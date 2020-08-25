Тот самый Муля, отец-одиночка, а ещё великолепный актер. Пётр Репнин

Популярным талантливого советского актера Петра Репнина сделал его многострадальный герой Муля из легендарной комедии «Подкидыш». Ажиотаж, после премьеры картины, был просто невообразимый.
Ни Репнин, ни его колоритная партнерша Раневская, свободно пройти по улицам столицы не могли. На тот момент в арсенале актера было более двух десятков ролей, но ни одна из них не привлекла зрителей. Фаина Георгиевна тоже уже снялась в трех картинах, но и её знаменитой сделала именно Ляля. А уж фраза: «Муля, не нервируй меня!» и по сей день непревзойденная.
Путь в искусство
Петр Петрович появился на свет в сентябре 1894 года в мещанской петербургской семье. В конце XIX века профессия фотографа была очень модной. И отец будущего актера в этом деле очень преуспел. Мама занималась домашним хозяйством. Кроме Петра воспитывала его сестру и брата.
Репнин хорошо учился в земской школе, а в свободное время участвовал в художественной самодеятельности. Учителя вместе с учениками организовывали спектакли. Петру доставались ведущие роли, с которыми он отлично справлялся. Кроме этого, парень красиво рисовал, и сам делал декорации. А порой и моделировал костюмы.
После окончания учебного заведения поступил в техническое училище. Далее трудился в конторе Сормовского завода. Практически все заработанные деньги отдавал матери, так как глава семейства ушел из жизни. Но оставаться обычным рабочим не хотел. В 1914-м году уехал в Алупку, поступил в художественную школу барона Штиглица. Подавал большие надежды, как художник. Также освоил фотоискусство.
И все же о мечте стать артистом не забывал. Вернувшись в Петроград, влился в коллектив Театра миниатюр. В 1918-м году подался в Москву и подал документы на режиссерские курсы. Учился в мастерской знаменитого В.Э. Мейерхольда. Через пару лет был зачислен в штат театра «Летучая мышь».
Кинематограф
В 1924-м году принял участие в съемках исторической ленты «Из искры пламя» и комедии «Что говорит «мос», сей отгадайте вопрос». Параллельно пишет сценарий к экранизации «Гонка за самогонкой». В ней же сыграл главного героя подмастерья Сеньку.
Через пару лет был задействован сразу в четырех картинах. Из них хочется отметить комедии «Винтик из другой машины» и «Когда пробуждаются мертвые». Но первая узнаваемость пришла после премьеры драмы Михаила Ромма «Пышка» (1934 год), роль фабриканта Карре-Ламадона.
Далее принимал участие в знаменитых картинах («Девушка с характером», «Дети капитана Гранта», «Зори Парижа»), но значимыми в его творческой биографии они не стали.
А потом замечательный режиссер Татьяна Лукашевич приступила к съемкам комедии «Подкидыш», и ведущие роли отдала прекрасным актерам Петру Репнину и Фаине Раневской. После премьеры оба проснулись, во-первых, знаменитыми, а во-вторых, с другими именами – Муля и Ляля.
Всего же в кинокопилке Петра Петровича около 90 работ. Широкий диапазон позволял актеру перевоплотиться в любого героя. Так, в киноальманахе «Боевой киносборник No1» сыграл Гитлера, в приключенческой ленте «Белый Клык» - золотоискателя, в комедии «Девушка без адреса» – проводника, в спортивном фильме «Королевская регата» - ученого, в военной экранизации «Щит и меч» - хозяина ресторана и т.д.
Но была еще одна роль, которая также запомнилась и полюбилась зрителям. Это – главврач психбольницы в легендарной картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Здесь тоже не обошлось без крылатых фраз. Например, вот эта: «Алкоголики – это наш профиль!».
Последний раз принял участие в съемках детской киноленты «Встряска» (1970 год), сыграл художника иконописной мастерской.
Личная жизнь
Официально Петр Петрович женат никогда не был. Холостяцкий образ жизни актера вполне устраивал, хотя он никогда не был обделен женским вниманием. После выхода «Подкидыша» у зрителей создалось впечатление, что и в жизни Репнин этакий «подкаблучник». Надо сказать, что ничего общего со своим героем актер не имел. Напротив, считал прекрасную половину человечества ветреной и взбалмошной.
Все изменилось после рождения дочери Оленьки. С женщиной, которая родила Репнину малышку, он не регистрировал отношения. Однако, когда девочка осталась сиротой (мать вскоре заболела и умерла), забрал её к себе. На тот момент Петр Петрович разменял пятый десяток. Через время коллеги заметили в нем кардинальные изменения.
На первых порах актер еще кутил с друзьями, и каждый месяц праздновал рождение Оленьки. Но, как только девочка повзрослела, стала наводить свои порядки. Все видели, что этот ребенок в буквальном смысле «вьет веревки» из сурового мужчины. Но это нисколько Репнина не смущало, наоборот, он с удовольствием повиновался и все свободное время проводил с дочерью.
Когда Ольга выросла и вышла замуж, предложила отцу переехать жить к ней. Но Репнин не хотел молодоженов ущемлять своим присутствием. Однако, оставшись один на один в квартире, которую ему предоставили по распоряжению Л.И. Брежнева, очень затосковал.
Депрессия не проходила, и 1 июля 1970 года сердце талантливого актера остановилось. Несмотря на обширную кинобиографию Перт Репнин званий не имел. Похоронен на 2-м участке Ваганьковского кладбища в городе Москве.
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Интереснотсудьба девочки из фильма Подкидыш
Никогда не понимал - жалко что ли?..
Спасибо, пост интересный.