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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (20 фото)

Автор:
26 августа 2020 14:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   находки   
2703
20

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   интересно   находки   
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9  комментариев
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 часа назад
Мляяяяяяяяяяяяяяять!!!!!!!!!!!
Вот это
Мляяяяяяяяяяяяяяять!!!!!!!!!!! Вот это не узнать...... На каких дебилов рассчитаны все эти посты?

не узнать......
На каких дебилов рассчитаны все эти посты?
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2k
Борис Карабанов Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 часа назад
Мир велик и для кого-то аклунг также привычен, как и глиняная свистулька. Пожалуй, я состряпаю подобный пост, но из исключительно отечественных обиходных предметов. Посмотрим.
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16k
RDen Полчаса назад
Что это за штука: самые странные находки
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483
SuB Час назад
Комментарий к фото
Скорее для укупоривания.
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7k
Serg2001 2 часа назад
На п. 4 я сначала подумал, что это книппель... похож.
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14k
Anna 3 часа назад
Комментарий к фото
мож гильза, не?
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6k
Doomer 3 часа назад
Приспособа №12 называется - кукан.
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2k
Олег 3 часа назад
Фото № 11 приспособление связанное с рыбалкой называется "Кукан".
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14k
Lelik 3 часа назад
Про "семь счастливых богов" насмешило.
На одной цепочке их девять, на другой- четыре. Ни так, ни сяк, ни на раскасяк семь не выходит. Почему? Потому что к богам это никакого отношения не имеет. Это просто маски кобуки по классическим постановкам.
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