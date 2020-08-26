22.

Суперсерия игр по хоккею СССР-Канада, вторая, московская часть. Через два года этой легендарной серии игр, вошедшей в историю мирового хоккея, будет 50 лет. "Мы готовы были тогда убить друг друга" - так говорил Фил Эспозито, когда в 2012 году отмечали 40-летие игр. И Фил тогда, в 1972 году доказал верность своих слов. Все помним и игру Фила, и ставшие легендарными слова Николая Озерова: "Да... такой хоккей нам не нужен..."