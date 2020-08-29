Лазарева из серии "Полвека душевного подъёма")
1.
2.
Колесо телеги, 1985 год.
3.
Открытые души, 1959 год
4.
Гостиница «Европа», 1960 год.
5.
Герои картины художницы Яблонской, 1965 год.
6.
Девочка рисует, 1965 год.
7.
Зрители, 1971 год.
8.
Надежда колхоза, 1972 год.
9.
Собрание в цеху, 1969 год.
10.
В скверике Большого театра, 1967 год.
11.
Соло для скрипки, 1962 год.
12.
Тепло плуга, 1964 год.
13.
Будний день, 1960 год
14.
«Знакомый кондуктор», 1959 год.
15.
1 мая 1959 года.
16.
Дети у стены, 2-ой Лесной переулок, 1962 год.
17.
Телевизор, 1962 год.
18.
Н. С. Хрущев и Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года.
19.
Велосипедист на площади Маяковского, 1958 год.
20.
Поэты на съёмках фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» в Политехническом музее. Слева Евгений Евтушенко, в центре Римма Казакова, на переднем плане (спиной) – Булат Окуджава.
21.
Кондуктор троллейбуса, 1959 год.
22.
Дальняя дорога, 1960 год.
23.
Вознесенский, 1963 год.
24.
Москва в дни фестиваля, 1957 год.
25.
Москва. Огни окон, 1967 год.
26.
Белорусский вокзал, 1959
27.
Репетиция кордебалета в старом цирке, 1980 год.
28.
Нина Петровна Хрущева, 1959 год.
29.
Зал Чайковского, 1958 год.
30.
Юрий Гагарин. Внуково, 14 апреля 1961 года.
31.
Переселение, 1957 год.
32.
Казачий переулок, 1959 год.
33.
Время учёбы, 1956 год.
34.
Брошенные цветы, 1958 год.
35.
Триумф Майи Плисецкой, 1980 год.
36.
На осевой, 1960 год.
37.
Лыжники, 1957 год.
38.
Крестьянка, 1979 год.
39.
Рука, направляющая ракету, 1966 год.
40.
На солнце, 1960 год.
Источник:
- Ретро-фотографии Испании в 70-х
- Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана
- Старая и новая Москва в фотографиях
- Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х
- Угадай знаменитость по фото. Очередная серия