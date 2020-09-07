Гайдай хотел перенести действие фильма, как и в случае с картиной „Иван Васильевич меняет профессию“ (эта комедия была снята по пьесе Михаила Булгакова), в современность, но во время заседания художественного совета режиссёр получил от его членов строгую рекомендацию не делать этого.

Советская цензура считала, что все реалии жизни в нашей стране, связанные с глупостью, бездуховностью и жадностью, остались в прошлом. Для съёмок «Не может быть!» (1975) Гайдай взял два рассказа - «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие» и пьесу «Преступление и наказание».