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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
26 августа 2020 23:09
Метки: история   ретро   фото   
1044
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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2k
Олег 6 часов назад
Фото № 37 "Никита Хрущёв в Индии".Напомнило выражение: "Разоделся как х.уй на утренник". За пост благодарю прочитал и посмотрел с интересом.
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8k
Хью́берт 2 часа назад
Рига-54, у соседей такая была.

Кому интересно ещё стиралки.
https://back-in-ussr.com/2014/10/sovetskie-stiralki.htmlhttps://back-in-ussr.com/2014/10/sovetskie-stiralki.html
Рига-54, у соседей такая была. Кому интересно ещё стиралки.
Рига-54, у соседей такая была. Кому интересно ещё стиралки.
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2k
Олег 6 часов назад
Понимаю,что фото № 31 "Завтрак у бабушки.Украина,1960-е"скорее всего для какого- то журнала,но руки у бабушки реально трудовые,рабочие.
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