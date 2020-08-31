Что ели школьники в СССР

После отмены в 1935 году продовольственных карточек было принято решение обеспечить столичных школьников бесплатными горячими завтраками. Накануне 1 сентября вспоминаем вместе с Главархивом Москвы, что ели советские учащиеся с конца 30-х по начало 80-х годов.
30-е годы
468 тысяч мальчишек и девчонок в 1936-1939 годах получали на большой перемене завтрак из двух-трёх блюд. Как правило, меню включало котлету с кашей или с картофельным пюре, стакан чая, молока или кофе, а порой яблоко или грушу.
Из протокола Президиума Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – о питании школьников в 1936/37 учебном году: «Изготовление продукции для буфетов производить в 45 базовых школьных столовых. Для школ немецкой, англо-американской и рублёвской организовать три столовых закрытого типа. Установить в школьных буфетах два вида завтраков: по 50 коп. (стоимость сырьевого набора 40 коп., наценка 10 коп.) и в 1 руб. (стоимость сырьевого набора 75 коп., наценка 25 коп.). Отпуск питания для детей организовать по специальным абонементам как на завтраки, так и на ту добавочную продукцию, которая будет отпускаться буфетами. Освобождённые от столовых школьные помещения использовать для нужд школ (классы, кабинеты и др.)».
468 тысяч мальчишек и девчонок в 1936-1939 годах получали на большой перемене завтрак из двух-трёх блюд. Как правило, меню включало котлету с кашей или с картофельным пюре, стакан чая, молока или кофе, а порой яблоко или грушу.
Из протокола Президиума Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – о питании школьников в 1936/37 учебном году: «Изготовление продукции для буфетов производить в 45 базовых школьных столовых. Для школ немецкой, англо-американской и рублёвской организовать три столовых закрытого типа. Установить в школьных буфетах два вида завтраков: по 50 коп. (стоимость сырьевого набора 40 коп., наценка 10 коп.) и в 1 руб. (стоимость сырьевого набора 75 коп., наценка 25 коп.). Отпуск питания для детей организовать по специальным абонементам как на завтраки, так и на ту добавочную продукцию, которая будет отпускаться буфетами. Освобождённые от столовых школьные помещения использовать для нужд школ (классы, кабинеты и др.)».
Учащиеся выходят из дверей средней школы № 48 Дзержинского района. Москва, 1930. Фото Я. Берлина
40-е годы
Во время Великой Отечественной войны о питании детворы в школах тоже не забывали. Вот выдержка от 20 сентября 1942 года из Приказа по тресту столовых Тимирязевского района г. Москвы об обеспечении завтраками в новом учебном году учащихся школ района: «Организовать 21 сентября сего года при школьных буфетах завтраки, отпуская без карточек 50 г хлеба и 10 г сахара, а также блюда, приготовленные из ненормированных продуктов (винегрет, голубцы с морковью, солянки, компот и т.д.). Отпуск завтраков производить по талонам, выдаваемым директорами школ».
40-е годы
Во время Великой Отечественной войны о питании детворы в школах тоже не забывали. Вот выдержка от 20 сентября 1942 года из Приказа по тресту столовых Тимирязевского района г. Москвы об обеспечении завтраками в новом учебном году учащихся школ района: «Организовать 21 сентября сего года при школьных буфетах завтраки, отпуская без карточек 50 г хлеба и 10 г сахара, а также блюда, приготовленные из ненормированных продуктов (винегрет, голубцы с морковью, солянки, компот и т.д.). Отпуск завтраков производить по талонам, выдаваемым директорами школ».
Учащиеся Сухаревской средней школы пишут диктант. Московская область, пос. Сухарево, 1942 г. Фото С. Васина
60-70-е годы
К началу 1966-1967 учебного года в городе было открыто уже 20 школьных столовых на 4960 мест, а в 1967 году – ещё 32 столовые на 7700 мест. До конца пятилетки заработало ещё 90 школ со столовыми на 21,6 тысяч мест.
Ежедневно около 500 тысяч учащихся завтракали и обедали в школе. Для их питания был разработан ассортимент завтраков стоимостью 10 и 15 коп. и обедов по 30 коп. В ассортименте: котлеты мясные, сосиски, сырки творожные, молоко и кефир в мелкой расфасовке.
60-70-е годы
К началу 1966-1967 учебного года в городе было открыто уже 20 школьных столовых на 4960 мест, а в 1967 году – ещё 32 столовые на 7700 мест. До конца пятилетки заработало ещё 90 школ со столовыми на 21,6 тысяч мест.
Ежедневно около 500 тысяч учащихся завтракали и обедали в школе. Для их питания был разработан ассортимент завтраков стоимостью 10 и 15 коп. и обедов по 30 коп. В ассортименте: котлеты мясные, сосиски, сырки творожные, молоко и кефир в мелкой расфасовке.
Во время урока в 1 классе средней школы № 44 Черёмушкинского района. Москва, 1979 г. Фото В. Егорова
80-е годы
В 1981 году были выпущены методические рекомендации, впервые разработанные для всех трёх возрастных групп школьников. 1 группа – учащиеся 1-4-х классов; 2 группа – учащиеся 5-7-х классов, и сюда же относятся девочки 8-10-х классов; 3 группа – мальчики 8-10-х классов. При их составлении учитывалось не только общее количество белка и жира, но и их качественный состав, то есть содержание белка животного происхождения, обеспечивающего незаменимые аминокислоты, и растительного жира – источника необходимых для растущего организма полиненасыщенных жирных кислот.
«При составлении меню необходимо правильно сочетать не только блюда, но и продукты. Например, если в обед первое блюдо овощное, то во втором блюде следует использовать крупяной гарнир, мясные изделия следует использовать, употребляя с овощами и зеленью. При этом наиболее полноценные и необходимые для детского организма продукты, такие как молоко, мясо, яйца, масло, овощи, сахар, должны включаться в меню ежедневно, а другие (творог, рыба, сыр и др.) не реже 2-3 раз в неделю».
80-е годы
В 1981 году были выпущены методические рекомендации, впервые разработанные для всех трёх возрастных групп школьников. 1 группа – учащиеся 1-4-х классов; 2 группа – учащиеся 5-7-х классов, и сюда же относятся девочки 8-10-х классов; 3 группа – мальчики 8-10-х классов. При их составлении учитывалось не только общее количество белка и жира, но и их качественный состав, то есть содержание белка животного происхождения, обеспечивающего незаменимые аминокислоты, и растительного жира – источника необходимых для растущего организма полиненасыщенных жирных кислот.
«При составлении меню необходимо правильно сочетать не только блюда, но и продукты. Например, если в обед первое блюдо овощное, то во втором блюде следует использовать крупяной гарнир, мясные изделия следует использовать, употребляя с овощами и зеленью. При этом наиболее полноценные и необходимые для детского организма продукты, такие как молоко, мясо, яйца, масло, овощи, сахар, должны включаться в меню ежедневно, а другие (творог, рыба, сыр и др.) не реже 2-3 раз в неделю».
Первоклассники одной из московских школ. 1984 г. Фото Р. Фёдорова
Вот как выглядело на деле меню комплексных завтраков и обедов для учащихся старших классов общеобразовательных школ.
-Завтрак: «Рыбные тефтели в томатном соусе с картофельным пюре», кофе со сливками, хлеб пшеничный.
-Обед: «Салат из сырых овощей со сметаной», «Суп из бобовых», «Гуляш из говядины с вязкой пшеничной кашей с маслом», компот из свежих фруктов, хлеб пшеничный или ржаной.
Завтракали советские школьники обычно на второй и третьей перемене. Самыми любимыми блюдами для большинства были картофельное пюре с котлетой/сосиской и ломтиком солёного огурца, оладьи со сгущёнкой, «столовский» омлет, творожная запеканка и сырники. Каши, особенно манную, ели только самые голодные и неизбалованные дети. На завтрак можно было купить: булочки, «язычки», пирожки с повидлом, песочные колечки с орехами, коржики. А кроме компотов и кофе со сливками запивали всё чаем, киселём, какао или молоком.
Вот как выглядело на деле меню комплексных завтраков и обедов для учащихся старших классов общеобразовательных школ.
-Завтрак: «Рыбные тефтели в томатном соусе с картофельным пюре», кофе со сливками, хлеб пшеничный.
-Обед: «Салат из сырых овощей со сметаной», «Суп из бобовых», «Гуляш из говядины с вязкой пшеничной кашей с маслом», компот из свежих фруктов, хлеб пшеничный или ржаной.
Завтракали советские школьники обычно на второй и третьей перемене. Самыми любимыми блюдами для большинства были картофельное пюре с котлетой/сосиской и ломтиком солёного огурца, оладьи со сгущёнкой, «столовский» омлет, творожная запеканка и сырники. Каши, особенно манную, ели только самые голодные и неизбалованные дети. На завтрак можно было купить: булочки, «язычки», пирожки с повидлом, песочные колечки с орехами, коржики. А кроме компотов и кофе со сливками запивали всё чаем, киселём, какао или молоком.
В буфете школы № 45. 1968 г. Фото В. Рунова. Главархив Москвы
Благодарим Марию Музалевскую, руководителя пресс-службы Главархива города Москвы за помощь в подготовке материала https://a-eda.ru/
Благодарим Марию Музалевскую, руководителя пресс-службы Главархива города Москвы за помощь в подготовке материала https://a-eda.ru/
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И какао с пенкой! Бееее!
Из неповторимого помню подливу. Не знаю из чего и как ее готовили, но было очень вкусно с пюрешкой. Больше никогда в жизни я такую подливу не встречал.
Из вкусного - помню борщ с прокипяченной и, из-за этого, свернувшейся сметаной. На удивление на говядине. Хотя тогда разницы в цене говядины и свинины особо и не было, а на курице, как сейчас, не готовили.
И хлеб с корочкой! Санэпиднадзор еще не дошел до того, чтобы запретить хлеб с комбинатов без полиэтилена не отпускать. И хлеб привозили на деревянных поддонах без упаковки.
Остальное не запомнилось, но точно было лучше чем сейчас!
Даже если повара и воровали, то это еще не носило промышленный размах. Ну недоложили где-то мяса, разбавили сметану кефиром...
Сейчас централизованно воруют миллионами, заменяя нормальные продукты дешевыми суррогатами.
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Школьники прекрасно ели.
Елей сидели напротив МОЙ СЫН.
И прочие левые придурки.
Я в 12 лет случайно оказался в этой деревне.
Мой друг ДРУГ..
Санька. Перфильич - тот еще [мат].
НО НАДО ЕМУ ПОКИВАТЬ.
нУ, МОЛ, ОН КРУТ...
[мат], Саня...
Помнишь, как Перфильич старался из нас сделать звезд.
Фуйня, Санька. Ты - крутейший из сборной.
Помнишь, децл на север от проспекта Аль Фараби.
И мы тогда вместе тренировались.
С умилением вспоминаю наше детство...
Помнишь Погребняка?
А Вадика Саютина? [мат], я с ним даже дрался:)))