1.
2.
Паркинг в Нью-Йорке, 1950-е
3.
Нас зовут Бонд, Джеймс Бонд, 1981, Лондон
4.
Нью–Йоркский пожарный открывает гидрант, 1908 год, США
В России гидранты спрятаны под люками, найти их можно по красной табличке ПГ.
5.
Ведущая ритмической гимнастики Светлана Рожнова, 1980–е, СССР
6.
Джиллиан Андерсон для журнала FHM, 1996 год.
7.
Ребёнок общается с солдатами, стоя на башне БМП после провала Августовского путча в Москве. СССР. 21 - 24 августа 1991 г.
8.
Синди Кроуфорд, Карл Лагерфельд и Клаудиа Шиффер, 1993 год, Франция
9.
Рыбаки на озере Байкал, фото Дина Конгера. 1970-е
10.
Игра в магазин, детский сад, 1970–ые годы, СССР
11.
Винни Джонс сжимает гениталии Пола Гаскойна во время футбольного матча между АФК Уимблдон и Ньюкасл Юнайтед. Лондон, 1987 год.
12.
Демонстрация колхозников, 1931 год, СССР
13.
Фредди Меркьюри на съемках видеоклипа Queen и его последняя фотография за несколько месяцев до смерти, 1991 год.
14.
Дядя Сэм с бомбой на Всемирной выставке в Нью-Йорке 1939 года.
15.
Свадьба натуристов в каком-то музее естествознания. 1940-е
16.
Брижит Бардо во время постановки оперы Роджера Вадима «Невеста на земле». 1961
17.
Луи Армстронг даёт автограф французскому панку. 1961
18.
Тренировка велосипедиста. Париж, Франция, 1913 год.
19.
Аэрофотоснимок планеров на поле во время операции «Market Garden». Голландия 17 сентября 1944 года.
20.
Знаменитости в Лос-Анджелесе, 1988 г.
21.
Вид на крейсер "Аврора" с Пироговской набережной. Ленинград, 1970-е
22.
Девушка с попугаями в Parrot Jungle. Майами, Флорида, 1952 год.
23.
Бастер Китон и его мини-я. Лос-Анджелес, Калифорния, 1931 год.
24.
Читальный зал Ленинской библиотеки в Москве. 1962 г.
25.
Сандра Баллок, 1980-е.
26.
Дети на учениях по химзащите. Кинешма, Россия, 1999 г.
27.
В московском магазине, 1987 год
28.
Парижская мода 1957 года.
29.
30 августа 2020 г. свое 100-летие отмечает классик советской мультипликации, художник-постановщик и режиссер — Леонид Шварцман.
30.
Линда Гамильтон с рекламой Терминатора 2, 1991 год.
31.
Жозефина Гарис Кокрейн, изобретательница посудомоечной машины. США, 1892 год.
32.
Реклама Аэрофлота в витрине гостиницы "Метрополь" в Москве. Фото Харрисона Формана, 1939 г.
33.
Стивен Спилберг с видеоигрой Maneater, 1975 год.
34.
На Баковском заводе.
35.
Актёр Джек Леммон на съёмках фильма "В джазе только девушки". 1959 год.
36.
Автомобильные гонки в Крылатском. Москва, конец 70-х
37.
Массовка х/ф «Клеопатра» отдыхает, Италия, ок. 1962 года.
Фильм обернулся кассовым провалом из–за раздутого бюджета (20th Century Fox чуть не обанкротился) и похоронил жанр пеплумов до 2000 года, когда вышел «Гладиатор».
38.
Краш - тест санитарной машины УАЗ - 452 А на Дмитровском автополигоне 1971 год.
39.
Советские офицеры выдвигаются на исходные позиции для атаки. 1954 год, Москва. Фото: Анри Картье-Брессон.
40.
Моника Беллуччи
Источник:
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