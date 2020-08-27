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Против России начата открытая война

Против России начата открытая война (1 фото)

Автор:
27 августа 2020 22:12
Метки: 2020   Александр Неукропный   россия   сша   
1007
1
Москва отвергла ультиматум: готова ли Россия к противостоянию с Западом?

Источник:

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Метки: 2020   Александр Неукропный   россия   сша   
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20  комментариев
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Против России начата открытая война
...готова ли Россия к противостоянию с Западом?"
==================
Впервой, что ли?
Это противостояние и не прекращалось. За исключением "благословенных либеральных" лет в 90-е при Ельцине, когда ЕБН просто ложился под запад с раздвинутыми булками.
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3k
tamin 39 минут назад
В 90-е страну победили. Даже раньше. Ой надеюсь, что сейчас не позволят так сделать
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16k
иванов дмитрий 58 минут назад
казахстан в относительном нейтралитете
белорусы остались последним , по настоящему дружеским народом.
если их будет лупить наш омон , то друзей у нас не останется совсем(
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26
ООО иванов дмитрий Полчаса назад
Наш омон белорусов лупить не будет. Он туда не поедет. Так что утрите слёзы - оркестр ещё не играет.
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27k
lem02 Час назад
"...наша страна стоит лицом к лицу со всем миром, по большей части враждебным ей..." вот итог 20 летнего правления обнуленыша. И это что, хороший итог? Это нормальная ситуация, когда мы разосрались со всеми? Понты, претензии на "сверхдержаву", "весь мир в труху" и нищее население. Да, гордимся территорией. Самые большие запасы вечной мерзлоты.
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7k
K7OO 2 часа назад
Вообще-то тех, кто не готов к противостоянию, америкосы бомбят сразу же, без лишних разговоров.
Что же касается союзников, то их нет ни у кого. Такого явления в природе не существует. Есть только прихлебатели и хитрованы, решающие свои проблемы за чужой счет. У СССР в союзниках полмира числилось, и что? Стоило только державе зашататься, как вся эта свора кинулась врассыпную. Хотя до этого была и вечная дружба, и единство, и общие ценности - все как сейчас на коллективном Западе. Ровно то же самое и с США - все их сегодняшние союзники с ними до первого шухера. Никто их реально своими тушками прикрывать не будет. По-другому в этом мире не бывает, уж сколько на эту тему было мудрых высказываний и помимо знаменитой фразы нашего Александра. Но нет, постоянно находятся любители подсчитывать и сопоставлять, у кого сколько союзников..
Готовность к противостоянию зависит не от количества денег и, тем более, липовых союзников, а от воли, упорства и яиц.
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7
Алексей Троцкий 2 часа назад
Автор, Ваша болезнь имеет какое-то название?
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Не знаю как там вакцина, но ситуации с Навальным и с Белоруссией скорее всего связаны...
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12k
Алан 2 часа назад
Против России начата открытая война
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11k
Алексей 3 часа назад
Вот это и есть натягивание совы на глобус.
Как можно в одном месте связать вакцину против COVID-19 и Белорусские события?
Шизофазия однако...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−27
Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
теперь чутка еще про одного олигофрена из пуйлокодлы. )))

"Кем был Золотов до того, как стать главой Росгвардии?

Глава Росгвардии благодаря своему вызову на дуэль Навального прославился на всю страну, причем далеко не с лучшей стороны. Кем Золотов был до того, как стать главой Росгвардии?

1. Родился в маленьком городке Сасово в семье простых работяг.

2. Пошел работать на автомобильный завод АЗЛК слесарем, затем - служить Отечеству. Проходил службу в пограничных войсках. После начал работать в спецслужбах.

3. Попал в 9 управление комитета безопасности. Правда, каким образом он попал в это элитное подразделение, не уточняется. После распада СССР устраивается работать охранником у Ельцина под руководством Коржакова.

4. Позже начинает работать у Собчака, охраняя его дочку и жену. Наверняка, вы уже видели подпись к фотографии того времени, где Золотов идет вместе с Собчаком и маленькой Ксюшей.

Пока его сверстники штурмовали Грозный, будущий дуэлянт занимался самой страшной и опасной работой - водил Ксюшу в школу в почетном звании ЧОПовца.
Затем знакомится с Путиным. Сближаются благодаря дзюдо. Золотов надолго становится спарринг-партнером будущего президента.

5. 1996 - Собчак проигрывает выборы, Золотова увольняют из Федеральной службы безопасности, становится личным телохранителем бизнесмена Романа Цепова.

Правда, он не только был известным предпринимателем, но и бандитом. По мнению Дмитрия Запольского, Цепов был посредником между властью и миром криминала, получая деньги за продажу госдолжностей.

6. С 2000 по 2013 - начальник Службы безопасности президента

7. 2006 - получает звание генерала-полковника.

8.2013 - зам главнокомандующего МВД, 2014 - первый замминистра МВД, 2005- генерал армии.

9. 2016 -директор службы войск Нацгвардии, которую президент создал как будто специально для Золотова.

По поводу образования: закончил юридический институт и Академию Генерального штаба. Хотя в некоторых материалах говорится, что диплом об образовании Золотов получил в качестве подарка.

Прочитав довольно немало статей о Золотове, я не нашла нигде, каким же образом и за какие заслуги он получал очередную должность, звания и награды, которых у Золотова, между прочим, немало. Ни слова, ни единого интервью. Везде - голая констатация фактов. Единственное, что упоминается: назначен указом президента.

Никаких упоминаний о том, что Золотов участвовал в военных действиях или каких-то спецоперациях. Как-то же нужно было заработать звание генерала-полковника?

Благодаря преданности и верности. Везде делается на этом акцент. Путин ему доверял не только свою жизнь, но и некоторые финансовые вопросы. Так, именно под его руководством строилась президентская резиденция в Геленджике.

Карьерный путь Золотова весьма впечатляющ, однако большинство фактов неизвестны.

Хотя недальновидность главы Росгвардии очевидна: зачем при такой биографии нужно было вообще привлекать к себе общественное внимание?

Зачем вызывать на дуэль сидящего в застенках человека? Разве так поступают настоящие офицеры? Кстати, сам Золотов сразу же после этой яркой речи пропал. Говорят - ушел в отпуск.

"
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47k
DonNerka Долой пуйлокодлу! 2 часа назад
Привет, Абрыгашка, обписяная крыса трусливая!)) Вижу, сегодня ты в памперсе спал, выспался

Скажи по секрету, просто интересно: какой тебе в психиатрической больнице поставили диагноз? Ведь многие заметили, что у тебя всплески сцыкливой активности совпадают с некоторыми природными явлениями. И анурез, кстати, тоже с этим связан, ты учти, заранее подгузники надевай.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−27
Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
"Netyn Долой пуйлокодлу! 4 минуты назад"

пуйлоэрэф все еще юзает разработки СССР. ибо имбецилы в руководстве.
да что далеко ходить? Министр обороны пуйлоэрэф, ни дня в армии не служил... найден среди бомжей тувинских, отмыт, одет, спасибо что хоть много не вещает. )))
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10k
Иван Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
у тебя в хохлостане, поди и министр - прямо с передовой. И президент - управленец с многодесятилетним стажем

кастрюлька, за Збруч скачи, и тряпки синессаные забирай, весь Киев засрал
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−27
Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
пуйлоэрэф - не Россия.

а что до санкций всяких, то они направлены на шестерок израиля сша и юк., а вовсе не на граждан России.

другое дело, что эти ублюдки из пуйлокодлы, теряя у своих хозяев, все больше в карман граждан России лезут.

вот скажите, какое право имеет пуйлокодла собирать налоги с граждан России?

что эти педерасты для народа сделали хорошего?
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46
unholycorpse Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
[мат] говно булькнуло. непотопляемый говноплотик, плыви на йух.
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21k
Netyn Автор поста Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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62k
Вит Вит Долой пуйлокодлу! 3 часа назад
Я так понимаю,что про лечение тебе говорить уже бесполезно?.....
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21k
Netyn Автор поста Вит Вит 2 часа назад
Кастрюльку ему наголову и на Майдан в Висконсин
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47k
DonNerka Netyn 2 часа назад
Вот ваша карма позволяет сообщить о тролле, а вы вместо этого с ним дискутируете
Зачем его кормить? Судя по некоторым признакам, он занимается рукоблудием во время этого "общения", а вы ему помогаете облегчиться ((
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