Что вредного в лапше быстрого приготовления типа "Доширак"

Очень часто люди боятся лапши быстрого приготовления по причине того, что в ней также содержится пальмовое масло. Отпугивает и страшное название «глутамат натрия». Однако вредность и того, и другого в СМИ и различных док-шоу сильно преувеличена (хотя и здоровья эти вещества однозначно не добавят). Глутамат натрия в огромном количестве содержится в том числе в сырых продуктах (включая овощи). Употребление данного вещества в умеренном количестве полностью безопасно для организма.



Главная проблема пальмового масла в том, что оно существенно повышает холестерин в крови из-за высокого содержания насыщенных жиров. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует потреблять продукты с содержанием насыщенных жиров не более 10% от общего объема калорий. Что действительно тревожит врачей в лапше, так это количество соли. В зависимости от марки одна упаковка может содержать от 35% до 95% от суточной нормы потребления натрия!



По словам ученых, в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только "Дошираком" нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров. Пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины.



Но ведь эту претензию можно предъявить любому продукту...