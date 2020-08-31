Что ели школьники в СССР

Во время урока в 1 классе средней школы № 44 Черёмушкинского района. Москва, 1979 г. Фото В. Егорова



80-е годы

В 1981 году были выпущены методические рекомендации, впервые разработанные для всех трёх возрастных групп школьников. 1 группа – учащиеся 1-4-х классов; 2 группа – учащиеся 5-7-х классов, и сюда же относятся девочки 8-10-х классов; 3 группа – мальчики 8-10-х классов. При их составлении учитывалось не только общее количество белка и жира, но и их качественный состав, то есть содержание белка животного происхождения, обеспечивающего незаменимые аминокислоты, и растительного жира – источника необходимых для растущего организма полиненасыщенных жирных кислот.



«При составлении меню необходимо правильно сочетать не только блюда, но и продукты. Например, если в обед первое блюдо овощное, то во втором блюде следует использовать крупяной гарнир, мясные изделия следует использовать, употребляя с овощами и зеленью. При этом наиболее полноценные и необходимые для детского организма продукты, такие как молоко, мясо, яйца, масло, овощи, сахар, должны включаться в меню ежедневно, а другие (творог, рыба, сыр и др.) не реже 2-3 раз в неделю».