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Слава великому Сталину!

Слава великому Сталину! (8 фото)

Автор:
27 августа 2020 12:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   ностальгия   сталин   
685
8
Был культ,но была и личность!

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Метки: СССР   ностальгия   сталин   
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28  комментариев
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472
Stopbandera 4 часа назад
Слава великому Сталину!
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96
Сергей 45 минут назад
Что бы не говорили,но ведь жилось при нём. Жили без страха,как сейчас, что могут просто так посадить. Изобилие в деревне при нём было. Каждый колхозник знал свои права. Были перегибы, ну а куда без них.
Народ не беспокоился о своём будущем. Великая конституция 1936г. обеспечила народ правами и свободами.
А наука - кибернетика, генетика. При нём процветали великие учёные, как Трофим Лысенко, признанный агроном.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей 2 минуты назад
Не все поймут
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6k
albedo Час назад
Слава великому Сталину!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ albedo Минуту назад
Или твоей фотографии
Или твоей фотографии
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27k
lem02 2 часа назад
Замените Сталина на плакатах на обнуленыша. И можно агитки по новой переиздавать.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
забавляет тэг " ностальгия"

Игореша, тебе то хоть тридцатник есть? Какая ностальгия?

Чем моложе блогер, тем лучше ему жилось при Сталине
у моих дедов особо ностальгии не наблюдалось, потому что они помнили, как все было на самом деле
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7k
Иван Акимов ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну ты ж потомок бандарлогов из схронов.
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1k
Sergey ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Кулацкий выродок?
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Акимов 2 часа назад
Ну твои то вертухаями были?
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6k
albedo Sergey Час назад
Нет, просто свидомый этот "Месть печенегов".
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5k
☣️Месть печенегов☣️ albedo Полчаса назад
О. Бывший хохол отметился, как, папка из Канады пишет?
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509
Злодей 3 часа назад
За Сталина всегда плюс!! Его не любят только коллаборационисты!!
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34k
Нанук Паналык 3 часа назад
Чет зачастили говнопосты про того людоеда...
К чему бы это?
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7k
Vlad 3 часа назад
И чего? Разве он был не был прав? Ведь пришли же. :)
И чего? Разве он был не был прав? Ведь пришли же. :)
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7k
Vlad 3 часа назад
да-да, конечно не так, как он мечтал.
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509
Злодей Vlad 3 часа назад
А за это скажим спасибо нашим предкам,которые не отстояли союз.
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55k
Viktor 3 часа назад
Слава великому Сталину!
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Создавая подобные посты не следует считать, что минусят их исключительно "либеральные хомячки". Поверьте, есть ещё достаточно живых людей, которые испытали всю "доброту" великого Сталина на собственной шкуре. Большинство из вас слишком молоды, чтобы судить об этом, имея на руках лишь интернет в качестве базы.
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509
Злодей Sasa 3 часа назад
Правильно говоришь!!
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2k
Борис Карабанов albedo 2 часа назад
Господи, насколько же вы (не личное обращение) ограничены и при этом пытаетесь судить о вещах планетарного масштаба, которые вам совершенно неведомы.
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2k
Борис Карабанов Sasa 2 часа назад
Вы как-то совсем неожиданно съехали от темы поста (поста боготворения Сталина)и темы моего комментария к "поливать грязью", к Гуверу и к Рузвельту. Знаете как это называется? Это называется демагогия. Мне глубоко плевать на гуверов и рузвельтов. Я бы мог Вам задать один простой вопрос, скажем, зачем же было так остро надо, скажем, расстреливать сельского учителя 29-и лет от роду, в глухом казахстанском селе по обвинению в шпионаже в пользу Англии(!), оставляя сиротой четырёхлетнюю дочь. Но это бессмысленно делать. Ответ будет в том же стиле.
И таких "шпионов" боло миллионы. Миллионы обездоленных семей. Миллионы изломанных детских судеб. Это факт, факт непреложный и неоспоримый.
Да, можно, например, опять и опять подкидывать этот вопросик "А кто же написал миллионы доносов?". На этот вопрос ответ прост - напишите на меня сегодня донос, что я шпион всех разведок мира и над Вами власти посмеются, а если бы Вы это сделали восемьдесят лет назад, то при добром Сталине, по острой по необходимости, меня бы просто напросто расстреляли в течение двух недель.
Да, когда поносят руководителей моей страны извне, мне это неприятно - не их сучье дело, но и предавать память своих соотечественников ещё более преступно и подло.
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7k
Sasa Борис Карабанов Час назад
Все относительно. Демагогия? Да. А Вы уверены что сельский учитель не был английским шпионом? "Где Ваши доказательства"? Смешной конечно вопрос! Но ведь есть люди которых обвиняли и потом выпускали. Я знаю таких! Моего деда два раза забирали по доносу и оба раза отпускали, правда с понижением в звании офицера. Я это узнал из инета и подняв архивы. А то бы дослужился бы до генерала, а так полковником ушел на пенсию. Отец мой молчал о том. Об этом времени было табу говорить! Но вот разве всех сажали, кого обвиняли?
Когда мы сейчас абсолютно знаем, что есть шпионы и вредители среди нас, нашей элиты и ничего им не делается. Но от этого лучше же мы не живем, правда?
Конечно, надо обязательно помнить о нашей горькой истории, надо говорить это детям, но не только минусы. Ведь были и плюсы и не малые! Ведь люди видя "беспорядок" хотят получить "порядок". Как при Сталине. А надо нам это? Риторический вопрос...
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6k
albedo Борис Карабанов Час назад
Господи, насколько же вы (не личное обращение) ограничены
---------------------------
А может это Вы, с чисто юношеским максимализмом делите мир на черно-белый и лепте глупости про "есть ещё достаточно живых людей, которые испытали всю "доброту"".
Я Вам при помощи простой арифметики показал - что это бред.
Господи, насколько же вы (не личное обращение) ограничены --------------------------- А может это Вы, с чисто юношеским максимализмом делите мир на черно-белый и лепте глупости про "есть ещё достаточно живых людей, которые испытали всю "доброту"". Я Вам при помощи простой арифметики показал - что это бред.
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2k
Том Джоуд 4 часа назад
Ну и зачем этот пост? Для чего? Для срача? Зачем агитки? Где текст объясняющий эти плакаты? Это похоже на неумное обожание или на провокацию.
Я уважаю Иосифа Виссарионыча как человека и как вождя, но это похоже на пресмыкание. Вряд ли, для него требуется пресмыкаться. Оставьте это для церкви. Это просто человек. Один из Великих в нашей истории. Наряду со Святославом Храбрым, Иваном Грозным, Петром Первым.
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253
ЯуЦуЧу 4 часа назад
ой а сейчас не куль ??
А Ленину, Сталину и всем сторонникам социализма великая слава!
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