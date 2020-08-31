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Что ели школьники в СССР

Что ели школьники в СССР (6 фото)

Автор:
31 августа 2020 21:54
Сообщество : СССР
Метки: a-eda.ru   Главархив   Главархив города Москвы   СССР   москва   школьники   школьники в СССР   школьное питание   
467
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После отмены в 1935 году продовольственных карточек было принято решение обеспечить столичных школьников бесплатными горячими завтраками. Накануне 1 сентября вспоминаем вместе с Главархивом Москвы, что ели советские учащиеся с конца 30-х по начало 80-х годов.

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Метки: a-eda.ru   Главархив   Главархив города Москвы   СССР   москва   школьники   школьники в СССР   школьное питание   
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17  комментариев
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2k
Олег 2 часа назад
Автор благодарю за за пост.Сугубо личное мнение, я с большим удовольствием ел в школе котлеты по 8-м копеек.Мне нравилось,без обид.
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8k
Denissg 19 минут назад
В школе не ел. Меня вообще в то время накормить было проблемой, а тут такое...такое. Первое время сдавали на жратву, я ходил, пил свое какао, размешивал порцию и уходил. Потом перестали сдавать, деньги выбрасывать. Я ведь полноценно утром завтракал дома, и к обеду тоже домой приходил. А сдавали что-то рубля по четыре за завтраки, обеды несколько дороже. В общем, столовка - не та часть школьной жизни, о которой вспоминаю с теплотой. Восьмидесятые, Эстония.
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14k
Поручик 22 минуты назад
Из 80-х: творожные коржики, булочки и оладьи со сгущенкой! И "сосиски в тесте"!
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2k
Tano Полчаса назад
Из плохого помню макароны. Советские такие разваренные, склизкие. Явно не из "твердых сортов пшеницы"! Мерзость!
И какао с пенкой! Бееее!
Из неповторимого помню подливу. Не знаю из чего и как ее готовили, но было очень вкусно с пюрешкой. Больше никогда в жизни я такую подливу не встречал.
Из вкусного - помню борщ с прокипяченной и, из-за этого, свернувшейся сметаной. На удивление на говядине. Хотя тогда разницы в цене говядины и свинины особо и не было, а на курице, как сейчас, не готовили.
И хлеб с корочкой! Санэпиднадзор еще не дошел до того, чтобы запретить хлеб с комбинатов без полиэтилена не отпускать. И хлеб привозили на деревянных поддонах без упаковки.

Остальное не запомнилось, но точно было лучше чем сейчас!
Даже если повара и воровали, то это еще не носило промышленный размах. Ну недоложили где-то мяса, разбавили сметану кефиром...
Сейчас централизованно воруют миллионами, заменяя нормальные продукты дешевыми суррогатами.
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14k
crazyvantuz 53 минуты назад
да уж... в столовую несся табун лошадей пофамилии пятый а
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6k
Агент Безопасной Национальности 55 минут назад
"После отмены в 1935 году продовольственных карточек было принято решение обеспечить столичных школьников бесплатными горячими завтраками"
==============
Школьники прекрасно ели.
Елей сидели напротив МОЙ СЫН.
И прочие левые придурки.
Я в 12 лет случайно оказался в этой деревне.
Мой друг ДРУГ..
Санька. Перфильич - тот еще [мат].
НО НАДО ЕМУ ПОКИВАТЬ.
нУ, МОЛ, ОН КРУТ...
[мат], Саня...
Помнишь, как Перфильич старался из нас сделать звезд.
Фуйня, Санька. Ты - крутейший из сборной.
Помнишь, децл на север от проспекта Аль Фараби.
И мы тогда вместе тренировались.
С умилением вспоминаю наше детство...
Помнишь Погребняка?
А Вадика Саютина? [мат], я с ним даже дрался:)))
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65k
Фома 56 минут назад
В 80 е ел в школе не то , что бы с удовольствием , но ел , всё было съедобно , просто я не любил рис , гречку и макароны , да я вообще капризный ребенок по еде был , но ел , и ведь не сказать что не вкусно , просто не нравились некоторые продукты , а вот компот из сухофруктов , булочки и какао (разбавленное до невозможности ,но вкууссное) и сосиски , пусть и холодные , это любил и ещё дежурство по столовой , за помощь нам давали опять таки булочки и пакеты с молоком (не твердые , а реальные пакеты )
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7k
Шурум-бурум Час назад
и предки особо не парились, что чадо голодное где-то бегает
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2k
Олег Час назад
Я с большим удовольствием ел восьмёрки,надеюсь не только в моём регионе их выпекали,в начале 80--х. Школы:Ростов, Донецк,Одесса, Горловка.
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5k
B0n Олег Час назад
Батя инженер?
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5k
М С Час назад
Помню язычки по 8 копеек и сочники по 10. И компот!
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Теплые свежие коржики с компотом, или газировкой, до сих пор, вкус помню
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15k
бат св 2 часа назад
кто оставался на продленку сдавали по понедельникам 85 копеек на полдники(5 дней).
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8k
Хью́берт бат св Час назад
В моей школе продлёнщиков повара любили, порции побольше давали и с обеда какао оставляли, а это очень важная деталь.
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15k
бат св Хью́берт 47 минут назад
кроме коржиков за 9 коп и чебуреков за 14 ничего не помню
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