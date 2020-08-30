4.

Первые гидранты появились в Нью–Йорке еще в начале XIX в. Модель на фото использовалась в 1904–1979 гг. Сейчас их установлено 111 тысяч — по нескольку в каждом квартале, что не радует водителей — парковка возле гидранта запрещена и грозит штрафом и эвакуацией.

В России гидранты спрятаны под люками, найти их можно по красной табличке ПГ.