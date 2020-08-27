Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке

В Барнауле был задержан военнослужащий Ракетных войск за разглашение государственной тайны. Военный шёл из магазина с пакетом продуктов, как вдруг на него накинулись сотрудники ФСБ. Сообщается, что мужчина передавал важные сведения разведке Украины.
В Барнауле сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) за то, что он передавал сведения, содержащие гостайну, разведке Украины.
"ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", - сообщили в ЦОС ТАСС.
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По факту задержания возбуждено уголовное дело о государственной измене (по ст. 275 УК России). Теперь военнослужащему светит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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#ЯМыСидорчук
P.S.
Служа в армии мне в голову не приходило с кем-либо общаться на военную тематику. Даже с друзьями мог сказать только о личной неприязни к конкретному человеку по житейским делам. Чем я занимаюсь, куда езжу в командировки, когда, приказы начальства, это не обсуждалось даже с мамой.
Как бы это Вам объяснить... А! Понял! Вы же военный! В общем, это, я пошутил. Ну, понимаете, сейчас вся эта либеральная пена начинает кипеть при самых нормальных, стандартных действиях силовых структур, поднимая свой либеральный вой. запуская флешмобы и хэштеги. Вот я и, товой...