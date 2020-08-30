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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (13 фото)

Автор:
30 августа 2020 19:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
4120
13

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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28  комментариев
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43k
Albert GER 3 часа назад
выгнал жену за бл.я.д.ство.
банк выгнал меня из моего дома.
при переезде в съёмную каморку обнаружил вот это.
что этоза штуковина?

выгнал жену за бл.я.д.ство. банк выгнал меня из моего дома. при переезде в съёмную каморку обнаружил вот это. что этоза штуковина?
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16k
babuby Albert GER 3 часа назад
Чувак, теперь ищи золушку, которой это подойдёт, и будет тебе счастье!
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489
Павел 2 часа назад
2. Это просто тупо ТЕЛЕФОН!
3. Данный сосуд используется для возгонки (дистиляции) химических веществ. Внутрь (в левое горло) заливается (засыпается) возгоняемое вещество, снаружи (в правое горло) заливается жидкость, температура кипения которого чуть выше или равна температуре возгонки.
4.

Молодость вспомнил...
Нонпарель, Петит, Ботргес, Цицеро, строкомер, пика, компенсационная правка, оборка не меньше чем 1 и 3/4 квадрата, "коридор", "стремяка", "разблИадовка", "на шпонах", "на подрезе", литред, техред. Впихать невпихуемое...
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12k
Дмитрий Павел 59 минут назад
ФА-1000 и "Пантеру" обслуживал в своё время. Линотипов, правда, не застал, но с гелиоклишоргафом с громким именем HELL, барабанными сканерами, "Паконолитами", "Одесскими рамами" и прочей забавной техникой наигрался вдосталь
А потом началась эпоха CtP. Первую машинку, которую довелось обслуживать, уже даже не помню, как звали. У неё экспонирующая система ещё была не с лазером, как у современных, а с ультрафиолетовыми лампами и DLP матрицами.
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489
Павел Дмитрий 42 минуты назад
Я застал MagnaScan=>MagnaPrint
Два "токарных" станка синхронно (аналоговое).
Куча Авантр, Хейдельбергов немецких, ЕЦээРэМ-ов американских и Сайтексов иудейских. Дома -- Катана япона мать.
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12k
Дмитрий Павел 36 минут назад
Нас сейчас отсюда на ПринтФорум выгонят
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489
Павел Дмитрий Полчаса назад
Не, к Стасу на RUDTP
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14k
Андрей Иванов Павел 23 минуты назад
Это не телефон, поскольку отсутствует диск. Либо домофон, либо другой аналог селектора
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56
fedding 3 часа назад
Это не для лимона нож (вообще не представляю, как им можно лимон резать), это нож для хлеба. В 90-е, они продавались в любом хозяйственном магазине, именно под названием «нож для хлеба». Хлеб им резать было, весьма удобно.

Это не для лимона нож (вообще не представляю, как им можно лимон резать), это нож для хлеба. В 90-е, они продавались в любом хозяйственном магазине, именно под названием «нож для хлеба». Хлеб им резать было, весьма удобно.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Комментарий к фото
Сами кости нужно под гаражом поискать))
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6k
diman02 3 часа назад
всегда интересно !
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25k
bgv 3 часа назад
Так вот ты какой - ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ

Так вот ты какой - ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
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16k
babuby bgv 3 часа назад
Это инструмент энергоносителя.
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
-Это кулачковые фазеры для изменения фаз газораспределения в движке машины

- ааа, вот оно что, а я то думал
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10k
wilddewill Sterling Malory Archer Полчаса назад
Грубо говоря, это шестерни распредвалов которые при увеличении оборотов двигателя начинают работать как вискомуфта и немного сдвигают шестерню относительно ее первоначального положения. Что создаёт эффект "перепрыгивания цепи" ГРМ, что, в свою очередь, способствует открытию и закрытию клапанов в более нужный момент. Это повышает эффективность работы двигателя на высоких оборотах. Применяется, в основном, на двигателях с низкой кубатурой, но при этом с высокой заявленной мощностью. Так понятнее?))))
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19k
Russo Turisto wilddewill 4 минуты назад
У бумероводов он ваносом зовется...
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10k
wilddewill Russo Turisto Минуту назад
Ну, буду знать))) вдруг придется "блеснуть" умом в компании бумероводов))))
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42k
noName 3 часа назад
"кулачковые фазеры "-обычно разрезной шестерней кличут
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1k
Сергей Клубков noName 2 секунды назад
На БМВ это Vanos - Variable Nockenwellensteuerun
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