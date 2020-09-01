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Спустя 50 лет скитания по космосу, «Венера-8» упадет на Землю

Спустя 50 лет скитания по космосу, «Венера-8» упадет на Землю (6 фото)

Автор:
01 сентября 2020 21:21
Метки: СССР   космос   технологии   
719
6

«Венера-8» - один из космических аппаратов Советского Союза, который уже в ближайшие годы упадет на Землю после 50 лет скитания по космосу. К такому заключению пришел известный астроном России.

Источник:

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Метки: СССР   космос   технологии   
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13  комментариев
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10k
Corvus Corax 4 часа назад
"аппарат потерял высоту с 2400 км до 9800 км"

???
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71k
Авокадо Час назад
Надо там где она упадет батут поставить..
Надо там где она упадет батут поставить..
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536
Sergey Pankratov Час назад
[Согласно научным записям российского астронома]
Ооо, "научные записи" - это не баран чихнул!
[«Венера-8» является не только космическим артефактом, но и важным научным экспонатом]
Ооо, "артефакт" - это не баран чихнул!
А ещё и "экспонат"! И где его выставят для всеобщего обозрения?
[не один созданный человеком аппарат]
Может, всё таки, "ни один"?
[не возвращался с космоса почти через 50 лет скитаний]
Да, оттуда, с самой макушки космоса, непросто вернуться...
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48k
stabskapitan 2 часа назад
Аффтор, "Венера-8" полностью выполнила поставленные задачи. Она никак не может упасть на Землю поскольку уже совершила посадку на Венеру. А твой заголовок тупой кликбейт!!!
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8k
Хью́берт 2 часа назад
Упадёт наверняка на Париж, а то станция Мир промазала.
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2k
Дмитрий 3 часа назад
а после падения на поверхность от станции останеться чтонить кроме ошмётков ?
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48k
stabskapitan Дмитрий 2 часа назад
"Венера-8" успешно села на Венере, аффтор нехороший человек - редиска.
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10k
Анатолий Соколов Дмитрий 12 минут назад
в теории - аппарат был рассчитан на посадку на Венере - так что может выжить.
а при удаче могут сработать посадочне парашюты и аппарат вообще не пострадает.
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9k
Taximaxi 4 часа назад
Гул и звон с тех пор по долине Ганга,
То танцует и веселится тот фермер,
Что железными яйцами был одарен,
Кои в пашне нашёл на рассвете.
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5k
Вася 4 часа назад
она не сгорит в атмосфере ??
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25k
Антон Вася 3 часа назад
Конечно сгорит. А мелкие долетевшие обломки, с учётом 3/4 воды на планете, упокоятся в океане.
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10k
Анатолий Соколов Антон 9 минут назад
не факт - аппарат был рассчитан на посадку на Венеру - а "спускаемые модули" космических кораблей преодолевают атмосферу земли даже при неработающей "посадочной системе" ...
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