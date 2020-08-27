FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1694 поста • 648 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке

Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 13:06
Сообщество : Военное
Метки: Военная тайна   барнаул   военное   задержание   интересное   суд   фото   
1661
1
1

В Барнауле был задержан военнослужащий Ракетных войск за разглашение государственной тайны. Военный шёл из магазина с пакетом продуктов, как вдруг на него накинулись сотрудники ФСБ. Сообщается, что мужчина передавал важные сведения разведке Украины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Военная тайна   барнаул   военное   задержание   интересное   суд   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
120
DoctorBetruger 3 часа назад
Ну вот зачем? ЗАЧЕМ Украине информация о стратегах России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
Kost DoctorBetruger 2 часа назад
это же укры, перепродадут или хозяевам своим подарят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Nane First NameLast Минуту назад
Хотел ракету в 200 махов с непредсказуемой траекторией продать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 13 минут назад
максимум 20 лет....плохо, лучше всё таки вернуть смертную казнь,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек 13 минут назад
Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
Moon24 Полчаса назад
Тайна или тайна , но для гражданина страны такое поведение просто непристойно и он должен быть наказан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дмитрий Полчаса назад
Ксюх, вроде чет сказать хотела - а опять получилось ни о чем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kot Matvey 44 минуты назад
А хуле, деревянный валится нахрен, нужно как-то зарабатывать!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yahaomsk 50 минут назад
Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Херассе за хлебушком сходил.. Или это он военные секреты в пакете выносил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пумба Час назад
Бля, так у нас вна Украине таки есть разведка?!! Цэ пэрэмога! Ще нэ вмэрла!!! А ватники смеялись с поросёнковой "Армии, мовы, виры"! А оно-то всё есть! И таки узнали все секреты клятых москалей! Ну всё, теперь заживём! Наливаю самогон, отрезаю шмат сала, заворачиваюсь в державный прапор - и на диван. Ждать в ближайшие три часа покращення.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cascha68 Пумба 8 минут назад
та какая там разведка?! неофициальный филиал фсб...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
664
Инквизитор РФ Час назад
Изменнику Родины и предателю расстрел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 2 часа назад
Надо было ещё раз пять скопировать и вставить один и тот же абзац: пост получился бы больше и интересней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sivanov1079 2 часа назад
Не надо смеяться над укро-разведкой. Те сливают инфориацию кому надо, за спасибо от хозяина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor 2 часа назад
Бля, нашёл кому военную тайну сливать, Плохиш долбаный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Вообще силовики распустились! Хватают людей прямо на улице! Любого так могут схватить и - в кутузку. 37-й год!
#ЯМыСидорчук
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий Борис Карабанов 2 часа назад
Это не любой, а офицер работающий в самой важной структуре по охране страны. И взяли его после предоставления документов военному прокурору и получения разрешающей санкции - где ты тут увидел "без суда и следствия"? И расстреливать его не собираются. а будет дознание - что говорил-писал, кому, с какой целью. И на основании этого будет вынесено решение.
P.S.
Служа в армии мне в голову не приходило с кем-либо общаться на военную тематику. Даже с друзьями мог сказать только о личной неприязни к конкретному человеку по житейским делам. Чем я занимаюсь, куда езжу в командировки, когда, приказы начальства, это не обсуждалось даже с мамой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов Григорий 2 часа назад
Господи, Вы это прямо серьёзно всё мне говорите?
Как бы это Вам объяснить... А! Понял! Вы же военный! В общем, это, я пошутил. Ну, понимаете, сейчас вся эта либеральная пена начинает кипеть при самых нормальных, стандартных действиях силовых структур, поднимая свой либеральный вой. запуская флешмобы и хэштеги. Вот я и, товой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий Борис Карабанов Час назад
Сарказм был настолько тонок, что его уловить можно только по интонации. А интонацию буквами трудно передать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
RusLAN 3 часа назад
Передавал сведения в продуктовом магазине?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
im240 3 часа назад
расстрелять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 3 часа назад
Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Sanar 3 часа назад
Очень интересно чем таким разведку Украины мог заинтересовать старлей РВСН из Барнаула. Единственная догадка, что закончил Ростовский институт РВСН и там завербовали подпиндосники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео) Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео) У скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде обнаружили снаряды времён Второй Мировой У скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде обнаружили снаряды времён Второй Мировой Типичная сумма российской взятки не превысила десять тысяч Типичная сумма российской взятки не превысила десять тысяч Минобороны показало настоящую работу армейского спецназа Минобороны показало настоящую работу армейского спецназа Парень, утопивший котёнка на видео, теперь боится за свою жизнь и ходит в бронежилете Парень, утопивший котёнка на видео, теперь боится за свою жизнь и ходит в бронежилете В Барнауле обнаружили странный приют, где старики живут в жутких условиях В Барнауле обнаружили странный приют, где старики живут в жутких условиях
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57448



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
0
104
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы
5
355
После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
1
34
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
Клещевой боррелиоз
0
11
Клещевой боррелиоз
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#шоу бизнес#знаменитости#кино#Биография звезд#животные#подборка#смешно#москва
#прикол#факты#сша#россия#дети#актер#картинки#авто авария#навальный#настроение
#фото#история#авария#интересное#дтп#биография#музыка#девушки#красота#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться