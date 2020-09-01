Спустя 50 лет скитания по космосу, «Венера-8» упадет на Землю

«Венера-8» - один из космических аппаратов Советского Союза, который уже в ближайшие годы упадет на Землю после 50 лет скитания по космосу. К такому заключению пришел известный астроном России.
Межпланетная станция «Венера-8»
Весною 1972 года СССР отправило в космос новую межпланетную станцию. Вначале зонд был выведен на низкую орбиту, далее зонд включил разгонный блок «Л» и отправился покорять «Адскую планету». Известно, что на то время, «Венера-8» была самым передовым космическим аппаратом. Через четыре дня состоялся еще один запуск межпланетной станции к Венере, аппарат был аналогичен «Венере-8».
На первом этапе все было хорошо, аппарат успешно вышел на опорную орбиту, а разгонный блок вовремя активировался. Однако спустя некоторое время, разгонный блок внезапно отключился. Оставив станцию на вытянутой орбите Луны. После этих событий про «Венеру-8» больше не вспоминали, переименовав ее в «Космос-482». Это связано с тем, что ее «сестра» уже успешно летела к «Адской планете».
Сегодня «Венеру-8» знают многие, но не все помнят, что она является вторым экземпляром межпланетной станции, которая была запущена в космос спустя 4 дня после запуска первой «Венеры-8». Несмотря на свое второе место, аппарат сумел впервые совершить мягкую посадку на поверхность «Адской планеты». Однако полученные данные были слишком краткими, поэтому устанавливать, какие условия на поверхности Венеры пришлось по косвенным фактам.
«Космос-482»
Впервые «Космос-482» напомнил о своем существовании спустя 1,5 месяца после запуска. Фермер из Новой Зеландии обнаружил на своем участке 4 расплавленных шара, массою примерно в 14 кг и диаметром в 40 см. Позже было официально подтверждено, что эти обломки принадлежат разгонному блоку, который подымал аппарат СССР в космос, но они не являются частью самой «Венере-8». СССР не стало претендовать на возврат своего имущества, и шары были отданы фермеру.
Разгонный блок и «Венера-8»
По неизвестной причине разгонный блок «Л» отработал всего 1,5 минуты из нужных трех минут. Эксперты не уверены, но предполагает, что была либо авария или таймер был неправильно запрограммирован. После полного провала, оба аппарата остались на траектории 220х9800 километров.
За почти 50 лет блужданию по космосу, аппарат потерял высоту с 2400 км до 9800 км. Это связано со снижением активности Солнца, которое влияет на атмосферные условия, а значит и на «жизнь» «Венеры-8».
Когда «Венера-8» упадет на Землю?
Согласно научным записям российского астронома все будет зависеть от активности Солнца. Полученные расчеты указывают на то, что станция должна упасть на Землю через 5-7 лет. Эксперты отмечают, что весьма ждут этого события. «Венера-8» является не только космическим артефактом, но и важным научным экспонатом. Ученые хотят детально изучить станцию, так как еще не один созданный человеком аппарат не возвращался с космоса почти через 50 лет скитаний.
Источник:
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???
Ооо, "научные записи" - это не баран чихнул!
[«Венера-8» является не только космическим артефактом, но и важным научным экспонатом]
Ооо, "артефакт" - это не баран чихнул!
А ещё и "экспонат"! И где его выставят для всеобщего обозрения?
[не один созданный человеком аппарат]
Может, всё таки, "ни один"?
[не возвращался с космоса почти через 50 лет скитаний]
Да, оттуда, с самой макушки космоса, непросто вернуться...
а при удаче могут сработать посадочне парашюты и аппарат вообще не пострадает.
То танцует и веселится тот фермер,
Что железными яйцами был одарен,
Кои в пашне нашёл на рассвете.