Слава великому Сталину!

Источник:
Ссылки по теме:
- Идейно вредные произведения: список музыкальных групп, запрещенных в СССР
- Это вам не эко-шуба! Искусственный мех в Советском Союзе
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- Теплые фотографии времен СССР, которые пробивают на ностальгию
- Лучшие сыщики по версии советского кинематографа
Метки: СССР ностальгия сталин
0
Новости партнёров
Загрузка...
Народ не беспокоился о своём будущем. Великая конституция 1936г. обеспечила народ правами и свободами.
А наука - кибернетика, генетика. При нём процветали великие учёные, как Трофим Лысенко, признанный агроном.
Игореша, тебе то хоть тридцатник есть? Какая ностальгия?
Чем моложе блогер, тем лучше ему жилось при Сталине у моих дедов особо ностальгии не наблюдалось, потому что они помнили, как все было на самом деле
К чему бы это?
И таких "шпионов" боло миллионы. Миллионы обездоленных семей. Миллионы изломанных детских судеб. Это факт, факт непреложный и неоспоримый.
Да, можно, например, опять и опять подкидывать этот вопросик "А кто же написал миллионы доносов?". На этот вопрос ответ прост - напишите на меня сегодня донос, что я шпион всех разведок мира и над Вами власти посмеются, а если бы Вы это сделали восемьдесят лет назад, то при добром Сталине, по острой по необходимости, меня бы просто напросто расстреляли в течение двух недель.
Да, когда поносят руководителей моей страны извне, мне это неприятно - не их сучье дело, но и предавать память своих соотечественников ещё более преступно и подло.
Когда мы сейчас абсолютно знаем, что есть шпионы и вредители среди нас, нашей элиты и ничего им не делается. Но от этого лучше же мы не живем, правда?
Конечно, надо обязательно помнить о нашей горькой истории, надо говорить это детям, но не только минусы. Ведь были и плюсы и не малые! Ведь люди видя "беспорядок" хотят получить "порядок". Как при Сталине. А надо нам это? Риторический вопрос...
---------------------------
А может это Вы, с чисто юношеским максимализмом делите мир на черно-белый и лепте глупости про "есть ещё достаточно живых людей, которые испытали всю "доброту"".
Я Вам при помощи простой арифметики показал - что это бред.
Я уважаю Иосифа Виссарионыча как человека и как вождя, но это похоже на пресмыкание. Вряд ли, для него требуется пресмыкаться. Оставьте это для церкви. Это просто человек. Один из Великих в нашей истории. Наряду со Святославом Храбрым, Иваном Грозным, Петром Первым.
А Ленину, Сталину и всем сторонникам социализма великая слава!