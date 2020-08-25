Тот самый Муля, отец-одиночка, а ещё великолепный актер. Пётр Репнин

Ни Репнин, ни его колоритная партнерша Раневская, свободно пройти по улицам столицы не могли. На тот момент в арсенале актера было более двух десятков ролей, но ни одна из них не привлекла зрителей. Фаина Георгиевна тоже уже снялась в трех картинах, но и её знаменитой сделала именно Ляля. А уж фраза: «Муля, не нервируй меня!» и по сей день непревзойденная.



Путь в искусство

Петр Петрович появился на свет в сентябре 1894 года в мещанской петербургской семье. В конце XIX века профессия фотографа была очень модной. И отец будущего актера в этом деле очень преуспел. Мама занималась домашним хозяйством. Кроме Петра воспитывала его сестру и брата.



Репнин хорошо учился в земской школе, а в свободное время участвовал в художественной самодеятельности. Учителя вместе с учениками организовывали спектакли. Петру доставались ведущие роли, с которыми он отлично справлялся. Кроме этого, парень красиво рисовал, и сам делал декорации. А порой и моделировал костюмы.