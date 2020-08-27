"Против России начата открытая война

Москва отвергла ультиматум: готова ли Россия к противостоянию с Западом?
Официальным ее объявлением можно считать заявление Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США о введении санкций против отечественных научно-исследовательских институтов, создававших первую в мире вакцину против COVID-19.
Данные действия, пусть и прикрытые лицемерной болтовней о «подозрениях в разработке химического и биологического оружия», являются, по сути, совершенно беспрецедентными. При этом у них имеются вполне конкретные цели, а также совершенно очевидные причины и поводы. Вот с ними мы сейчас и будем разбираться детально.
Сегодня, на момент написания данной статьи, уже вполне можно рассматривать некоторые ключевые события последнего времени в их взаимосвязи и последовательности. Тем более, что в стройные цепочки – как хронологические, так и логические, они выстраиваются без малейшей натяжки. Итак: в конце июля после провальной спецоперации американских и прочих западных спецслужб, направленных на полный разрыв отношений между Минском и Москвой (провокации с «вагнеровцами»), в Белоруссии, тем не менее, начинаются акции протеста, очень быстро перерастающие из стихийных проявлений возмущения в четко координируемую и направляемую из-за рубежа попытку устроить в стране государственный переворот по типичному сценарию «цветных революций». Российскому руководству по множеству открытых каналов коммуникации (можно не сомневаться – по всем закрытым также) неоднократно передается предупреждение: «Не вмешивайтесь! Не поддерживайте Лукашенко! Не препятствуйте разворачивающемуся «майдану»!
Кремль, однако, игнорирует явно сквозящие во всех этих «посланиях» угрозы и дает понять, что не оставит белорусский народ один на один с надвигающейся на него бедой. Все многочисленные недоразумения и конфликтные моменты между лидерами двух стран уходят на второй план и Западу становится ясно: этого союзника русские не сдадут ни за что. Тогда начинается следующий акт – 20 августа с Алексеем Навальным происходит нечто непонятное, что немедля объявляется на Западе «отравлением» и «преступлением». «Несчастную жертву» тут же эвакуируют в Германию, причем четкие и сверхоперативные действия играющего в этой «спасательной операции» главную роль Бундесвера наводят на мысль о тщательной подготовке, проводившейся заранее… Что характерно, многочисленные немецкие политики, обычно не разбрасывающиеся голословными заявлениями, в один голос принимаются твердить о «злодейском отравлении» задолго до того, как пациенту были сделаны первые анализы и обследования. Озвучивали тексты, утвержденные загодя? Очень на то похоже.
И вот, после всего этого на сцену, наконец, выходит исполнитель «главной партии» – первый заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган собственной персоной мчится в Москву, чтобы предъявить руководству нашей страны четкий и однозначный ультиматум. Озвучить условия полной и безоговорочной капитуляции, если хотите. В последнее время, по оценкам ведущих представителей внешнеполитических ведомств США и России, дипломатические отношения между странами приблизились едва ли не к точке полного «замерзания». И вдруг – нежданный визит на столь высоком уровне! Перед посещением нашей столицы замглавы Госдепа побывал «на передовой» – в Литве, где не только встретился с «белорусской Гуайдихой», Светланой Тихановской, но и в быстром темпе провел совещание представителей наиболее верных американских вассалов – от поляков и прибалтов до украинцев. На нем Биган вынес окончательный и не подлежащий обжалованию вердикт: «Выборы в Белоруссии несправедливы, недемократичны и несвободны». Вашингтон их не признает и Лукашенко должен быть свергнут. Можно не сомневаться, с такими же идеями он прилетел и в Москву. Встреча, как известно, проходила в закрытом режиме и на ней, по официальной версии, «обсуждался широкий спектр вопросов российско-американских отношений».
Тем не менее ни для кого не секрет, что основных пунктов повестки было два – Белоруссия и Навальный. При этом мистер Биган даже не пытался скрывать, что приехал стращать русских и грозить им всеми мыслимыми и немыслимыми карами. По его словам, он предупредил своего собеседника Сергея Лаврова о том, что «в случае подтверждения диагноза об отравлении» (а разве ж он мог не подтвердиться?!) «США примут против России меры, перед которыми померкнут даже санкции за вмешательство Москвы в их собственные выборы». Судя по тому, что на Россию начат очередной санкционный «накат», мистер Биган был послан господином Лавровым по совершенно конкретному адресу. Возможно, по высоким канонам дипломатического этикета, а, возможно, и нет. Факт в том, что в Вашингтоне поняли: ультиматум отвергнут.
При этом в Государственном департаменте продолжают попытки делать хорошую мину при плохой игре – его глава, Майк Помпео, традиционно ставя рекорды в области цинизма и наглости, намедни выступил с «замечательным» предложением: «США готовы оказать России помощь в расследовании отравления»! Нет, ну как вам это?! Отчего ж тогда сотрудники нашего Следственного комитета до сих пор не задействованы в расследовании убиения Джорджа Флойда? Может, его не какие-то там полицейские, а лично Дональд Трамп коленом душил? А Помпео при сем присутствовал… Какое право имеют заокеанские деятели, какие бы у них ни были должности, совать свой нос в исключительно внутренние дела России, да еще и давать при этом оценки, право на которые имеет, вообще говоря, только суд? Немедля подхвативший «почин» Вашингтона британский премьер Борис Джонсон уже вещает о «международных усилиях для торжества правосудия» и «шокированном отравлением Навального мире». Не было ни расследования, ни квалифицированных экспертиз, ни судебного разбирательства – однако у Запада уже готов и диагноз, и вердикт, и обвинительный приговор против нашей страны. Вот его-то там и рвутся привести в исполнение как можно быстрее.
Почему так происходит и почему все это началось именно сейчас? Ну, прежде всего – ничего, собственно, не «началось», а как раз продолжается уже достаточно давно. С 2014 года, как минимум. Кратковременные периоды «просветления», во время которых «коллективный Запад» на какое-то время на доли градуса снижал накал русофобской риторики и не предпринимал против нашей страны особенно враждебных действий для последних лет являются исключением, а не правилом. Некоторую передышку дала и пандемия коронавируса, которая явно пошла не так, как планировалось теми, кто стоял у ее истоков.
Выйти из нее победителями – обновленными, обогащенными, доказавшими всему миру собственное превосходство должны были «цивилизованные» или, если желаете, «развитые» страны. Те самые, чей совокупный государственный долг, согласно данным, приведенным недавно The Wall Street Journal, уже в июле нынешнего года достиг небывалой отметки в 128% мирового ВВП. Предыдущий раз нечто подобное (госдолг в 124% глобального ВВП) фиксировался в 1946 году – после разорительной Второй мировой войны, разрушившей пол-Европы. При этом в Германии, к примеру, падение ВВП во втором квартале нынешнего года составило 9.7% – самая низкая отметка с того момента, когда этот показатель вообще начали высчитывать. Про Соединенные Штаты и говорить не приходится… С точки зрения «коллективного Запада», то, что Китай и Россия продемонстрировали гораздо лучшие результаты как в борьбе с пандемией, так и в области поддержания собственных экономик, является делом совершенно неправильным, вопиющим и подлежащим «исправлению»! А уж первая в мире действенная вакцина от COVID-19 могла быть исключительно американской, британской или немецкой. Ну, швейцарской, на худой конец… Но только не китайской и не русской! Вот и объявляются «возможными разработчиками химического и бактериологического оружия» 33-й и 48-й Центральные научно-исследовательские институты Министерства обороны России, ФГУП Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Только вот прямо сейчас, понимаете ли, всезнающие американцы заметили их зловещую деятельность и решили наказать! А все дело попросту в том, что именно ученые 48-го ЦНИИ Минобороны вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработали препарат, в котором так остро нуждается сейчас человечество – антикоронавирусную вакцину.
«Коллективный Запад», сам того не ожидая, ухнувший в пучину колоссального экономического кризиса, сопровождаемого давно невиданными волнами социальных протестов, отчаянно ищет выход. Очень похоже на то, что видят его там в объявлении войны Китаю и России. «Холодной» – как минимум. При этом между двумя странами стараются вбить клин, не дав объединиться. То же «раскручивание» гражданского конфликта в Белоруссии, помимо всех прочих, преследует еще и цель «столкнуть лбами» Москву и Пекин, имеющих в этой стране пусть и не противоположные, но далеко не во всем совпадающие интересы. Дальше будет только хуже. Намного хуже. Уже сейчас в Европейском парламенте вовсю витийствует его депутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский, требующий немедля отключить нашу страну от международной платежной системы SWIFT за «осуществление гибридного вторжения в Белоруссию» и «вмешательство» в тамошние выборы. Доходящая до явной шизофрении русофобия этого евродепутата известна давно, однако следует не забывать о принципе: «что у поляка на языке, то у американца на уме». Маршрут «инспекционной» поездки Стивена Бигана, пролегающий через Вильнюс, Москву и Киев, заставляет задуматься о том, какие новые подлости и провокации нам следует ждать как от Прибалтики, так и от Украины. Ну, а «артподготовка» с использованием «главного калибра» Вашингтона, похоже, только начинается.
Следует понимать – в этом противостоянии, предельно жестоком и тотальном, союзников у нас не будет. Даже привыкшая играть в «дружбу с Россией» Сербия уже поспешила присоединиться к официальному заявлению Европейского Союза, фактически ставящему «недемократические и несвободные» выборы в Белоруссии вне закона и говорящему о непризнании их результатов. Наравне с Украиной, кстати говоря… Китай? Да, волей-неволей мы оказываемся «в одной лодке» с Поднебесной, испытывающей сейчас такое же давление Запада. Однако стоит помнить о том, что Пекин всегда и во всем преследует исключительно собственные интересы. Выдержат ли надвигающуюся сейчас бурю его «особые» и «беспрецедентные» отношения с Москвой – большой вопрос. Турция?! Ну, это те еще «союзнички» – как бы в спину не ударили. Фактически, как и всегда в лихую годину, наша страна стоит лицом к лицу со всем миром, по большей части враждебным ей. Что ж, ближайшие события покажут – готовы ли мы к новому испытанию.
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Метки: 2020 Александр Неукропный россия сша
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...готова ли Россия к противостоянию с Западом?"
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Впервой, что ли?
Это противостояние и не прекращалось. За исключением "благословенных либеральных" лет в 90-е при Ельцине, когда ЕБН просто ложился под запад с раздвинутыми булками.
белорусы остались последним , по настоящему дружеским народом.
если их будет лупить наш омон , то друзей у нас не останется совсем(
Что же касается союзников, то их нет ни у кого. Такого явления в природе не существует. Есть только прихлебатели и хитрованы, решающие свои проблемы за чужой счет. У СССР в союзниках полмира числилось, и что? Стоило только державе зашататься, как вся эта свора кинулась врассыпную. Хотя до этого была и вечная дружба, и единство, и общие ценности - все как сейчас на коллективном Западе. Ровно то же самое и с США - все их сегодняшние союзники с ними до первого шухера. Никто их реально своими тушками прикрывать не будет. По-другому в этом мире не бывает, уж сколько на эту тему было мудрых высказываний и помимо знаменитой фразы нашего Александра. Но нет, постоянно находятся любители подсчитывать и сопоставлять, у кого сколько союзников..
Готовность к противостоянию зависит не от количества денег и, тем более, липовых союзников, а от воли, упорства и яиц.
Как можно в одном месте связать вакцину против COVID-19 и Белорусские события?
Шизофазия однако...
"Кем был Золотов до того, как стать главой Росгвардии?
Глава Росгвардии благодаря своему вызову на дуэль Навального прославился на всю страну, причем далеко не с лучшей стороны. Кем Золотов был до того, как стать главой Росгвардии?
1. Родился в маленьком городке Сасово в семье простых работяг.
2. Пошел работать на автомобильный завод АЗЛК слесарем, затем - служить Отечеству. Проходил службу в пограничных войсках. После начал работать в спецслужбах.
3. Попал в 9 управление комитета безопасности. Правда, каким образом он попал в это элитное подразделение, не уточняется. После распада СССР устраивается работать охранником у Ельцина под руководством Коржакова.
4. Позже начинает работать у Собчака, охраняя его дочку и жену. Наверняка, вы уже видели подпись к фотографии того времени, где Золотов идет вместе с Собчаком и маленькой Ксюшей.
Пока его сверстники штурмовали Грозный, будущий дуэлянт занимался самой страшной и опасной работой - водил Ксюшу в школу в почетном звании ЧОПовца.
Затем знакомится с Путиным. Сближаются благодаря дзюдо. Золотов надолго становится спарринг-партнером будущего президента.
5. 1996 - Собчак проигрывает выборы, Золотова увольняют из Федеральной службы безопасности, становится личным телохранителем бизнесмена Романа Цепова.
Правда, он не только был известным предпринимателем, но и бандитом. По мнению Дмитрия Запольского, Цепов был посредником между властью и миром криминала, получая деньги за продажу госдолжностей.
6. С 2000 по 2013 - начальник Службы безопасности президента
7. 2006 - получает звание генерала-полковника.
8.2013 - зам главнокомандующего МВД, 2014 - первый замминистра МВД, 2005- генерал армии.
9. 2016 -директор службы войск Нацгвардии, которую президент создал как будто специально для Золотова.
По поводу образования: закончил юридический институт и Академию Генерального штаба. Хотя в некоторых материалах говорится, что диплом об образовании Золотов получил в качестве подарка.
Прочитав довольно немало статей о Золотове, я не нашла нигде, каким же образом и за какие заслуги он получал очередную должность, звания и награды, которых у Золотова, между прочим, немало. Ни слова, ни единого интервью. Везде - голая констатация фактов. Единственное, что упоминается: назначен указом президента.
Никаких упоминаний о том, что Золотов участвовал в военных действиях или каких-то спецоперациях. Как-то же нужно было заработать звание генерала-полковника?
Благодаря преданности и верности. Везде делается на этом акцент. Путин ему доверял не только свою жизнь, но и некоторые финансовые вопросы. Так, именно под его руководством строилась президентская резиденция в Геленджике.
Карьерный путь Золотова весьма впечатляющ, однако большинство фактов неизвестны.
Хотя недальновидность главы Росгвардии очевидна: зачем при такой биографии нужно было вообще привлекать к себе общественное внимание?
Зачем вызывать на дуэль сидящего в застенках человека? Разве так поступают настоящие офицеры? Кстати, сам Золотов сразу же после этой яркой речи пропал. Говорят - ушел в отпуск.
"
Скажи по секрету, просто интересно: какой тебе в психиатрической больнице поставили диагноз? Ведь многие заметили, что у тебя всплески сцыкливой активности совпадают с некоторыми природными явлениями. И анурез, кстати, тоже с этим связан, ты учти, заранее подгузники надевай.
пуйлоэрэф все еще юзает разработки СССР. ибо имбецилы в руководстве.
да что далеко ходить? Министр обороны пуйлоэрэф, ни дня в армии не служил... найден среди бомжей тувинских, отмыт, одет, спасибо что хоть много не вещает. )))
кастрюлька, за Збруч скачи, и тряпки синессаные забирай, весь Киев засрал
а что до санкций всяких, то они направлены на шестерок израиля сша и юк., а вовсе не на граждан России.
другое дело, что эти ублюдки из пуйлокодлы, теряя у своих хозяев, все больше в карман граждан России лезут.
вот скажите, какое право имеет пуйлокодла собирать налоги с граждан России?
что эти педерасты для народа сделали хорошего?