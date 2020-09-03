Ответ: "Это перчатка, которая надевается на большой, указательный и средний пальцы, уберегая их от ожогов. Таким пользуются женщины, когда плойкой делают завивку"

7. "Будучи на отдыхе в другой стране, учуял отвратительный запах и вскоре нашел его источник, что это такое?"