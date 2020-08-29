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Windows 95 исполнилось 25 лет

Windows 95 исполнилось 25 лет (8 фото + 3 видео + 1 гиф)

Автор:
29 августа 2020 19:30
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: 90-е   Microsoft   windows   история   компьютер   
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Именно четверть века назад мир увидела новая операционная система от Microsoft с кодовым именем Chicago. Это была многозадачная ОС, которая стала прорывом по сравнению с предыдущими версиями Windows.

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Метки: 90-е   Microsoft   windows   история   компьютер   
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11k
Терапевт 2 часа назад
Каждый уважающий себя пользователь в 90-е на Windows 95 хоть раз ставил такую заставку

Каждый уважающий себя пользователь в 90-е на Windows 95 хоть раз ставил такую заставку
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5k
АлександрЧестный Полминуты назад
От таких новостей понимаешь что стареешь. Еще помню как на zx spectrum игры с кассет грузил....
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3k
dikijnub 41 секунду назад
Ага, помню. Что-то глючит, давай переставим систему! 95, 98, 98SE, Ленолеум - все работали по этому принципу. Забыл про переустановку системы со времён 2k.
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24k
Acu900 12 минут назад
"Только в первую неделю было продано около 1 млн копий операционной системы. За первый год Microsoft удалось продать 40 млн копий"
Интересно, а сколько миллионов копий было спи#дено? Ведь тогда было достаточно тупо скопировать инсталиционный диск и подобрать сирийный номер , что тоже особых трудностей не возникало - один сирийный номер с оригинального диска подходил ко всем копиям (это уже потом с виндовс 98 стали ухищраться придумали т.н активацию, но все равно умельцы обходили и это) А что вы хотите, тогдашние компы с процессором Пентиум стоили не дешево, кому хотелось платить за ОС еще четверть стоимости компьютера?
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22
Alex 14 минут назад
Вот так все начиналось, ОС влазила на одну дискету!
Вот так все начиналось, ОС влазила на одну дискету!
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7k
*Сергей* 20 минут назад
Как вчера было...
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5k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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760
Черный 40 минут назад
кстати майн на 95 - это жестко( я маковод, но мой старый мак (2009 года) уже не тянет обновки(( что жалко( менять его не собираюсь, ибо новые мак/винда - полное дерьмо ( и не надо насчет это спорить)
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760
Черный 46 минут назад
вот за что люблю 95 - на ней нихрена не приживается современное вирусье) ностальгия прям))
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1k
Дмитрий Час назад
Приходит сын к Биллу Гейтсу и говорит:
- Папа, покажи мне инновационную сверхсовременную многозадачную ОС Виндовс 95!
- Подожди, сынок! Сейчас дискетку доформатирую.
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11k
Терапевт Дмитрий Час назад
А еще был самый короткий анекдот про Билла Гейтса:
-Билл гей???
- ТСС!!
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42k
RusLAN 2 часа назад
Редкостное говнище, меня чуть не уволили когда в перовой русской версии дискдоктор начал править системные файлы с русскими именами и приводил всю систему в негодность.
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760
Черный RusLAN 43 минуты назад
да ты изветный мудак в плане компов) а 95 хороша для ценителй)
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42k
noName Автор поста RusLAN 16 минут назад
Могу ошибаться,но дискдоктор-а я помню только от Norton Utilities.Это сторонний софт,винда тут при чем?
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27k
Peacemaker1873 2 часа назад
Вообще норм система. У меня до сих пор живой ноут Тошка, на котором стоит 95. 133ммх, 16м. Винт неродной на 5г.
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
"Что касается системных требований, то они были невысокими даже для ПК той эпохи: -Любой процессор Intel 80386DX. -4 МБ ОЗУ. -50-55 МБ свободного места на жестком диске." - это не системные требования. Это минимальная конфигурация, на которой система не откажется запускаться. Но нормально работать не будет.

С "рассчитана на слабое железо" автор текста сильно погорячился. 95-я возникла, например, во время, когда 4 мб объема ОЗУ было распространенным. И на таком объеме она не работала хорошо. Хорошо 95-я работает на объеме 16 Мб. Но когда 16 Мб стал распространенным объемом, уже были на замену 95-й другие версии винды.
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4k
Ivan 2 часа назад
Откиньтесь на спинку кресла - говорили они...
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