FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 4833 поста • 604 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (19 фото)

Автор:
01 сентября 2020 15:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
2015
19

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вещи   интересно   находки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не думаю, скорее это рыболовные грузила для нижней верёвки сети. Столько эксцентричных "пряслиц" в одном месте?
Не думаю, скорее это рыболовные грузила для нижней верёвки сети. Столько эксцентричных "пряслиц" в одном месте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
basja61 Полчаса назад
Что это за штука: самые странные находки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
AlexЕЙ Час назад
Зенкер.
Зенкер.
Зенкер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
KiploksAKS Час назад
"3. "Это два каких-то железных предмета. " - я бы предположил, что это парные кастеты типа японских Тэкко. Смущают только нордические дубовые листья в сочетании с непонятным иероглифом.
"5. "Я нашел это у отца дома. Похоже это что-то электрическое?""
По русски этот прибор называется "фотоэлектронный умножитель". Конкретно эта конструкция совмещена с делителем напряжения, без которого оно не работает.
6. "Ответ: "Это барьерный блок для электрических соединений".
Опять-таки, по русски: "силовой клеммник".
12. "Это туманный горн - специальная звуковая система оповещения для судов и кораблей." - ещё конкретнее, это "Тифон", а совсем конкретно - "Диафонический горн". https://www.yachtrussia.com/articles/2017/07/19/articles_577.htmlhttps://www.yachtrussia.com/articles/2017/07/19/articles_577.html
14. "Эта штука меня слегка пугает. Для чего такой инструмент нужен?"
Нет, это не "расширитель труб". Это инструмент для снятия заусенцев с внутреннего края свежеобрезанной трубы. Для железных труб он не актуален, а вот популярные в США медные трубы при пайке обязательно нужно очищать от заусенцев. Есть похожий для снятия внешних заусенцев со второй трубы.
15. Пряслице служило маховичком на веретене, чтобы оно дольше и устойчивее вращалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Хью́берт 2 часа назад
Рассказывали бывалые, что подобной штукой во время сухого закона (конец 80-х) грузчики в портах и на ж/д тырили сахар и неплохо жили.
Рассказывали бывалые, что подобной штукой во время сухого закона (конец 80-х) грузчики в портах и на ж/д тырили сахар и неплохо жили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
krivsan 2 часа назад
клавиатура и стол выглядят как артефакт
клавиатура и стол выглядят как артефакт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
parallax krivsan 2 часа назад
Такая штука, кстати, используется по сей день. На таможне при фитоконтроле, и на входном контроле перерабатывающих предприятий, когда контролируют поступиашее в мешках сырьё - кофе, какао и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Daniel Rumiantsev krivsan 57 минут назад
клавиатура выглядит, как logitech
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом 17 фотографий любопытных находок, которые доказывают, что удивительное рядом Тающие ледники в горах Норвегии обнажили древние артефакты Тающие ледники в горах Норвегии обнажили древние артефакты Как выглядит дом, который не открывали 17 лет Как выглядит дом, который не открывали 17 лет 17 фотографий вещей до и после тщательной чистки 17 фотографий вещей до и после тщательной чистки Гуляя с собакой, британцы нашли обломки самолета времен Второй мировой войны Гуляя с собакой, британцы нашли обломки самолета времен Второй мировой войны
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2326370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
2
175
"Я пьяным никогда не садился за руль": суд над Ефремовым продолжается
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря
3
61
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Полка из гитары с подсветкой
0
16
Полка из гитары с подсветкой
Бэнкси провозит в Европу мигрантов за свои деньги
0
50
Бэнкси провозит в Европу мигрантов за свои деньги
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#интересное#картинки#прикольные#сша#познавательно#позитив#спорт
#прикол#факты#авария#автомобили#подборка#на различный вкус#шоу бизнес#кино#протесты#суд
#фото#история#дтп#авто авария#смешные#смех#автомир#настроение#россия#утро

На что жалуетесь?

Вернуться