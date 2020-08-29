Windows 95 исполнилось 25 лет

24 августа 1995 года ОС поступила в продажу в США, а вот в России она появилась позже — 10 ноября 1995 года. Windows 95 сочетала в себе как возможности MS-DOS, так и возможности предыдущих версий Windows. Да, конечно, пользователи находили поводы для нареканий, например, та же технология «plug and play» была в шутку названа «plug and pray». Но все же Windows 95 была отличной ОС для своего времени.

Кстати, рекламная кампания обошлась Microsoft в $300 млн. Новую ОС рекламировали везде, где только можно. Но это стоило того. Только в первую неделю было продано около 1 млн копий операционной системы. За первый год Microsoft удалось продать 40 млн копий.