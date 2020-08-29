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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
29 августа 2020 23:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: история   ретро   фото   
1024
40
Подборка интересных ретро-фотографий (работы фотографа Леонида
Лазарева из серии "Полвека душевного подъёма")

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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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7k
krivsan 2 часа назад
Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года.знаменитое фото ,когда шнурок на ботинке развязался,пост хорошии
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2k
RALEXXX 6 часов назад
По 2-му Лесному переулку пролегал мой путь в школу. И вокзал Белорусский был рядом.
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