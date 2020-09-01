Спустя 50 лет скитания по космосу, «Венера-8» упадет на Землю

По неизвестной причине разгонный блок «Л» отработал всего 1,5 минуты из нужных трех минут. Эксперты не уверены, но предполагает, что была либо авария или таймер был неправильно запрограммирован. После полного провала, оба аппарата остались на траектории 220х9800 километров.



За почти 50 лет блужданию по космосу, аппарат потерял высоту с 2400 км до 9800 км. Это связано со снижением активности Солнца, которое влияет на атмосферные условия, а значит и на «жизнь» «Венеры-8».



Когда «Венера-8» упадет на Землю?