Нормальные, по большей мере люди.
Не белоручки.
Вполне могла и охолостить и промыть и сварить.

(Если что, работал на Мосфильме "светиком", приходилось, так сказать, сталкиваться.)
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