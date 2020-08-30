Ответ: "Это костный зажим Ламберта-Лоцмана, странно, что он лежит у вас среди инструментов"

11. "Нашел эту штуку на улице несколько лет назад. Красный свет ярко горел около пяти дней, а затем тускло в течение почти трех недель, прежде чем полностью погас. Похоже эту штуковину пару раз переезжали"