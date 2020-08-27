"Против России начата открытая война

Выйти из нее победителями – обновленными, обогащенными, доказавшими всему миру собственное превосходство должны были «цивилизованные» или, если желаете, «развитые» страны. Те самые, чей совокупный государственный долг, согласно данным, приведенным недавно The Wall Street Journal, уже в июле нынешнего года достиг небывалой отметки в 128% мирового ВВП. Предыдущий раз нечто подобное (госдолг в 124% глобального ВВП) фиксировался в 1946 году – после разорительной Второй мировой войны, разрушившей пол-Европы. При этом в Германии, к примеру, падение ВВП во втором квартале нынешнего года составило 9.7% – самая низкая отметка с того момента, когда этот показатель вообще начали высчитывать. Про Соединенные Штаты и говорить не приходится… С точки зрения «коллективного Запада», то, что Китай и Россия продемонстрировали гораздо лучшие результаты как в борьбе с пандемией, так и в области поддержания собственных экономик, является делом совершенно неправильным, вопиющим и подлежащим «исправлению»! А уж первая в мире действенная вакцина от COVID-19 могла быть исключительно американской, британской или немецкой. Ну, швейцарской, на худой конец… Но только не китайской и не русской! Вот и объявляются «возможными разработчиками химического и бактериологического оружия» 33-й и 48-й Центральные научно-исследовательские институты Министерства обороны России, ФГУП Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Только вот прямо сейчас, понимаете ли, всезнающие американцы заметили их зловещую деятельность и решили наказать! А все дело попросту в том, что именно ученые 48-го ЦНИИ Минобороны вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработали препарат, в котором так остро нуждается сейчас человечество – антикоронавирусную вакцину.