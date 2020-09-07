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Пьяное ДТП в Краснодаре закончилось перестрелкой

Пьяное ДТП в Краснодаре закончилось перестрелкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 11:28
Сообщество : Криминал
Метки: аварии   двор   дтп   интересное   краснодар   перестрелка   стрельба   фото   
1429
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В одном из дворов Краснодара произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Виновник аварии водитель автомобиля Lada Priora оказался в стельку пьян. Когда пострадавшие пытались выяснить с ним отношения, он вытащил пневматический пистолет. К этому времени подоспели сотрудники ДПС, которым тоже пришлось стрелять.

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Метки: аварии   двор   дтп   интересное   краснодар   перестрелка   стрельба   фото   
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13  комментариев
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171
Николай Час назад
вот не понимаю я действий полиции... на митингах рубят всех без разбора: студентов, пенсионерок, прохожих, а тут одного пьяного не могут положить, уговаривают... ладно, убивать не надо, но скрутить-то могли бы вдвоем-то... или ногу прострелить...
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0
Алещенко Олександр 40 минут назад
А в Америке был бы труп сразу.
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5k
Николай Алещенко Олександр Полчаса назад
Два, мужик то белый))))
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2k
Vasiliy Pakazyava 54 минуты назад
Ну в СШП, из него уже можно было бы макароны откидывать
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2k
Vasiliy Pakazyava 52 минуты назад
Через него, пардон
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7k
GRuslan 55 минут назад
И дважды из ЕГО выстрелил.
безграмотность уже зашкаливает и не надо ссылаться на т9, реально тупые и ленивые.
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1k
lekha-fil Час назад
А какой ещё стрелок в розыске? Всех же взяли.
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3k
mukado lekha-fil 57 минут назад
Чё не понятно. После задержания кто то кому-то позвонил, кто то кому-то заплатил, и выяснилось что стрелял по ним всем хулиган из подворотни. А хозяина приоры вообще туда пьяного подкинули
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1k
lekha-fil mukado 2 минуты назад
И пистолет в руки вложили.
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61
............ Час назад
"ляж на пол" (с)
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13k
Александр ............ Полчаса назад
А как правильно, "покладись"?
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