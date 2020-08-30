Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Моя соседка нашла это в съемной квартире. С одной стороны есть отверстие, а с другой нет. Что это такое?"
Ответ: "Это очень похоже на "ловец слез" - пробирку для сбора слез"
2. "Увидел это на стене старой квартиры, построенной в 1920-е годы. Что это такое?"
Ответ: "Это был домофон. На крючке вероятно всего висел наушник ранее"
3. "Что это за колба такая. Это для химических опытов?"
Ответ: "Это декоративный сосуд для масла и уксуса"
4. "Что это за цепочка такая странная и предмет на ней?"
Ответ: "Это часть линотипной машины"
5. "Я нашел это в столе на кухне, что это?"
Ответ: "Это барные принадлежности - открывалка с небольшим ножом и более крупный нож для удобной нарезки лимонов"
6. "Что это такое? Предыдущие владельцы оставили в гараже"
Ответ: "Это приспособление для удобного переноса дров"
7. "Что это за штуковины, нашел в гараже своего отца?"
Ответ: "Это кулачковые фазеры для изменения фаз газораспределения в движке машины"
8. "Что это за целая система позади этой машины?"
Ответ: "Это велосипедная стойка"
9. "Это массажер какой-то? Нашла среди вещей своей мамы"
Ответ: "Это поясничная подушка"
10. "Эта штуковина уже много лет лежит у меня в ящике с инструментами, и я не знаю, откуда она взялась"
Ответ: "Это костный зажим Ламберта-Лоцмана, странно, что он лежит у вас среди инструментов"
11. "Нашел эту штуку на улице несколько лет назад. Красный свет ярко горел около пяти дней, а затем тускло в течение почти трех недель, прежде чем полностью погас. Похоже эту штуковину пару раз переезжали"
Ответ: "Это часть велосипедной подсветки"
12. "Увидел на соседском поле. Что это?"
Ответ: "Это ловушка для слепней"
Источник:
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банк выгнал меня из моего дома.
при переезде в съёмную каморку обнаружил вот это.
что этоза штуковина?
3. Данный сосуд используется для возгонки (дистиляции) химических веществ. Внутрь (в левое горло) заливается (засыпается) возгоняемое вещество, снаружи (в правое горло) заливается жидкость, температура кипения которого чуть выше или равна температуре возгонки.
4.
Молодость вспомнил...
Нонпарель, Петит, Ботргес, Цицеро, строкомер, пика, компенсационная правка, оборка не меньше чем 1 и 3/4 квадрата, "коридор", "стремяка", "разблИадовка", "на шпонах", "на подрезе", литред, техред. Впихать невпихуемое...
Два "токарных" станка синхронно (аналоговое).
Куча Авантр, Хейдельбергов немецких, ЕЦээРэМ-ов американских и Сайтексов иудейских. Дома -- Катана япона мать.
Это не для лимона нож (вообще не представляю, как им можно лимон резать), это нож для хлеба. В 90-е, они продавались в любом хозяйственном магазине, именно под названием «нож для хлеба». Хлеб им резать было, весьма удобно.
- ааа, вот оно что, а я то думал