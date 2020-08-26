Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Дед хранит это у себя, но что это такое?"
Ответ: "Это 40x304 мм снаряд времен Второй мировой войны британской противотанковой пушки QF 2 pounder"
2. "Для чего это приспособление?"
Ответ: "Для снятия пробок с винных бутылок"
3. "Нашел это в коробке с канцелярскими принадлежностями. Что это такое?"
Ответ: "Это вращающийся пластиковый список покупок. Под наклейкой вы найдете идущие по кругу продукты по категориям и возле необходимой можно разместить красную точку. Чтобы не писать каждый раз от руки"
4. "Что это за приспособление такое странное и для чего оно?"
Ответ: "Это противовес для весов, просто подвешен на стене на крюк"
5. "Что это такое, нашел в кухонном столе?"
Ответ: "Эта трубочка - бомбилья для питья мате"
6. "Что это за конструкцию я увидел сегодня на столбе прогуливаясь по городу?"
Ответ: "Это старая сирена"
7. "Это какая-та декоративная штука, все никак не разберусь"
Ответ: "Это ангклунг - музыкальный инструмент из Индонезии, изготовленный из различного количества бамбуковых трубок, прикрепленных к бамбуковой раме"
8. "Что это за детали и что из них можно собрать"
Ответ: "Это вероятнее всего слайдер, аппарат который позволит двигаться камере плавно, чтобы съемка была как в кино"
9. "Что это за браслет с рожицами?"
Ответ: "Это семь счастливых богов. В японской мифологии считается, что семь счастливых богов даруют удачу и часто изображаются в нэцке и в художественных произведениях"
10. "Мне досталось это от бабушки, что это такое?"
Ответ: "Это кулон богини Кали"
11. "Что это такое? Отец говорит связано с рыбалкой, но я никак не могу понять"
Ответ: "Правильно с рыбалкой. Стальной стержень просовывают в рот пойманной рыбе и высовывают через жабры, а после закидывают в кольцо. Так можно подвесить хоть несколько десятков рыбешек"
13. "Прогуливаясь с псом по лесу, я наткнулся на это"
Ответ: "Это, так называемый "Отель для насекомых". В нем могут приютиться дикие пчелы, для которых зачастую такие сооружения становятся спасением и единственным местом для обитания"
14. "Что это за штука? Похоже на деталь от чего-то"
Ответ: "Это крюк для захвата дверной ручки. Можно использовать, чтобы не прикасаться к самой ручке"
15. "Что это за прибор такой странный?"
Ответ: "Это часть распределительного устройства среднего напряжения"
16. "Что это за глиняная птичка?"
Ответ: "Это свисток, только надо налить немного воды внутрь птицы"
17. "Это нечто дорогое, но мы не знаем что это?"
Ответ: "Это кристалл Сваровски в форме воздушного шара"
18. "Что это за раритет такой?"
Ответ: "Это дверной упор с ручкой, чтобы не приходилось наклоняться"
19. "Этот инструмент я нашел в своей школе. Для чего он?"
Ответ: "Механический инструмент для вычерчивания пунктирных линий"
20. "Что это такое?"
Ответ: "Это ручной круговой резак для плитки"
Источник:
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Вот это
не узнать......
На каких дебилов рассчитаны все эти посты?
На одной цепочке их девять, на другой- четыре. Ни так, ни сяк, ни на раскасяк семь не выходит. Почему? Потому что к богам это никакого отношения не имеет. Это просто маски кобуки по классическим постановкам.