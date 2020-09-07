Пьяное ДТП в Краснодаре закончилось перестрелкой

Жители домов по улице Сергея Есенина стали свидетелями дорожного конфликта и перестрелки. Водитель автомобиля Lada Priora устроил ДТП с участием трёх автомобилей, после чего попытался скрыться с места аварии.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые стали свидетелями разборок между водителями. Как выяснилось, пассажир Lada Priora был пьян вусмерть и очень агрессивен. Он принялся спорить с другим участников аварии, когда тот вытащил пневматический пистолет и дважды из его выстрелил.