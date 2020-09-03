Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я нашел это на пляже. Что за синяя субстанция?"
Ответ: "Португальский кораблик - колония водных беспозвоночных животных"
2. "Что за предмет такой странный? И для чего он?"
Ответ: "Это пробка-затычка для бутылок"
3. "Что это за аппарат такой серьезный?"
Ответ: "Это старая открывалка для консервных банок"
4. "Это рубильник или станок какой-то?"
Ответ: "Это машинка для изготовления таблеток"
5. "Что это за крючок и для чего такой нужен?"
Ответ: "Это книжная закладка"
6. "Что это еще такое?"
Ответ: "Это перчатка, которая надевается на большой, указательный и средний пальцы, уберегая их от ожогов. Таким пользуются женщины, когда плойкой делают завивку"
7. "Будучи на отдыхе в другой стране, учуял отвратительный запах и вскоре нашел его источник, что это такое?"
Ответ: "Это гриб "Морская звезда"
8. "Что за инструмент такой?"
Ответ: "Это скребок для кокосов, который помогает вычистить плод изнутри"
9. "Нашел на кухне. Для чего этот предмет?"
Ответ: "Для того, чтобы легко доставать из банки консервированные овощи или же фрукты"
10. "Ни как не могу понять, что это за штуки такие и главное для чего"
Ответ: "Инструменты для логопедического массажа"
11. "Что это за два прибора я нашел в вещах у отца?"
Ответ: "Это два небольших насоса. Такими удобно подкачивать шины велосипеда"
12. "Что это за штуковину я увидел в стене отеля?"
Ответ: "Это индикатор термитов. Если они есть, они добираются до палочки внутри трубки и съедают ее, из-за чего падают шарики и зеленый шар, который видно в глазок исчезает из виду. Если в один прекрасный день его не станет, значит пора травить вредителей"
- Нашел это у себя во дворе. Вся ржавая, но когда-то была хромированная.
Ответ: Это штырь для крепления причалки. Причалка - это веревка, при помощи которой каменщик проверяет правильность кладки. Штырьков обычно два. На них крепится веревка, сами штыри втыкается в землю или в кладку, после чего веревка натягивается и используется, как направляющая линия.
14. "Что это за приспособление? Кто знает?"
Ответ: "С помощью подобного станка обрезают древесину и, как правило, делают различные рамки для картин"
5. "Купил это на распродаже, выглядит интересно. Что это такое?"
Ответ: "Это якобы оружие ниндзя, но ничего подобного у них не было. Просто кто-то пытается заработать придумывая и продавая подобные штуковины"
Источник:
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НЕ ВЕРЮ !!!
-это индикатор долбо"ба. Если купил неизвестно-для-чего-х"йню-потомуштадешево -значит долбо"б.