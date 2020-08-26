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2.
Дерево с самым толстым стволом
3.
Грузовик для междугородней доставки, Спрингфилд, Иллинойс. 1936 г.
4.
Александр Лукашенко, 1980-е.
5.
В СССР были очень популярны уличные весы. Взвешивание стоило 5 коп.
6.
Во время наводнения 1963г. чашечку эспрессо от " Cafe Florian" могли себе позволить даже дети. Венеция, Сан Марко.
7.
Купальники 40-х годов.
8.
В 1958 году в Лондоне открылся первый стрип-клуб...
9.
Телевизор Юность 1964 года.
10.
Революционные румыны пришли в кабинет к Николае Чаушеску. Декабрь 1989 г.
11.
Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер. 1970 год.
12.
Влюбленные у почтового ящика. Станция метро Сокольники. Фото Г. Одднер, 1966 год.
13.
Семейный велосипед с встроенной швейной машинкой.(США, 1939 год)
14.
Очередь на белорусско–польской границе, Брест, начало 1990-х.
15.
Японская уличная мода 1930-х годов
16.
Мать и сын: 137 летняя Хпап Лазурия и её сын 95 летний Дзукури Лазурия. Грузия, 1976 год.
17.
Молодая девушка из почетного женского королевского армейского корпуса потеряла сознание от жаркой погоды во время встречи с принцессой Елизаветой. Шрусбери, Англия, 6 июля 1949 года
18.
Индийская школьная рок-группа The Hectics (Чахоточные), 1959 год. Группа играла рок-н-ролл на школьных вечерах, танцах и юбилеях.
А еще через два года там начнется революция. И в связи с беспорядками семья Булсара, взяв всего лишь два чемодана с одеждой, улетит в Великобританию.
19.
Патрульные противолодочные дирижабли ВМС США с авиабазы Moffett Field в полете, Вторая Мировая война
20.
Атомный ледокол "Ленин", 1960 год
21.
Михаил Боярский
22.
Фил ЭСПОЗИТО и Александр РАГУЛИН. 1972 год.
23.
Стоматология XX века
24.
Электроколяска Peugeot VLV (Voiture Légère de Ville - лёгкий городской автомобиль
В течении 1941-1942-го гг. было выпущено 377 колясок, после чего производство машины было запрещено немецкими властями
25.
Запах табачного дыма. Леонид Брежнев в отпуске, Крым, СССР, август 1981 года.
26.
Знаменательная встреча короля ринга и короля сцены - Мухаммед Али и юный Майкл Джексон, 60-е
27.
Брутальные сотрудники КГБ СССР, 1990 год.
28.
В универмаге, 1958
29.
Девушки на Красной площади. Фото Б. Савельев, 1981 год.
30.
Очередь в Мавзолей. Москва. 1987 год.
31.
Завтрак у бабушки, Украина, 1960-е.
32.
Хоккейный матч на озере Стуршён, Швеция, 1960 год
33.
Молодая мать в консультации
34.
Здоровый образ жизни в 1960-е
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СССР 1967 год.
36.
Трактористы
37.
Никита Хрущёв в Индии.
38.
Продавщица на Кузнечном рынке, 1991 год
39.
В московском дворике, в 1960-х.
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Поет Моника Беллуччи
Источник:
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https://back-in-ussr.com/2014/10/sovetskie-stiralki.htmlhttps://back-in-ussr.com/2014/10/sovetskie-stiralki.html