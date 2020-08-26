Ответ: "Это вращающийся пластиковый список покупок. Под наклейкой вы найдете идущие по кругу продукты по категориям и возле необходимой можно разместить красную точку. Чтобы не писать каждый раз от руки"

4. "Что это за приспособление такое странное и для чего оно?"