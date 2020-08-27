Военнослужащий РВСН был задержан за разглашение гостайны украинской разведке

Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)

У скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде обнаружили снаряды времён Второй Мировой

Типичная сумма российской взятки не превысила десять тысяч

Парень, утопивший котёнка на видео, теперь боится за свою жизнь и ходит в бронежилете