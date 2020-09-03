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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
03 сентября 2020 16:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
2302
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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18  комментариев
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37
Ингеборг Дапкунайтович 3 часа назад
С каждым таким постом я всё больше понимаю, что владельцы всех этих предметов это те самые люди, которые звонят в телемагазин и заказывают "невероятную, уникальную ковырятельницу под ногтями с прикольным бубончиком на конце и встроенной памятью на 32мб, 2 по цене одной, которая только в течении часа будет по скидке" хотя этот товар продают месяц с такой часовой скидкой)
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22k
Кура́тор 4 минуты назад
автор 11 , насос для велика ???
НЕ ВЕРЮ !!!
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5k
B0n 37 минут назад
Что это за штука: самые странные находки
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46
Bass 2 часа назад
11-Велосипедный насос... Ржу нимагу... это вакуумный массажер, аналог старых советских банок!
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515
Кристофер Робин Bass Час назад
Ага, меня тоже возмутила эта картинка
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
-""Купил это на распродаже, выглядит интересно. Что это такое?"-
-это индикатор долбо"ба. Если купил неизвестно-для-чего-х"йню-потомуштадешево -значит долбо"б.
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