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Тот самый Муля, отец-одиночка, а ещё великолепный актер. Пётр Репнин

Тот самый Муля, отец-одиночка, а ещё великолепный актер. Пётр Репнин (7 фото)

Автор:
25 августа 2020 22:03
Сообщество : Кино
Метки: актеры   биография   кино   
258
7

Популярным талантливого советского актера Петра Репнина сделал его многострадальный герой Муля из легендарной комедии «Подкидыш». Ажиотаж, после премьеры картины, был просто невообразимый.

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Метки: актеры   биография   кино   
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7  комментариев
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в сиянии Раневской сложно кого-то заметить
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14k
Андрей Иванов Ego sum qui sum 2 часа назад
Мулю можно
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7k
ГородДомов 20 минут назад
Спасибо автору за пост .
Интереснотсудьба девочки из фильма Подкидыш
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71k
Авокадо 2 часа назад
Так дайте ему звание посмертно!..
Никогда не понимал - жалко что ли?..
Так дайте ему звание посмертно!.. Никогда не понимал - жалко что ли?..
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2k
au3 Авокадо Час назад
Хорошо относиться надо к живым, а мертвым звания уже все равно
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Ух ты. Никогда бы не подумал, что Муля и главврач психбольницы- один и тот же Актёр.
Спасибо, пост интересный.
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