Пьяное ДТП в Краснодаре закончилось перестрелкой

В одном из дворов Краснодара произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Виновник аварии водитель автомобиля Lada Priora оказался в стельку пьян. Когда пострадавшие пытались выяснить с ним отношения, он вытащил пневматический пистолет. К этому времени подоспели сотрудники ДПС, которым тоже пришлось стрелять.
Жители домов по улице Сергея Есенина стали свидетелями дорожного конфликта и перестрелки. Водитель автомобиля Lada Priora устроил ДТП с участием трёх автомобилей, после чего попытался скрыться с места аварии.
На место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые стали свидетелями разборок между водителями. Как выяснилось, пассажир Lada Priora был пьян вусмерть и очень агрессивен. Он принялся спорить с другим участников аварии, когда тот вытащил пневматический пистолет и дважды из его выстрелил.
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— При виде полицейских двое участников драки стали убегать, при этом один из них направил в сторону инспектора ДПС пистолет, в связи с чем последний произвёл предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, — рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артём Коноваленко.
Виновник аварии, водитель Lada Priora и его пассажир были задержаны, а сейчас идут поиски стрелка.
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