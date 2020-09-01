Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это я нашел в сарае среди инвентаря?"
Ответ: "Это редко встречающаяся старинная открытая лопата для рытья траншей в глинистых грунтах"
2. "Что это за идеально гладкая со всех сторон колба?"
Ответ: "Это керамическая сахарница. В таком дизайне они некогда были очень модными и популярными"
3. "Это два каких-то железных предмета. Я нашел их в гараже на полке. Кто-то знает для чего они?"
Ответ: "Они не железные, а чугунные и вероятнее всего это резные ручки от большой чугунной печки старого образца"
4. "Что это за опасная штуковина?"
Ответ: "Ранее торговцы подобными предметами протыкали мешки с крупами, когда надо было продать немного или показать качество крупы, чтобы не тратить время на перетаскивание и развязывание мешков"
5. "Я нашел это у отца дома. Похоже это что-то электрическое?"
Ответ: "Судя по всему, это часть лавинного детектора старого образца"
6. "Что это за штуковину я отыскал сегодня в школе"
Ответ: "Это барьерный блок для электрических соединений"
7. "Что это еще за плоские круги вращающиеся внутри одной круглой рамки?"
Ответ: "Это складной сервировочный поднос"
8. "Что это такое? Это нечто полезное?"
Ответ: "Это зажим для мешка из мягкого пластика. Такие используются в походным условиях в качестве большой фляги. К ним еще крепится трубка для удобства, а сам зажим, если снять, то можно быстро набрать воды, погрузив мешок в ручей"
9. "Что это за синяя, причудливая ёлка?"
Ответ: "Это стойка, в тех местах где бугорки, зацепляются без труда небольшие чаши - для орешков и другой мелкой еды в качестве перекуса"
10. "Что это за железяки, выглядят ножками от чего-то"
Ответ: "Правильно, это ножки от резной подставки у камина. Не хватает еще стальной пластины сверху"
11. "Что это торчит из замка моей Hondy?"
Ответ: "В 90-е была распространена информация о том, что для машин Hondа того времени есть только 6 вариантов ключей. Это, конечно же, не так, вариантов больше 3,5 тысяч. Однако есть те, кто до сих пор верят, что это правда и пытаются порою так угнать чужое авто. С вами произошло нечто подобное"
12. "Что это за причудливая конструкция?"
Ответ: "Это туманный горн - специальная звуковая система оповещения для судов и кораблей при условиях плохой видимости"
13. "Мне перешло это по наследству, но я не знаю что это такое"
Ответ: "Это, скорее всего, брелок - буровое долото из золота"
14. "Эта штука меня слегка пугает. Для чего такой инструмент нужен?"
Ответ: "Это старый расширитель для труб, он вбивается в трубу, а после прокручивается, постепенно стачивая стенки трубы изнутри"
15. "Я нашел это среди инструментов. Верхушка резиновая, ручка пластиковая. Что это?"
Ответ: "Выкручиватель разбитых лампочек, который обезопасит ваши руки"
16. "Я нашла это среди старых инструментов деда. Что это такое?"
Ответ: "Такой вид имели первые паяльники, не хватает еще ручки"
17. "Я нашла эти шары в шкафчике в доме, куда мы переехали совсем недавно. Для чего они?"
Ответ: "Это шарики для стирки. Производители утверждают, что если класть их с бельем в машинку, то они экономят порошок"
18. "Я нашел это будучи на отдыхе. Что это такое?"
Ответ: "Это пряслице. Грузик в форме диска или невысокого цилиндра, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём"
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"5. "Я нашел это у отца дома. Похоже это что-то электрическое?""
По русски этот прибор называется "фотоэлектронный умножитель". Конкретно эта конструкция совмещена с делителем напряжения, без которого оно не работает.
6. "Ответ: "Это барьерный блок для электрических соединений".
Опять-таки, по русски: "силовой клеммник".
12. "Это туманный горн - специальная звуковая система оповещения для судов и кораблей." - ещё конкретнее, это "Тифон", а совсем конкретно - "Диафонический горн". https://www.yachtrussia.com/articles/2017/07/19/articles_577.htmlhttps://www.yachtrussia.com/articles/2017/07/19/articles_577.html
14. "Эта штука меня слегка пугает. Для чего такой инструмент нужен?"
Нет, это не "расширитель труб". Это инструмент для снятия заусенцев с внутреннего края свежеобрезанной трубы. Для железных труб он не актуален, а вот популярные в США медные трубы при пайке обязательно нужно очищать от заусенцев. Есть похожий для снятия внешних заусенцев со второй трубы.
15. Пряслице служило маховичком на веретене, чтобы оно дольше и устойчивее вращалось.