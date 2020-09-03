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Что вредного в лапше быстрого приготовления типа "Доширак"

Что вредного в лапше быстрого приготовления типа "Доширак" (4 фото)

Автор:
03 сентября 2020 05:06
Сообщество : Еда
Метки: быстрого   доширак   лапша   приготовления   
2000
4
А не заварить ли нам «Доширак», чтобы заморить червячка? Использовал этот продукт и в студенческие годы и в армии и сейчас бывают времена, когда ем "Дошик". Не испытываю к нему какое-то резкое отвращение, как некоторые.

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Метки: быстрого   доширак   лапша   приготовления   
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18  комментариев
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3k
Aaaaaa 4 часа назад
"..Из-за малого количества белка любая лапша обладает малым количеством калорий, а значит, что ей очень сложно наесться.."
Бред. В жире и углеводах полно калорий, которых в растворимой лапше аж 400ккал на 100г.
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2k
Manul 16 минут назад
Потому в странах Азии это лапшу обильно приправляют доп инградиентами. которые по объему могут быть в 3 раза больше пакета с лапшой. А не приправляют как у нас пакетиком размером с пакетик с гандоном, в котором щепотка какой то травки для бульона.
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56k
Доктор Джонс 19 минут назад
Подсчитайте, сколько стоит один килограмм "Доширака" - лучше купить мясо...
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59
fedding Полчаса назад
Повышает холестерин? Растительное масло? Что за бред? Пищевые жиры, в особенности насыщенные жирные кислоты, важны из-за своего влияния на количество и тип холестерина, который образуется в организме. Холестерин движется в крови вместе с четырьмя главными липопротеинами, а именно хиломикронами, липопротеинами очень низкой плотности, липопротеинами низкой плотности и липопротеинами высокой плотности. Сердечно-сосудистые заболевания связывают в основном с избытком ЛПНП, в то время как ЛПВП препятствуют возникновению болезни, выводя лишний холестерин через печень. Анализируя состав жирных кислот пальмового масла, можно отметить, что олеиновая кислота, доля которой значительна, оказывает понижающее действие на холестерин, а пальмитиновая проявляет нейтральные свойства. Также отмечается, что насыщенные жирные кислоты в 1-м и 3-м положениях триглицеридов практически не влияют на образование холестерина.
Пальмовое масло и его фракции не содержат транс-изомеров, которые способствуют образованию холестерина. Кроме того, наличие токоферолов, токотриенолов, каротиноидов, присутствующих в разных видах пальмового масла, и особенно красном пальмовом масле, обладают сильным гипохолестеринемическим эффектом. Содержание холестерина в тропических маслах, как и во всех растительных, низкое, что делает их использование предпочтительным на фоне животных жиров.
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59
fedding Полчаса назад
Как сказал один знакомый профессор-медик "Писать на растительном масле "Не содержит холестерина", всё равно, что писать на куске мяса "Не содержит клубники".
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7k
Dmitry 44 минуты назад
Проблема такой хавки - соль (ее там сильно много), и полная бесполезность, с питательной точки зрения. Готовится просто: делают макароны, обваривают паром и дегидрируют. На выходе, - безвредный и бесполезный продукт (ни вреда не пользы). А вот набухивания соли, там в достатке (она и вредна))).
p.s. С Холестерином, это вы смешно придумали)))))). В растительном масле... Ага.
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48k
stabskapitan Час назад
Ваня в растительных маслах холестерин не содержится от слова СОВСЕМ.
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−12
............ Час назад
да нормально, можно иногда есть но не постоянно, туда еще сырок плавленый положить, вообще вкуснота, а так мне еще нравится лапша марки "чан рамен" и "кимчи" правда они по 60р. стоят...
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5k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Соли много? А я ещё и досаливаю!
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2k
RoseM Ковыль Перистый 2 часа назад
Нашла, дура, чем гордиться ))))
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3k
rutt 2 часа назад
С сосисками да майонезом прекрасный перекус, раньше так было. Очень давно не ел, так что не могу сказать как оно сейчас на вкус.
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2k
RoseM rutt 2 часа назад
Жрать говно не запретишь....
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25k
blus 3 часа назад
Что вредного в лапше быстрого приготовления типа "Доширак"
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48k
stabskapitan blus Час назад
Особенно раньше красный был.
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9k
booz223 4 часа назад
"недостаточно жиров и белков"...
Автор, извини, но у тебя мозгов недостаточно: мука - сосредоточие белков и углеводов, масло - сосредоточие жиров... Просто в школе вскользь проходят то, что и те и другие бывают разные! Я бы сказал разнообразные
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20k
Ваня 4 часа назад

Что вредного в лапше быстрого приготовления типа "Доширак"
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1k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
и макдак хороший, и дошик прекрасен, а кока кола так,вообще, напиток богов, не то, что ваш компот. Автор....ну, ты диетолог, конечно. Если есть возможность не есть дошик, то нужно этой возможностью пользоваться максимально
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27k
Azesh 5 часов назад
пища богов- шаолиньский борщ!
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