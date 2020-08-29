Windows 95 исполнилось 25 лет

Именно четверть века назад мир увидела новая операционная система от Microsoft с кодовым именем Chicago. Это была многозадачная ОС, которая стала прорывом по сравнению с предыдущими версиями Windows.
24 августа 1995 года ОС поступила в продажу в США, а вот в России она появилась позже — 10 ноября 1995 года. Windows 95 сочетала в себе как возможности MS-DOS, так и возможности предыдущих версий Windows. Да, конечно, пользователи находили поводы для нареканий, например, та же технология «plug and play» была в шутку названа «plug and pray». Но все же Windows 95 была отличной ОС для своего времени.
Кстати, рекламная кампания обошлась Microsoft в $300 млн. Новую ОС рекламировали везде, где только можно. Но это стоило того. Только в первую неделю было продано около 1 млн копий операционной системы. За первый год Microsoft удалось продать 40 млн копий.
Кстати, рекламная кампания обошлась Microsoft в $300 млн. Новую ОС рекламировали везде, где только можно. Но это стоило того. Только в первую неделю было продано около 1 млн копий операционной системы. За первый год Microsoft удалось продать 40 млн копий.
Старше, чем кажется
Разработка Windows 95 продолжалась целых три года, в марте 1992-го. Проект стартовал практически сразу же после выхода в свет Windows 3.1. У Microsoft было несколько альтернативных планов по разработке других версий ОС. Но по ряду причин менеджменту компании стало понятно, что нужна операционная система, которая поддерживает 32-х битные приложения, многозадачность, плюс может работать на относительно слабом железе.
Разработчики спроектировали ОС таким образом, чтобы она поддерживала одновременно 16-битные Windows программы, софт под MS-DOS, плюс работала бы с сотнями разных устройств.
Одно из следствий такого решения — возможность работать в MS-DOS без графического интерфейса. Тем не менее, это уже не оболочка MS-DOS, а полноценная система, которая использует собственные драйвера для работы с различными девайсами.
Интерфейс
Что касается интерфейса, то Windows 95 получила новый интерфейс, главным элементом которого стал рабочий стол. Именно на нем предполагалось хранить ярлыки важных приложений, файлы и папки. В предыдущей версии ОС рабочий стол использовался для отображения иконок приложений, которые запущены пользователем.
В Windows 95 для этого использовали панель задач. Появилась также область уведомлений для демонстрации различных дополнительных инструментов, вроде регулировки громкости или отображения текущего времени. Эта особенность сохраняется и сейчас, принципиальных изменений нет.
В Windows 95 для этого использовали панель задач. Появилась также область уведомлений для демонстрации различных дополнительных инструментов, вроде регулировки громкости или отображения текущего времени. Эта особенность сохраняется и сейчас, принципиальных изменений нет.
А еще в Windows 95 появилась кнопку «Пуск» и соответствующее меню, которое сделало работу с ОС необычайно простой. Файловый менеджер «Проводник» открыл прямой доступ к дискам, папкам и файлам. В целом, концепция рабочего стола предполагала именно схожесть виртуальной среды с реальным рабочим столом, на котором располагаются необходимые пользователю инструменты.
Перед дизайнерами интерфейса Windows 95 стояло две очень широкие задачи:
-Упростить изучение Windows для пользователей-новичков.
-Упростить работу с Windows пользователям, у которых уже есть опыт взаимодействия с компьютерами.
У ОС появился такой мощный инструмент, как мастер установки оборудования. Пользователям часто приходилось устанавливать новые устройства, и это не было простой задачей. Для того, чтобы облегчить жизнь пользователя, Microsoft разработала «мастер оборудования».
-Упростить изучение Windows для пользователей-новичков.
-Упростить работу с Windows пользователям, у которых уже есть опыт взаимодействия с компьютерами.
У ОС появился такой мощный инструмент, как мастер установки оборудования. Пользователям часто приходилось устанавливать новые устройства, и это не было простой задачей. Для того, чтобы облегчить жизнь пользователя, Microsoft разработала «мастер оборудования».
Для запуска системы была написана музыка продолжительностью в 6 секунд. Она получила собственное название, Microsoft Sound.
Что еще?
В Windows 95 появилась поддержка длинных имен файлов. Насколько можно судить, это была первая ОС, которая поддерживала длинные имена файлов. В предыдущих версиях длинные имена сокращаются до нескольких символов.
Что касается системных требований, то они были невысокими даже для ПК той эпохи:
-Любой процессор Intel 80386DX.
-4 МБ ОЗУ.
-50-55 МБ свободного места на жестком диске.
Кстати, Internet Explorer не поставлялся по умолчанию с этой ОС. Его нужно было ставить дополнительно. В частности, он содержался в дополнительном пакете Windows 95, который считался отдельным продуктом.
Это было не очень удобно, поэтому в обновленную версию, Windows 95 OEM Service Release 1, разработчики включили Internet Explorer версии 2.0. В последующие обновления вошел Internet Explorer 3.0 и 4.0.
Что касается системных требований, то они были невысокими даже для ПК той эпохи:
-Любой процессор Intel 80386DX.
-4 МБ ОЗУ.
-50-55 МБ свободного места на жестком диске.
Кстати, Internet Explorer не поставлялся по умолчанию с этой ОС. Его нужно было ставить дополнительно. В частности, он содержался в дополнительном пакете Windows 95, который считался отдельным продуктом.
Это было не очень удобно, поэтому в обновленную версию, Windows 95 OEM Service Release 1, разработчики включили Internet Explorer версии 2.0. В последующие обновления вошел Internet Explorer 3.0 и 4.0.
Что сейчас?
Возможно, эта ОС управляет работой какого-то специфического оборудования на предприятиях. В целом же, Windows 95 перестали использовать много лет назад. Сейчас она служит в качестве развлечения вида «сделаем из хлеба троллейбус».
Так, Windows 95 поставили на Nintendo DS.
Так, Windows 95 поставили на Nintendo DS.
Эту ОС ухитрились запустить на Apple Watch. Правда, на загрузку системе понадобился целый час, несмотря на то, что характеристики даже первого поколения умных часов от Apple значительно превышают минимальные требования ОС.
Еще Windows 95 установили внутри Minecraft, после чего в среде этой ОС поставили Doom, причем вполне играбельный.
В целом, опыты с Windows 95 продолжаются, ее пробуют ставить на самое экзотическое оборудование. Радует, что эту ОС не забывают энтузиасты.
Автор:Seleditor
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Интересно, а сколько миллионов копий было спи#дено? Ведь тогда было достаточно тупо скопировать инсталиционный диск и подобрать сирийный номер , что тоже особых трудностей не возникало - один сирийный номер с оригинального диска подходил ко всем копиям (это уже потом с виндовс 98 стали ухищраться придумали т.н активацию, но все равно умельцы обходили и это) А что вы хотите, тогдашние компы с процессором Пентиум стоили не дешево, кому хотелось платить за ОС еще четверть стоимости компьютера?
- Папа, покажи мне инновационную сверхсовременную многозадачную ОС Виндовс 95!
- Подожди, сынок! Сейчас дискетку доформатирую.
-Билл гей???
- ТСС!!
С "рассчитана на слабое железо" автор текста сильно погорячился. 95-я возникла, например, во время, когда 4 мб объема ОЗУ было распространенным. И на таком объеме она не работала хорошо. Хорошо 95-я работает на объеме 16 Мб. Но когда 16 Мб стал распространенным объемом, уже были на замену 95-й другие версии винды.